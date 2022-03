Luka Dončić in Mavericks na teksaškem derbiju

V košarkarski ligi NBA je na sporedu teksaški derbi, v katerem se bosta spopadla Houston Rockets in Dallas Mavericks Luke Dončića. Mavericks so dobili oba obračuna teh moštev v tej sezoni, zadnjega brez pomoči takrat poškodovanega slovenskega zvezdnika.

Na prvem obračunu sezone s Houstonom, konec oktobra lani je Luka Dončić Dallasu do zmage (116:106) na domačem parketu pomagal s 26 točkami, 14 skoki in sedmimi asistencami, na drugi tekmi, 8. januarja letos v Houstonu pa ga ni bilo. Vseeno so Mavericks tudi to tekmo dobili zanesljivo, zmagali so s 130:106, najboljši strelec Dallasa pa je bil tedaj Tim Hardaway z 19 točkami.

Tokrat bo razpoloženi Dončić spet na voljo trenerju Jasonu Kiddu, medtem ko se je Hardaway poškodoval in že nekaj časa ne more igrati. Pri Dallasu bosta manjkala še oboleli Francoz Frank Ntilikina in poškodovani Marquese Chriss (koleno).

Dallas, četrti na Zahodu, je v noči na četrtek doživel hud poraz proti NY Knicks, pri najslabši ekipi zahodne konference pa se bo poskušal vrniti na zmagovite tirnice.

Liga NBA, 11. marec: 1:00, Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 1:30, Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers 1:30, Boston Celtics - Detroit Pistons 2:00, Houston Rockets - Dallas Mavericks 2:00, Memphis Grizzlies - New York Knicks 2:00, Miami Heat - Cleveland Cavaliers 2:00, New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 2:30, San Antonio Spurs - Utah Jazz 3:00, Phoenix Suns - Toronto Raptors 4:30, Los Angeles Lakers - Washington Wizards

Lestvica:

