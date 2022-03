Luuuuuuuuuka! Nova čarobna predstava Luke Dončića v ligi NBA. #video

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Liga NBA, 7. marec:

Dallas Mavericks : Utah Jazz 111:103

Dončić 35 (met za tri 5/11, met za dve 7/12, prosti meti 6/7), 16 sk., 7 as., 3 ukr. žoge, 3 izg. žoge, 1 blok. v 38 minutah, Dinwiddie 23 (trojke 5/9), Finney-Smith 21 (trojke 4/10), Powell 13; Bogdanović 21 (trojke 4/8), Clarkson 19, Mitchell 17 (met iz igre 5/19), 9 as., O'Neale 13, 5 sk.

Detroit Pistons : Atlanta Hawks 113:110*

Cunningham 28, 10 as., 6 sk., Grant 23, Bagley III 19, 10 sk., Hayes 13, 6 as.; Bogdanović 22 (trojke 2/11), 6 as., 5 sk., Collins 17, 11 sk., Hunter 15, Young (met iz igre 5/20, 12 as.) in Gallinari 14

Philadelphia 76ers : Chicago Bulls 121:106

Embiid 43 (met iz igre 15/27), 14 sk., Maxey 17, Harden 16, 14 as., 8 sk., Niang 14; LaVine 24, 8 sk., 5 as., DeRozan 23 (met iz igre 6/17), 11 sk., 8 as., White 19, Thompson 13, 9 sk.

Miami Heat : Houston Rockets 123:106

Herro 31 (trojke 6/9), Butler 21, 7 sk., Adebayo 18, 10 sk., Robinson 13, Tucker (12 sk.) in Oladipo 11; Porter Jr. 22, Green 20, Christopher 16, Martin 14, Sengum 13, 8 sk.

Minnesota Timberwolves : Portland Trail Blazers 124:81

Towns 27, 13 sk., Beasley 19, Reid 18, 11 sk., McLaughlin 11, 6 as.; Williams 27, 8 sk., Johnson 14, 7 sk.

San Antonio Spurs : Los Angeles Lakers 117:110

Murray 26, 10 sk., 8 as., 6 izg. žog, Pöltl (8 sk.) in Richardson 18, Johnson 13, 6 sk.; Horton-Tucker 18, Westbrook (10 sk., 6 as.), Monk (5 sk.) in Anthony (7 sk.) 17, Reaves 13, 6 sk.

Denver Nuggets : Golden State Warriors 131:124

Jokić 32 (met iz igre 12/17), 15 sk., 13 as., Morris (7 as., 5 sk.) in Je. Green (5 sk.) 18, Reed 17, Rivers 15, Cousins 13, 6 sk., Čančar ni igral



4.30 Sacramento Kings - New York Knicks

* po podaljšku