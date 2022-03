Navijači Gorana Dragića v sedmih nebesih

Zadnji večer v ligi NBA je bil zelo pester. Dallas je brez poškodovanega Luke Dončića, poškodba palca na levi nogi na srečo ni težje narave, tako da bo 23-letni Ljubljančan v noči na torek že pomagal soigralcem proti Utahu, v napeti končnici premagal Sacramento (104:103), v Kaliforniji pa je ob zmagi nad Golden Statom blestel LeBron James.

