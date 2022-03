Katastrofa sredi Dallasa

Večer, ki ga bodo v vrstah Dallas Mavericks hitro pozabili. Pred domačimi navijači so doživeli ponižanje. Košarkarji New York Knicks so jih premagali s kar 107:77. Luka Dončić je bil z 31 točkami, šestimi skoki in štirimi asistencami edini razpoložen igralec pri Teksačanih.

Vzdušje pred tekmo je bilo pri Dallas Mavericks pravšnje. Razlogi za optimizem so bili prisotni in imeli trdno osnovno, saj so Luka Dončić in druščina dobro igrali v zadnjem obdobju. Slovenski virtuoz je bil v svojem elementu in pri ogrevanju zadel tudi s sredine igrišča, kar ni pri njem nič nenavadnega.

Vrhunci tekme med Dallas Mavericks in New York Knicks

Nenavadni pa so bili nato dogodki v American Airlines Areni. Mavs na obračunu z New Yorkom sicer niso mogli računati na Tima Hardawaya Jr. (poškodba stopala), Franka Ntilikine (bolezen), Marqueseja Chrissa (koleno) in Thea Pinsona, prav tako jim ni šla na roko zgodovina dvobojev s "kratkohlačniki". Ti so s 108:85 zmagali na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni. Povrhu vsega je Dallas dobil le zadnja dva izmed sedmih medsebojnih obračunov, na domačem parketu pa New Yorka niso premagali že vse od 25. januarja 2017.

Dončićevih 17 v tretji četrtini ni dokončno prebudilo Mavericks

In uvod v dvoboj je bil vse prej kot obetaven. Gostje so dobili prvo četrtino z 31:17. Slab napadalni dan se je pri Mavericks nadaljeval v nadaljevanju prvega polčasa, ki so ga končali z ogromnim zaostankom 27 točk (34:61).

V tretji četrtini se je nato razigral Dončić. Dosegel je 17 točk, pomagal narediti delni izid 21:7 in ekipo približal na znosnejših 14 točk zaostanka (60:74). Več kot 80 odstotkov košev Teksačanov je šlo prek njegovih rok.

Vrhunci Dončićeve igre

A je bil to labodji spev, saj so v zadnji četrtini spet odigrali pod pričakovanji in dosegli pičlih 12 točk. Gostje so se veselili zmage s kar 30 točkami razlike (107:77). S tem se je končal niz petih zaporednih zmag, Dallas pa je dve od treh najslabših tekem po številu doseženih košev v tej sezoni odigral prav proti New York Knicks.

Nova tehnična, dve oddaljen od kazni

Luka tudi na tej tekmi ni mogel iz svoje kože in prejel že 14. tehnično napako v sezoni, kar pomeni, da je le še dve oddaljen od prepovedi igranja na eni tekmi. "Koliko jih ima," je po tekmi vprašal Kidd in nadaljeval: "Oh, ima še prostor za napake. Povsem vredu bo z njim." In kaj je ob tem povedal Dončić? "Ne bo se več ponovilo. Noro je," je odgovoril.

Košarkarji Dallasa so bili povsem nerazpoloženi pri metu za tri točke. Zadeli so vsega 6 trojk iz 44 poizkusov, od tega jih je Dončić prispeval tri. Mavericks so bili ena izmed najboljših ekip v zadnjem obdobju pri metih izza črte 7,25 metra. Reggie Bullock je denimo metal trojke 0/8, Jalen Brunson 0/5, enako Davis Bertans, Maxi Kleber 0/4 …

Naslednjo tekmo bodo Mavs odigrali v noči na soboto. Nasproti bo stala zasedba Houston Rockets. Foto: Reuters

Luka in soigralci se bodo morali po bolečem udarcu hitro pobrati, saj jih nova naloga čaka že v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Houston Rockets. Zmaga bo v boju za končnico zelo pomembna. Trenutno je Dallas še v varnih vodah, a za ovratnik dihata zasedbi Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves. Slednji so na sedmem mestu za vsega dve zmagi oddaljeni od Mavericks.

Za neposreden preboj v končnico morajo biti moštva ob koncu rednega dela na enem izmed prvih šestih mest v posamezni konferenci, ekipe od sedmega do desetega mesta pa čakajo dodatne kvalifikacije za dve preostali prosti mesti v izločilnih bojih.

Liga NBA, 9. marec: Dallas Mavericks : New York Knicks 77:107

Dončić 31 (met za 3 3/11, za 2 9/14, prosti meti 4/7), 6 sk., 4 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 2 izg. žogi v 34 min., Dinwiddie 13; Randle 26, 8 sk., 5 as., Barrett 18, 7 sk., 4 as., Burks 15, 11 sk., 5 as. San Antonio Spurs : Toronto Raptors 104:119

Johnson 27, Murray 25, 12 as., 9 sk.; VanVleet 26, Barnes in Siakam 20 New Orleans Pelicans : Orlando Magic 102:108

McCollum 32, 8 as., Valančiunas 30, 15 sk.; Anthony 19, Harris 16, Wagner 15



Minnesota Timberwolves : Oklahoma City Thunder 132:102

Beasley 33, Prince 17, Edwards 16, Towns 13, 11 sk.; Wiggins 25, 9 sk. Houston Rockets : Los Angeles Lakers 139:130

Green 32, Crishopher in Segun (14 sk.) 21; Westbrook 30, James 23, 14 sk., 12 as.



Milwaukee Bucks : Atlanta Hawks 124:115

Antetokounmpo 43, 12 sk., 5 as., Portis 23, 15 sk.; Young 27, 11 as., Hunter 17 Miami Heat : Phoenix Suns 90:111

Robinson 22, Adebayo in Herro 17; Booker 23, 9 as., 8 sk., Bridges 21, 9 sk., Ayton 19, 10 sk. Charlotte Hornets : Boston Celtics 101:115

Washington in Bridges 17; Tatum 44, Brown 15



Detroit Pistons : Chicago Bulls 108:114

Cunningham 22; DeRozan 36, 8 sk., LaVine 25, Vučević 21 4.00 Sacramento Kings - Denver Nuggets

4.00 Utah Jazz - Portland Trail Blazers

4.30 Los Angeles Clippers - Washington Wizards

Lestvica: