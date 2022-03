Sladka zmaga Dončića proti vzorniku, Dragića izžvižgali v Torontu #video

Učinek Luke Dončića: 25 točk (met za tri 0/5, met za dve 9/16, prosti meti 7/11), 8 sk., 5 as., 2 blok., 1 ukr. žoga, 6 izg. žog v 37 minutah in 47 sekundah

Košarkarji Dallasa so po Golden Statu v gosteh odpravili še Los Angeles Lakers. Čeprav so imeli po prvem polčasu vse v svojih rokah, so si v nadaljevanju močno otežili pot do dragocene zmage, s katero so na lestvici zahodne konference ohranili peto mesto.

Vrhunci Luke Dončića proti Los Angeles Lakers:

Gostje iz Teksasa so po prvem polčasu vodili za 15 točk. Prednost je bila med drugo četrtino še občutnejša. Za kratek čas je skočila tudi nad 20 točk, Luki Dončiću in druščini je šlo vse po načrtih. Mavericks so tako po prvem polčasu vodili s 71:56, nato pa je sledil velik preobrat. Razigral se je LeBron James, s tremi trojkami, nekatere je zadel z velike oddaljenosti, je popeljal svojo ekipo v vodstvo! Los Angeles je tretjo četrtino dobil s kar 31:14.

Jezerniki se krčevito borijo za mesta, ki še vodijo v končnico lige NBA. Zato bi jim zmaga proti Dallasu, zlasti po bolečem porazu proti New Orleansu (-28) prišla še kako prav. Ko se je zdelo, da bo občinstvo v dvorani Crypto.com Arena le prišlo na svoj račun, pa so izbranci Jasona Kidda vrnili udarec. Dončić je s tremi zaporednimi koši v zadnjih minutah srečanja prevesil jeziček na tehtnici v prid gostov, Dallas, ki je na dvoboju podobno kot gostitelj iz Kalifornije zaigral le z devetimi igralci, je na koncu zmagal s 109:104.

Košarkarji Toronta so še drugič zapored premagali Brooklyn. V noči na torek so v New Yorku dodobra nadigrali oslabljenega tekmeca, končna razlika je znašala 36 točk, zato je marsikdo pričakoval, da bo podobno razmerje moči vladalo tudi 24 ur pozneje v Kanadi. Liga NBA pa je znova pokazala svojo nepredvidljivost, saj je bil dvoboj zelo izenačen. Gostom iz Brooklyna je kazalo imenitno, v zadnjo četrtino so vstopili s prednostjo osmih točk, a jo nato zapravili.

Vrhunci dvoboja v Torontu:

Toronto je v napeti končnici zmagal s 109:108, po dvoboju pa je bilo veliko govora o sprejemu, ki ga je bil deležen nekdanji ''dinozaver'' Goran Dragić. Navijači, ki so lahko prvič po 13. decembru 2021 napolnili dvorano Scotiabank Arena, so si zapolnili nekatere podcenjujoče izjave Ljubljančana, ko se je lani iz Miamija selil v Kanado, nato so mu tudi zamerili, da je kot še vedno košarkar pod pogodbo s Torontom opravljal košarkarske priprave na Floridi.

Kako je občinstvo v Torontu pozdravilo Gorana Dragića z žvižgi:

Ko je napočil prvi čas za vrnitev Dragića, so mu namenili glasne žvižge. Vsak njegov dotik z žogo so pozdravili s koncertom neodobravanja. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je pred selitvijo k Brooklynu za Toronto zbral le pet nastopov, v katerih je na parketu prebil 90 minut in prispeval 40 točk. Tokrat je na prvem gostovanju v Kanadi, odkar ni več košarkar Toronta, prispeval 10 točk, v času, ko je bil na igrišču, pa je bilo njegovo moštvo boljše kar za +15.

"Presenečen sem bil. Rad imam Gorana," se je žvižgom čudil zvezdnik Toronta Pascal Siakam, trener Nick Nurse, ki v prvem delu sezone ni Dragiću namenjal pretirane minutaže, pa je dodal: "Gledalci so se ob tem zabavali, mar ne? Kot da niso hoteli stopiti s plina."

Tudi tokrat pomočnik trenerja Brooklyna Jacque Vaughn (Steve Nash je manjkal zaradi covidprotokola) ni mogel računati na Kyrieja Irvinga, saj v Torontu veljajo enaka pravila kot v New Yorku in proti covidu necepljeni košarkarji ne smejo igrati, manjkali so tudi poškodovani Kevin Durant (menda zadnjič), Joe Harris, Andre Drummond in tudi avstralska okrepitev Ben Simmons, ki še vedno ni pripravljen za igro. "Pomanjkanje tekmovalne forme" je uradni razlog za Simmonsovo odsotnost.

Liga NBA, 1. marec:

Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks 104:109

James 26 (met iz igre 10/18), 12 sk., 5 as., Anthony 20, Monk 17, Westbrook 12 (met iz igre 5/17), 8 as., 6 sk.; Dončić 25 (met za tri 0/5, met za dve 9/16, prosti meti 7/11), 8 sk., 5 as., 2 blok., 1 ukr. žoga, 6 izg. žog v 37 minutah in 47 sekundah, Brunson 22 (trojke 4/6), Finney-Smith 16, 9 sk., Dinwiddie 14, 9 as., Powell 13, 7 sk.

Toronto Raptors : Brooklyn Nets 109:108

Trent Jr. 24, 7 as., Barnes (10 sk.) in Siakam (8 sk., 6 as.) 18, Flynn 15, 8 as., 6 sk.; Johnson 19, Curry 18, 6 as., Aldridge 16, 9 sk., Dragić 10 (met za tri 0/1, met za dve 4/7, prosti meti 2/5), 2 sk., 2 as., 1 izg. žoga v 15 minutah

Washington Wizards : Detroit Pistons 116:113

Kuzma 21, 9 sk., 6 as., Bryant 16, 6 sk., Caldwell-Pope 15; Grant 26, Cunningham 20, 9 sk., Bey 19, 7 sk.



Boston Celtics : Atlanta Hawks 107:98

Tatum 33 (met iz igre 12/25), 8 sk., 7 as., Williams (7 sk.) in White (5 as.) 18, Smart 16; Young 31 (met iz igre 12/25), 6 as., Bogdanović 25 (trojke 3/9), Gallinari 12, 8 sk.

Houston Rockets : Los Angeles Clippers 100:113

Green 20, Wood 17, 8 sk., Sengun 13, 9 sk.; Zubac 22, 12 sk., Morris Sr. 18, Jackson 17, 6 as.

Minnesota Timberwolves : Golden State Warriors 129:114

Towns 39 (met iz igre 14/22), 9 sk., Russell 22, 7 as., Beasley 20; Curry 34 (trojke 5/16), Lee 15, 6 sk., Payton II 14