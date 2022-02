Goran Dragić se je ogreval, nato pa obsedel na klopi #video

Po krajšem premoru, ki je sledil po tekmi zvezdnikov All-Star, se je v noči na petek nadaljevala liga NBA. Odigrano je bilo sedem tekem. Brooklyn Nets, novopečeni klub Gorana Dragića, ki še ni stopil na parket in bo krstni nastop za mrežice najverjetneje dočakal prihodnji teden, so z oslabljeno zasedbo visoko izgubili proti Bostonu. Vnovič je z učinkovitostjo v napadu in natančnostjo pri metu izstopal zvezdnik Chicaga DeMar DeRozan, Phoenix, Golden State in Denver pa so prišli v gosteh do prepričljivih zmag.

Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance, ki jo danes čaka kvalifikacijski dvoboj za svetovno prvenstvo na Finskem, je prvič spremljal dvoboj Brooklyna v dvorani Barclays Center s klopi za rezervne igralce. Goran Dragić ni mogel biti preveč zadovoljen s tistim, kar je videl v dvoboju proti Bostonu.

Obrambi Brooklyna je največ preglavic povzročal Jayson Tatum. Foto: Reuters

Brooklyn Nets je pogrešal številne zvezdnike, poleg 35-letnega Ljubljančana so manjkali še Kevin Durant, Ben Simmons, Joe Harris in Kyrie Irving (ker ni cepljen proti Covid-19, ne sme igrati domačih tekem v New Yorku), kar je le še olajšalo delo gostom iz Bostona. Celtics niso nikoli zaostajali na dvoboju, odločilno prednost pa so si zagotovili že pred zadnjo četrtino. Na koncu so zmagali s 129:106. Izstopal je Jayson Tatum (30 točk) in navdušil z atraktivnim zabijanjem, ko ga nista mogla zaustaviti dva košarkarja Brooklyna.

Atraktivno zabijanje Tatuma:

Bo Dragić debitiral prihodnji teden?

Goran Dragić se je ogreval pred srečanjem z Bostonom, nato pa ni zaigral proti Keltom. Foto: Reuters Trener gostiteljev Steve Nash je po visokem porazu dejal, da bi se lahko Durant, ki je zaradi poškodbe levega kolena odsoten že dalj časa, vrnil na parket v bližnji prihodnosti, najverjetneje na eni izmed treh prihodnjih tekem. Podobno velja tudi za novinca Dragića, ki verjetno še ne bo debitiral za Brooklyn v noči na nedeljo, ko se bodo Nets pomerili s prvakom Milwaukeejem, še vedno pa ni znano, kdaj bo lahko prvič v tej sezoni zaigral

Avstralec Ben Simmons, ki se je pred kratkim preselil v Brooklyn iz bližnje Philadelphie. Ob odsotnosti številnih zvezdnikov je največ točk pri Brooklynu dosegel Seth Curry (22 točk), izkušeni Avstralec Patty Mills, ki se je lani znesel nad slovensko reprezentanco na tekmi za tretje mesto na olimpijskem turnirju na Japonskem, pa je imel večer za čim hitrejšo pozabo, saj je iz igre zgrešil vseh devet metov.

Boston je dobil 12 od zadnjih 14 srečanj in se na lestvici vzhodne konference še učvrstil na šestem mestu, Brooklyn pa z razmerjem 31 zmag in 29 porazov zaseda osmo mesto.

Vrhunci dvoboja med Brooklynom in Bostonom:

Dragić je v 14 sezonah v NBA za Phoenix, Houston, Miami in Toronto v povprečju dosegel 13,9 točke ter 4,8 podaje na tekmo. Za njim je letos klavrna sezona. Za Toronto je po menjavi z Miamijem odigral vsega pet tekem, potem pa zaradi začetka prenove kanadskega moštva ni bil več v načrtih trenerja Nicka Nursa za nadaljevanje sezone. Brooklyn je njegova šesta franšiza v NBA, le da za San Antonio po zadnji menjavi s Torontom ni zaigral. Namesto tega je izvedel odkup svoje pogodbe in postal prost igralec, na ta način pa je lahko podpisal z Brooklynom.

Kako je DeRozan s petimi zaporednimi točkami v zadnji minuti poskrbel za preobrat Chicaga:

Zgodovinski niz vročega strelca Chicaga DeMara DeRozana se nadaljuje. Tokrat je Bikom pomagal do zmage nad Atlanto s 37 točkami, znova pa je bil izjemno natančen pri metih iz igre, saj jih je zadel kar 15 od 21. S tem je rekordni niz srečanj, na katerih je ob vsaj 50-odstotnem metu iz igre dosegel vsaj 35 točk, podaljšal na osem in še izboljšal absolutni rekord tekmovanja, pod katerega je bil vrsto let podpisal legendarni Wilt Chamberlain. Chicago ostaja na vrhu vzhodne konference.

Liga NBA, 24. februar: Detroit Pistons : Cleveland Cavaliers 106:103

Diallo 21, Cunningham 17, 6 sk., 6 as., Grant in Bagley III 16; Markkanen 22, Goodwin 15, Mobley (8 sk.) in Rondo (9 as., 6 izg. žog) 12 Brooklyn Nets : Boston Celtics 106:129

Curry 22, Brown 15, 7 sk., 5 as., Dragić ni igral; Tatum 30 (trojke 4/9), 7 sk., Brown 18, 6 as., Smart 15, 6 as. Chicago Bulls : Atlanta Hawks 112:108

DeRozan 37 (met iz igre 15/21), 6 sk., LaVine 20, Vučević (10 sk.) in Dosunmu (6 sk.) 12; Bogdanović 27 (trojke 5/12), Gallinari 26 (met iz igre 10/18), 9 sk., Young (met iz igre 3/17, 10 as.) in Capela (17 sk.) 14 Minnesota Timberwolves : Memphis Grizzlies 119:114

Russell 37 (met iz igre 13/21), 9 as., Towns 22, 11 sk., Beasley 17; Jackson Jr. (11 sk.) in Williams 21, Morant 20 (met iz igre 7/25), 8 sk., Bane 14 Oklahoma City Thunder : Phoenix Suns 104:124

Gilgeous-Alexander 32 (met iz igre 13/22), 5 as., 6 izg. žog, Giddey 15, 9 sk., 6 as., Pokuševski 13, 7 sk.; Booker 25 (met iz igre 9/16), 12 as., 6 ukr. žog, Bridges in Johnson 21, Crowder 17 Portland Trail Blazers : Golden State Warriors 95:132

Simons 24, Winslow 14; Curry (14 as., trojke 2/7) in Thompson (trojke 4/7) 18, Kuminga 17, 8 sk., Poole 15, 6 as. Sacramento Kings : Denver Nuggets 110:128

Sabonis 33 (met iz igre 15/23), 14 sk., 5 as., Fox 20, Barnes 14, 7 sk.; Barton 31 (met iz igre 11/17), 5 sk., Jokić 25 (met iz igre 9/12), 12 sk., 9 as., 4 ukr. žoge, Morris 19, Čančar ni igral

