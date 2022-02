Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je spet v središču pozornosti. Za zmago Dallas Mavericks proti New Orleans Hornets s 125:118 je prispeval 49 točk, 15 skokov in osem asistenc. Teksašani so v ligi NBA vroči. Na zadnjih 25 tekmah jim je uspelo zmagati 19-krat. Prvi zvezdnik Dallasa je tako pred krajšim premorom, ki bo sledil zaradi All-Star tekme, zrežiral predstavo, ki odmeva v košarkarskem svetu. Postal je četrti igralec v ligi NBA, ki je v enem koledarskem mesecu večkrat presegel mejo 45 točk, 15 skokov in pet asistenc, in prvi po letu 1966.

Ko je Luka Dončić za nastop v prvi peterki prestižne All-Star tekme, ki bo 21. februarja ob 2. uri po slovenskem času, od ameriških medijev prejel nič glasov, ga je to dodobra podžgalo. Vse od takrat je med najbolj vročimi košarkarji v ligi NBA in v povprečju dosega 35,4 točke, 10,3 skoka in 9,8 asistence na tekmo, ob tem pa ima met za tri točke 43,3-odstoten.

Z zanj značilnim zadetim metom s korakom nazaj je tokrat vstopil v obračun z New Orelans Pelicans, ki že dalj časa ne morejo računati na prvega zvezdnika Ziona Williamsona. Košarkarji Dallasa so v prvi četrtini leteli po parketu in jo dobili s kar 45:27. Zadeli so 14 od 20 metov iz igre, od tega devet trojk.

S tem so postavili tudi klubski rekord v tej sezoni, saj v nobeni od četrtin še niso imeli takšne točkovne bere. Veliko škode je domačim naredil kajpak Dončić z 19 točkami, ki je ob tem zbral še pet skokov in štiri asistence. V Dallasovo zbirko trojk je iz petih poskusov prispeval štiri.

Pri Mavericks je v noči na petek sicer manjkala plejada košarkarjev. Zaradi različnih težav niso mogli nastopiti Marquese Chriss, Theo Pinson, Reggie Bullock, Trey Burke in Frank Ntilikina.

Po sanjski prvi četrtini so ljubitelji košarke hitro začeli brskati po spominu in na plan je prišel datum 1. december 2021, ko so Mavericks s kar 139:107 premagali New Orelans in imeli ob tem neverjeten odstotek meta iz igre (68,7 %).

Po praktično že dobljeni tekmi so se razmere zaostrile

Ob polčasu je kazalo na podoben razplet, potem ko so vodili z 71:58 in tako četrtič v sezoni v enem polčasu presegli mejo 70 točk.

"Na dan tekme smo se zjutraj pogovarjali, da imamo veliko odgovornost. Ne moremo iti na premor že pred All-Star tekmo. Opraviti moramo nalogo," je opozarjal glavni trener Jason Kidd, ki je imel razlog za zadovoljstvo.

Dončićevo zabijanje ob koncu tretje četrtine. Foto: Guliverimage

Dončić je bil do tistega trenutka pri 25 točkah, sedmih skokih in petih asistencah. V tretji četrtini je nadaljeval izjemno predstavo in bil po vsega 29 minutah igre pri 45 točkah, 11 skokih in osmih asistencah. In tretjo četrtino je končal v slogu. Z zabijanjem, ki se redko znajde na njegovem repertoarju.

Dallas je pred vstopom v zadnjo četrtino vodil s 105:81. Četa Jasona Kidda je imela vse pod nadzorom, nato pa so se po domačem nizu 32:13 razmere spet zaostrile. Gostje do 3:35 pred koncem vodili le še s 118:113.

Luka Dončić prvi po letu 1966, ki je v enem koledarskem mesecu večkrat presegel mejo 45 točk, 15 skokov in pet asistenc

Luka je s polaganjem poskrbel, da so se stvari začele spet postavljati na svoje mesto in moštvu iz Teksasa je uspelo zadržati naskok ter vknjižilo 35. zmago v sezoni. Dončiću sta vsega dve točki zmanjkali, da bi izenačil strelski rekord, ki ga je dosegel prejšnji teden, ko je zbral 51 točk. Številko 49 je dosegel z metom iz igre 17/35, od tega je zadel sedem od 14 trojk, ob tem pa zbral še 15 skokov in osem asistenc. V največjo pomoč sta mu bila Jalen Brunson s 23 in Maxi Kleber z 20 točkami. Novinca Davis Bertans in Spencer Dinwiddie sta prispevala tri oziroma osem točk. Latvijec Davis Bertans, nekdanji košarkar Olimpije, je tokrat dosegel zgolj tri točke – zadel je eno od sedmih trojk. Foto: Reuters

Onkraj luže so takoj po tekmi poskrbeli z novim statističnim sladkorčkom, ki so venomer aktualni ob takšnih predstavah, kot jo je zrežiral Dončić. Postal je namreč četrti košarkar v vsej zgodovini lige NBA po Wiltu Chamberlainu, Elginu Baylorju in Waltu Bellamyju, ki je v enem koledarskem mesecu večkrat presegel mejo 45 točk, 15 skokov in pet asistenc, in prvi po legendarnem Chamberlainu, ki je bil podobno razpoložen januarja 1966.

"Tri četrtine smo odlično igrali, v zadnji smo se preveč sprostili. Odlično igramo. Obramba tokrat ni bila na ravni. Igramo odlično košarko," je bil po novi zmagi razumljivo zadovoljen Dončić in na vprašanje novinarja, ali je tako kot prejšnji teden, ko je dosegel 51 točk, pred tekmo spil dobro kavo, z nasmeškom na obrazu dejal: "Lahko da je bila tudi tokrat kava razlog. Obožujem jo piti po zajtrku. Vedno imam rad kavo."

Dallas je zdaj pri 35 zmagah in 24 porazih, kar ga uvršča na peto mesto zahodne konference. Četrti Utah ima le zmago več, od sedmega mesta, ki ne zagotavlja več neposredne uvrstitve v končnico, pa so Dončić in druščina oddaljeni za štiri skalpe.

Mavericks po počitku, ki bo sledil ta konec tedna zaradi All-Star dogodka, čaka zelo zahtevna turneja po zahodnem delu ZDA. Od 25. februarja do 1. marca bodo gostovali pri Utahu, Golden Statu in LA Lakers.

Poškodovani Davis bo manjkal vsaj mesec dni Zvezdnik Los Angeles Lakers Anthony Davis bo po poškodbi stopala z igrišč odsoten vsaj mesec dni. Kot poročajo ameriški mediji, ima Davis, ki so mu na minuli tekmi proti Utahu sredi dvoboja z igrišča pomagali soigralci, zvin stopala.

Dončić zgrešil in brcnil žogo na tribuno Na zadnjem treningu pred srečanjem v New Orleansu se je govorilo tudi o nogometnem znanju Luke Dončića. Mladi Ljubljančan se rad dokazuje z meti s sredine igrišča. Njegov prejšnji trener Rick Carlisle je večkrat priznal, kako je zaradi uspešnih Dončićevih metov z velike razdalje zaradi stav izgubil kar nekaj denarja. Mood is light at Mavs’ shootaround this morning.



Coaches won the half-court shooting contest, and Luka Doncic got ready to also play soccer tonight vs. New Orleans, if need be. pic.twitter.com/C3hsVIh9WR — Callie Caplan (@CallieCaplan) February 17, 2022 Tokrat je Dončić v dvoboju s trenerji potegnil krajšo. Bil je blizu, žoga je zadela obroč, slovenski košarkarski as pa je bil tako razočaran in jezen, da ni zadel cilja, da je nato, ko je žogo znova dobil v roke, v slogu nogometnih vratarjev poslal košarkarsko žogo na tribuno. Tekmovalen in strasten kot je, je žogo brcnil tako močno, da je v visokem loku odletela daleč proč.

