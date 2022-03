Neverjetna drama v Dallasu, ki je zmagal brez Luke Dončića #video

V ligi NBA je tekma med Dallasom in Sacramentom potekala v znamenju promocije Slovenije kot turistične in gospodarske destinacije na ameriškem trgu. Češnjo na torti slovenskega večera v Dallasu bi moral predstavljati nastop vročega zvezdnika Luke Dončića, a zaradi poškodbe palca na nogi ni kandidiral za srečanje. Njegovi soigralci so dolgo časa zaostajali, v prvem polčasu tudi za -19, a so se v zadnji četrtini vrnili v igro in nato po razburljivi končnici, ko je odločilno trojko tri sekunde pred koncem zadel Dorian Finney-Smith, le ugnali goste (114:113).

Dallas Mavericks : Sacramento Kings 114:113 (26:36, 51:65, 85:92)

Vrhunci srečanja v Dallasu:

Spencer Dinwiddie v dvoboju z Domantasom Sabonisom. Foto: Reuters

Ljubitelji košarke v Sloveniji so z razočaranjem sprejeli novico, da bo Luka Dončić zaradi poškodbe palca na levi nogi preskočil dvoboj s Sacramentom. Ta se je začel ob zelo dobrodošlem terminu za Evropejce (ob 23. uri po slovenskem času), a žal brez osrednjega junaka, ki je v zadnjih tednih v ligi NBA navduševal mlado in staro ter bil tako prepričljiv, da se vse bolj pogosto pojavlja v debatah o tem, kateri so najresnejši kandidati za letošnje priznanje MVP igralca sezone.

💚When Texas feels Slovenia on a basketball court...🇸🇮 with @mcuban, who became the ambassador of Slovenian tourism for 2021. #ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/zVmvmMLcQz — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) March 5, 2022

Zdravniška služba ni 23-letnemu Ljubljančanu prižgala zelene luči za nastop, tako da je soigralce spremljal le kot gledalec in navijač. Poškodba ni težje narave, tako da je trener Jason Kidd pred srečanjem dal vedeti, da bo Dončić zagotovo nared za naslednjo tekmo, ki bo še kako pomemba za Dallas. Takrat bodo v noči na torek pri Mavericks gostovali sosedje na lestvici, četrtouvrščeni Utah Jazz.

Dončić ni mogel oplemenititi slovenskega večera, za katerega je v sodelovanju s klubom Dallas Mavericks poskrbela Slovenska turistična organizacija (STO). Dogodek, namenjen turistični promociji dežele na sončni strani Alp, je minil brez prvega zvezdnika Dallasa na parketu.

Občinstvo v American Airlines Center, prvih pet tisoč gledalcev, ki je prestopilo prag dvorane, je prejelo zeleni šal s promocijskim napisom ''I feel Slovenia'', je kljub neigranju Dončića vseeno prišlo na svoj račun, Sprva ni kazalo preveč uspešno. Namesto slovenskega reprezentanta se je v začetni peterki znašel letošnji novinec Spencer Dinwiddie. Čeprav je skupaj z Jalnom Brunsonom marljivo polnil koš tekmecev, je bil Sacramento vedno korak hitrejši. Blestel je zlasti De'Aaron Fox, ki je že v uvodni četrtini dosegel kar 23 točk. Gostje iz Kalifornije so povečevali prednost, ki je sredi druge četrtine znašala že 19 točk. Mavericks so bili nebogljeni, ob slabšem metu za tri točke se niso mogli Kraljem približati na več kot -14.

Tudi v tretji četrtini dolgo časa ni kazalo, da bi lahko Dallas poskrbel za preobrat. Sacramento je na krilih izjemnega Foxa ohranjal dvomestno prednost, ki pa se je v zadnjih minutah tretje četrtine le začela topiti. Telički so s pomočjo občinstva le našli način, kako se približati gostom. Dallas je prvič na tekmi povedel pri rezultatu 95:94, nato je Sacramento znova ušel gostiteljem, a je sledil še en preobrat. Odločilen. V napeti končnici, ko je nekaj časa že dišalo po podaljšku, je nato Dorian Finney-Smith, ki je na srečanju zadel kar pet trojk, dobre tri sekunde pred koncem popeljal Dallas v vodstvo s 114:111. Sacramentu se zadnji napad ni izšel po načrtih, nekdanji košarkar Dallasa Harrison Barnes je zgrešil trojko za izenačenje, tako da se je lahko v Dallasu začelo veliko slavje. To je bila četrta zaporedna zmaga Mavericks v tej sezoni.

Brez Dončića bodo manjše možnosti Dallasa za nov uspeh, saj so telički v tej sezoni brez LD77 na 15 tekmah zmagali le šestkrat, ko pa je Dončić pomagal soigralcem, so Mavericks na 48 tekmah zmagali 32-krat. V zadnjih mesecih spada Dallas med najboljše klube v ligi NBA. Na zadnjih 29 tekmah se je zmage veselil 22-krat, največji zvezdnik kluba, ponos slovenske košarke Luka Dončić, pa je bil v odlični formi.

Luka Dončić se je včeraj udeležil gala večera "Mavs Ball", na katerem so zbrali 1,5 milijona dolarjev za dobrodelne projekte v zvezni državni Teksas:

Dragić danes na delu že ob 19. uri

Brooklyn z Goranom Dragićem bo naslednjič na delu v nedeljo, ko bo gostoval pri Bostonu. Dvoboj bo odigran v času nedeljske matineje, kar omogoča ljubiteljem košarke v Evropi izrazito atraktiven termin za ogled srečanja, saj se bo začel ob 19. uri po slovenskem času.

Goran Dragić bo z Mrežicami v nedeljo gostoval v Bostonu. Foto: Reuters

Dallas čaka v noči na torek zelo pomemben dvoboj v boju za morebitno četrto mesto v zahodni konferenci, saj se bo v Teksasu mudil sosed z razpredelnice, Utah Jazz.

Liga NBA, 5. marec: Dallas Mavericks : Sacramento Kings 114:113

Dinwiddie 36 (met iz igre 11/22), 7 as., 5 izg. žog, Brunson 23, 6 as., Finney-Smith 17 (trojke 5/11), 6 sk., Green 12, 12 sk., Bullock 11, Dončić ni igral; Fox 44 (met iz igre 18/31), 6 as., Sabonis 15, 10 sk., 6 as., Lyles 11, 6 sk. DiVincenzo 10 (trojke 3/6), 8 sk.



