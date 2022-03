Ko je Goran Dragić v noči na nedeljo debitiral za Brooklyn Nets, se je veselil prestižne zmage na gostovanju pri prvaku Milwaukeeju. Takrat je lahko Brooklynu pomagal Kyrie Irving. Dosegel je 38 točk in predstavljal odločilen jeziček na tehtnici za zmago nad branilci naslova. Ker pa zvezdnik Brooklyna ni cepljen proti koronavirusu, ne sme igrati na domačih tekmah v New Yorku. Tako je že od začetka sezone, tako je bilo tudi v noči na torek, ko je Brooklyn gostil Toronto.

Gostitelji že tako niso mogli računati na prvega zvezdnika Kevina Duranta, ki bi se lahko končno vrnil na parket ob koncu tedna, manjkala sta tudi Joe Harris in pa Ben Simmons, ki zaradi bolečin v hrbtu še ne more opravljati rednih treningov. To pa še ni vse. Že tako oslabljen Brooklyn je tik pred srečanjem ostal še brez trenerja. Zaradi spoštovanja proticovidnih protokolov lig NBA je namreč manjkal tudi Steve Nash, najbolj zaslužna oseba za prihod Dragića v New York.

35-letni Ljubljančan je dočakal krstni nastop v novem dresu v njegovem novem košarkarskem domu, dvorani Barclays Center. Usoda je hotela, da je na drugi strani stal Toronto, njegov nekdanji klub, pri katerem se ni naigral. Čeprav je bil Brooklyn oslabljen, pa si je lahko le redkokateri navijač mislil, da bi Nets doživeli tako prepričljiv poraz. Raptors po premoru zaradi zvezdniške tekme All-Stars niso blesteli. Izgubili so proti Charlottu in Atlanti, v Brooklynu niso mogli računati na pomoč najboljšega igralca Freda VanVleeta, a jih to ni zmotilo.

Prvi novinec po 13 letih

Novinec Scottie Barnes je prispeval 28 točk in kar 16 skokov, največ v karieri. Foto: Reuters V Brooklynu so pokazali povsem drugačen obraz in na krilih novinca Scottieja Barnesa nadigrali gostitelje. Barnes se je vpisal v zgodovino. Zadel je prvih 11 metov iz igre. V prvem polčasu je zadel vseh 10 in s tem po podatkih Elias Sports Bureauja postal prvi novinec v ligi NBA po 13 letih, ki mu je uspel tovrstni dosežek.

Zadnji, ki je to dosegel, je bil sloviti Derrick Rose. Barnes je na koncu zadel 12 od 14 metov iz igre, njegov stoodstotni niz je šele z blokado v tretji četrtini prekinil nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu James Johnson. Takrat so imeli gostje v žepu že zajetno prednostjo, ki so jo na srečanju povečali na kar +39, na koncu pa so zmagali za 33 točk in vpisali pomembno zmago v boju za končnico, saj so kot sedmouvrščena ekipa vzhodne konference povečali prednost pred osmouvrščenim Brooklynom. Manjkajočega VanVleeta je pri gostih iz Kanade odlično nadomestil Malachi Flynn in dosegel 18 točk, Precious Achiuwa, ki se je lani preselil v Kanado iz Miamija skupaj z Dragićem, pa jih je dodal 20.

V noči na sredo še v Torontu

Goran Dragić je v 17 minutah dosegel šest točk. Foto: Reuters Kako se je odrezal Goran Dragić? V 17 minutah je prispeval šest točk, iz igre zadel le enega izmed petih metov, dodal še pet asistenc, a ni bil pretirano prepričljiv v obrambi, tako da si je Brooklyn v času, ko je bil prisoten na parketu, pridelal 24 točk zaostanka. Najboljši strelec Brooklyna je bil ob odsotnosti številnih zvezdnikov LaMarcus Aldridge (15 točk), Cam Thomas in Bruce Brown sta jih dodala po 14.

Zanimivo je, da se bosta ekipi znova pomerili že v noči na sredo, a takrat v Kanadi. Zaradi spoštovanja kanadskih pravil v Torontu ne bo smel nastopiti necepljeni Irving, kar bo velik udarec za Brookyln. Na zadnjih 17 tekmah so zmagali le trikrat in na lestvici zdrsnil na mesta, kjer se bo moral krčevito boriti, če bo želel nastopiti v končnici. V kratkem pa se Brooklynu obetajo boljši časi, saj naj bi se po gostovanju v Torontu na parket vrnil najboljši strelec Durant. Zaradi poškodbe kolena je preskočil že 20 tekem, Nets pa so pokvarili uvrstitev na lestvici.

Liga NBA, 28. februar: Brooklyn Nets : Toronto Raptors 97:133

Aldridge 15, Brown in Thomas 14, Dragić 6 (met za tri 1/3, met za dve 0/2, prosti meti 3/4), 5 as., 1 sk., 2 izg. žogi v 17 minutah; Barnes 28 (met iz igre 12/14), 16 sk., Achiuwa 20, 8 sk., Flynn 18 Cleveland Cavaliers : Minnesota Timberwolves 122:127

Love 26 (trojke 5/10), Allen (8 sk.) in Osman 21, Goodwin 17, 12 as., Mobley 15, 10 sk.; Russell 25, Edwards, Towns in McDaniels 17, Prince 15 Orlando Magic : Indiana Pacers 119:103

Carter 21, 12 sk., Bamba (10 sk.) in F. Wagner 15, Suggs 14, 10 as.; Haliburton 23, 7 as., Hield 18, 6 as., Smith 14, 8 sk. Miami Heat : Chicago Bulls 112:99

Vincent in Herro 20, Butler (7 sk., 4 ukr. žoge) in Adebayo (7 sk., 5 as.) 15; LaVine 22, DeRozan (met iz igre 7/16, 7 sk.) in Dosunmu (5 as.) 18, Vučević 14, 7 sk. Memphis Grizzlies : San Antonio Spurs 118:105

Morant 52 (met iz igre 22/30), 7 sk., Melton 15, 6 sk.; Walker IV 22, Murray 21, 8 as., Pöltl 16, 10 sk., McDermott 14, 5 as. Milwaukee Bucks : Charlotte Hornets 130:106

Antetokounmpo 26 (met iz igre 6/10), 16 sk., 6 as., Holiday 21, 8 as., 6 sk., Portis 20, 10 sk., Middleton 19; Ball 24, Rozier (8 as.) in Oubre Jr. (7 sk.) 17 Oklahoma City Thunder : Sacramento Kings 110:131

Gilgeous-Alexander 37 (met iz igre 12/16), 10 as., 7 sk., Sarr 12; Fox 29, 10 as., Lyles 24, 6 sk., Barnes 23, Sabonis (16 sk., 7 as., 8 izg. žog) in DiVincenzo 14

