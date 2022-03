Fantastični Dončić popeljal Dallas do podviga #video

Nedeljski spored lige NBA, v katerem so lahko slovenski ljubitelji košarke spremljali Gorana Dragića in Luke Dončića na delu v zelo atraktivnem terminu, je osrečil oba slovenska asa. Na obeh tekmah je bilo napeto do konca. Dragić je z Brooklynom v mestnem derbiju na krilih Kevina Duranta (53 točk) premagal New York (110:107), Dončić pa je z Dallasom priredil preobrat v Bostonu, izjemno predstavo pa kronal s 26 točkami, 8 skoki in 8 asistencami. V uvodni četrtini ga je zapeklo v stegenski mišici, a jo je na srečo odnesel brez poškodbe.

Boston Celtics : Dallas Mavericks 92:95 (20:18, 47:38, 73:76)

Učinek Luke Dončića: 26 točk (met za tri 4/10, met za dve 4/6, prosti meti 6/6), 8 sk., 8 as., 3 ukr. žoge, 5 izg. žog v 39 minutah

Vrhunci Luke Dončića v prvem polčasu:

1st half Luka Doncic vs Boston Celtics Highlights pic.twitter.com/zX9dHcx6mU — Dončić NO1 Fans (@DoncicNo1) March 13, 2022

Več sledi ...

Ko je Luka Dončić proti koncu uvodne četrtine začutil bolečino v levi zadnji stegenski mišici, so se mnogi navijači Dalasa prijeli za glavo. Ljubljančan je zapustil igrišče, a se nato sredi druge četrtine na veselje soigralcev vrnil na parket in v nadaljevanju srečanja dokazal, da ni utrpel prav nobene poškodbe.

V prvem polčasu je pri Bostonu blestel Jayson Tatum, dosegel 17 točk, za najbolj atraktivno potezo prvega polčasa pa je poskrbel Jaylen Brown, ko je v drugi četrtini "zverinsko" zabil prek Maxija Kleberja ter si izmenjal pozdrav z današnjim slavljencem, nekdanjim zvezdnikom Kevinom Garnettom:

OH MY GOODNESS JAYLEN BROWN pic.twitter.com/qMxlmLVKSL — Boston Celtics (@celtics) March 13, 2022

Dallas Mavericks superstar #LukaDoncic has been helped off the floor with an apparent hamstring injury. He will not be returning to the game. pic.twitter.com/BB6MWttsU8 — Shonda Brown (@MsShondaBrown) March 13, 2022

Brooklyn Nets : New York Knicks 110:107 (35:30, 62:60, 88:83)

Učinek Gorana Dragića: 7 točk (met za tri 1/4, met za dve 2/4), 6 as., 3 sk., 2 ukr. žoga, 1 blok. in 3 izg. žoge v 38 minutah

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Newyorški spopad v Barclays Centru je postregel z napetim dvobojem, v katerem se je o zmagovalcu odločalo v zadnjih sekundah. Mrežice so težje od pričakovanega upravičile vlogo favorita. Zmagale so s 110:107, skoraj polovico točk pa je dosegel prvi zvezdnik Kevin Durant (53).

Na newyorškem derbiju sta se pomerila tudi RJ Barrett (New York) in Goran Dragić (Brooklyn). Foto: Reuters

''Zlati'' kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić se je ob odsotnosti Kyrieja Irvinga znašel v začetni peterki, trener Steve Nash pa mu je namenil kar 38 minut, kar je njegova največja minutaža, odkar igra za Brooklyn. Izkušeni Ljubljančan je dosegel 7 točk, soigralcem podelil 6 asistenc, v njegovi ekipi pa je z naskokom najbolj izstopal Durant.

Da bo to njegov poseben večer, je nakazal že v uvodni četrtini, ko je dosegel 16 točk. Številke so postopno rasle, na koncu pa se je strelski šov enega največjih zvezdnikov lige NBA ustavil pri 53 točkah! Kratkohlačniki, ki so izgubili še šestič zapored proti sosedom iz Brooklyna, so se dobro upirali gostiteljem. Največ preglavic so predstavljali Julius Randle, Evan Fournier in RJ Barrett, ki so skupaj dosegli 75 točk.

Upokojili so "petico" Garnetta Pred dvobojem v Bostonu je bila na sporedu slovesnost, saj so upokojili številko legendarnega ameriškega košarkarja Kevina Garnetta, ki jo je nosil pri Bostonu. Krilni center je med letoma 2007 in 2013 nosil dres s številko 5 ter leta 2008 pomagal Keltom do naslova prvaka.

Liga NBA, 13. marec: Brooklyn Nets : New York Knicks 110:107

Durant 53 (met iz igre 19/37), 9 as., 6 sk., Drummond 18, 10 sk., Brown 15, 7 sk., 5 as., Dragić 7 (met za tri 1/4, met za dve 2/4), 6 as., 3 sk., 2 ukr. žogi, 1 blok., 3 izg. žoge v 38 minutah; Randle 26, Fournier 25 (trojke 5/8), Barrett 24 Boston Celtics : Dallas Mavericks 92:95

Tatum 21 (met iz igre 7/23), 11 sk., Horford 17, 6 sk., Smart 15, 7 sk., Brown 14, 5 sk.; Dončić 26 (met za tri 4/10, met za dve 4/8, prosti meti 6/6), 8 sk., 8 as., 3 ukr. žoge, 5 izg. žog v 39 minutah, Finney-Smith 19 (trojke 4/7), Dinwiddie 18 (trojke 3/6), Brunson 14 (trojke 2/4)



Detroit Pistons : Los Angeles Clippers 102:106

Cunningham 23, 10 as., 9 sk., Grant 21, 5 sk., Bagley III 15, 8 sk.; Morris Sr. 31 (trojke 3/5), 7 sk., Kennard 16, Jackson 15, 9 as., 8 sk., Zubac 14, 15 sk.



23.00 Orlando Magic – Philadelphia 76ers

00.00 Atlanta Hawks – Indiana Pacers

00.00 New Orleans Pelicans – Houston Rockets

00.00 Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies

02.00 Phoenix Suns – Los Angeles Lakers

Lestvica: