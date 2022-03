Luka Dončić je na zadnji tekmi opozoril nase tudi z atraktivnim zabijanjem prek Dwighta Howarda. V uvodnem delu sezone se je naposlušal kritik in zbadljivk o prekomerni teži in slabi telesni pripravljenosti, v koledarskem letu 2022 pa je vse več tekem, na katerih polni mrežico tekmecev tudi z zabijanji.

Luka Dončić je na zadnji tekmi opozoril nase tudi z atraktivnim zabijanjem prek Dwighta Howarda. V uvodnem delu sezone se je naposlušal kritik in zbadljivk o prekomerni teži in slabi telesni pripravljenosti, v koledarskem letu 2022 pa je vse več tekem, na katerih polni mrežico tekmecev tudi z zabijanji. Foto: Reuters

V Dallasu se še ni poleglo navdušenje, ki ga je v noči na sredo z atraktivnim zabijanjem v Los Angelesu sprožil slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. "Je bil to res Luka?" se je v smehu čudil njegov trener Jason Kidd, soigralci pa so kar tekmovali v tem, kdo bo potezo 23-letnega Ljubljančana opisal z bolj veličastnimi besedami. "To bi lahko bila njegova najboljša poteza vseh časov. Številka ena," je menil Jalen Brunson.

Kakšno darilo si želi Luka Dončić za 23. rojstni dan? Na to vprašanje je slovenski košarkarski as naletel po nedavni tekmi v San Franciscu, njegovi zadnji v karieri v ligi NBA, ki jo je odigral pri 22 letih. Izkazal se je proti favoriziranemu Golden Statu, pomagal Dallasu do prestižne zmage, po dvoboju pa je v šaljivem tonu dejal, da ima dve rojstnodnevni želji. Da bi lahko skočil še višje in da bi njegovo moštvo Dallas Mavericks zmagovalo.

Po atraktivni potezi v Los Angelesu se je liga NBA spomnila na najodmevnejša zabijanja Luke Dončića:

Luka Doncic's put-back slam was incredible, let's take a look back at some of the best dunks of Luka's career!



Which one of Luka's highlight dunks is the best? pic.twitter.com/L3Y4wRYytP — NBA (@NBA) March 2, 2022

Ko je odigral prvo tekmo kot 23-letnik, sta se mu obe želji uresničili. Čeprav je bil na gostovanju pri Los Angeles Lakers nenatančen pri metu za tri točke (0/5) in izgubil šest žog, je takrat, ko je bilo najbolj treba, pritisnil na plin in prispeval pomemben delež k zmagi v Los Angelesu. V odločilnih minutah ga v obrambi ni mogel ustaviti niti njegov veliki košarkarski vzornik, 36-letni "kralj" LeBron James, po dvoboju, na katerem je Dallas sprva zapravil prednost 21 točk, nato pa ob koncu poskrbel za preobrat, pa je najbolj odmevalo prav posebno zabijanje, kakršnih pri slovenskem zvezdniku nismo vajeni. Dončić je poskrbel za eno najbolj atraktivnih potez večera v ligi NBA, s katero ni spravil na noge le soigralcev, ampak tudi občinstvo.

Kaj so o Dončićevem zabijanju povedali njegovi soigralci in trener?

Zabijanje, ki je hitro postal viralno na spletu in družbenih omrežjih, se je zgodilo tri minute in pol pred koncem prve četrtine. Kaj se je dogajalo? Dončić je goste povedel v napad, nato podal Maxiju Kleberju, ta pa je zaposlil prostega Spencerja Dinwiddieja, ki je izkoristil trenutek in vrgel za tri točke. Tako je bil Dinwiddie, februarski novinec v ekipi Dallas, neposredno vpleten pri zabijanju Dončića. Vrgel je trojko, a žoga ni zadela cilja.

Dwight Powell je čestital Luki Dončiću. Foto: Reuters

Od obroča se je odbila neposredno proti Ljubljančanu, ki se je pred tem močno odrinil in krenil proti obroču. Kot da bi slutil, da se mu bo ponudila takšna priložnost in se bo žoga odbila prav proti njemu. Nato jo je z eno roko "zverinsko" zabil. Dwight Howard, izkušeni center Los Angeles Lakers, je bil nemočen. LD77 se je podpisal pod, tako so vse skupaj doživeli na drugi strani Atlantika, najbolj odmevno zabijanje, odkar igra v ligi NBA.

Soigralci noreli od navdušenja

Njegovi soigralci, ki so bili takrat na klopi za rezervne igralce, so bili po novi čarovniji Luke Magica v deliriju. Jalen Brunson je norel od navdušenja ob avt liniji, Reggie Bullock in Theo Pinson kar nista mogla verjeti, Sterling Brown se je držal za glavo, še vedno poškodovani Tim Hardaway Jr. pa se je moral oprijeti Bobana Marjanovića, da ni izgubil ravnotežja. "Nisem vedel, kaj bi naredil. Ne vem. To bi lahko bila njegova najboljša poteza vseh časov. Številka ena," je bil poln občudovanja Brunson, z 22 točkami drugi najboljši strelec Mavericks na gostovanju v Los Angelesu.

Luka Dončić x Father Stretch My Hands pic.twitter.com/uKisjnXk9U — Steph (@yostephrivas) March 2, 2022

Dinwiddie, ki je po zgrešenem metu za tri točke poskrbel za "asistenco", je vse skupaj doživel z zamikom. "Ko sem zgrešil trojko, sem sprva razmišljal le o zgrešenem metu. Ko pa je Luka zabil, sem si rekel, počakaj malo …," je bil sveži obraz pri Dallasu, ki se je znova izkazal v dresu Mavericks, saj je naredil svoje tako v napadu (14 točk in devet asistenc, največ v moštvu) kot tudi obrambi, sprva zbegan, ko je videl Dončićevo huronsko zabijanje z eno roko.

"Nato me je obšlo spoznanje, da je zabil prek Dwighta Howarda. Nato je sledilo moje proslavljanje, z malce zamude. To je bilo res noro," ni skrival navdušenja nad potezo 23-letnega soigralca. Ko so Dinwiddieja po tekmi povprašali, ali je verjel, da je Dončić zmožen storiti kaj takšnega, je odgovoril: "Da, Luka je bolj fizično pripravljen, kot meni javnost, si pa vseeno nisem mislil, da bo poskušal kaj takšnega."

Trener Kidd: Maxi? Davis? DP?

"Je bil to Luka? Niste prepričani, ali je bil Maxi?" se je po tekmi z novinarji pošalil trener Jason Kidd. "Davis (Davis Bertans, op. p.)? Ni bil Davis? DP? Moral je biti Dwight (Dwight Powell, op. p.)? Joj, kakšna poteza. Takšne stvari pač počne. To je bilo nekaj neverjetnega. Moral sem se še enkrat prepričati, ali je bil to res Luka. Očitno z leti skače vedno višje," je Kidd prišel do zanimivega spoznanja.

Luka Doncic gets revenge on the rim, Lakers, basketball, earth, everything with this putback dunk pic.twitter.com/KcUyJtUdoG — Nick Angstadt (@NickVanExit) March 2, 2022

"Če sem iskren, sem sprva mislil, da je zabil Maxi (Maxi Kleber, op. p,). Sprva sploh nisem vedel, da je bil to Luka. To sem ugotovil šele takrat, ko se je spustil z obroča. Ko sem nato pogledal občinstvo, je bilo res, vau …" je po tekmi spomine na Dončićevo zabijanje obudil tudi Dorian Finney-Smith in dodal, da bi lahko k temu, kaj si je privoščil njegov slovenski soigralec, pripomogel tudi čar enega najbolj atraktivnih gostovanj v ligi NBA, v Los Angelesu, kjer je na drugi strani stal LeBron James.

Vse najboljše, Luka

"Ne vem, kaj se je zgodilo. Ne vem, morda Los Angeles ali kaj drugega? Moral se je počutiti res dobro. Vse najboljše, Luka, vse najboljše," je Finney-Smith za 23. rojstni dan še enkrat čestital Dončiću, ki ga druga tekma, odkar je 23-letnik, čaka v noči na petek, ko bo v njegovi domači dvorani American Airlines Center (v njej je v noči na četrtek z Los Angeles Kings poraz doživel slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar proti Dallas Stars) gostoval Golden State Warriors. Nova priložnost za nove spektakularne poteze, ki jih košarkarski sladokusci v ligi NBA še kako obožujejo.