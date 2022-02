Goran Dragić je nared. Bo dobil priložnost na gostovanju pri prvakih?

Brooklyn Nets še vedno ne morejo računati na poškodovana Kevina Duranta in Joeja Harrisa, pa tudi nova okrepitev, Avstralec Ben Simmons, še ni v pravi tekmovalni formi. Zato pa lahko Steve Nash na gostovanju v Milwaukeeju že računa na slovenskega veterana Dragića, kot tudi Kyrieja Irvinga, ki zaradi proticovidnih protokolov ne sme igrati domačih tekem v New Yorku, saj ni cepljen proti novemu koronavirusu.

Update to the Status Report for tonight’s game at Milwaukee:



Dragic (return to competition reconditioning) - AVAILABLE