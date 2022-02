Peta zmaga za ekipo LeBron, šov s 50 točkami ukradel Curry #video

Še petič je All Star tekmo lige NBA dobila ekipa LeBron, ki je ekipo Durant premagala s 163:160. To je bila tekma z veliko zabijanji in trojkami Stephena Curryja. Dal jih je rekordnih 16, skupaj pa kar 50 točk (dve manj od rekorda). Luka Dončić je bil v stranski vlogi. Igral je 25 točk in dosegel osem točk.

Dončić je dosegel osem točk in šov prepustil drugim. Foto: Reuters Prva četrtina brez prave obrambe, s številnimi atraktivnimi akcijami in poskusi metov za tri točke z velike razdalje (večinoma neuspešnimi). Bolj tekmovalno so začeli zvezdniki v ekipi LeBrona Jamesa. Po LeBronovem zabijanju so povedli s 16:9, nato je zabil še Giannis Antetokounmpo (18:9). A zabije lahko tudi nižji Ja Morant (191 centimetrov) za ekipo Kevina Duranta. Znižal je na 18:20. Zach LeVine je zabil po vrtenju v zraku in Durantovi so pred koncem četrtine povedli s 36:34. Minuto do konca je prvič na parket prišel Luka Dončić in z dvema zaporednima trojkama poskrbel za vodstvo LeBronovih s 47:43. Četrtino so dobili s 47:45 in tako priigrali 100.000 dolarjev za dober namen eni od šol v Clevelandu.

Da bi dvignili tekmovalnost na All Star tekmi, so letos vsako četrtino začeli z 0:0. In ekipa, ki je posamezno dobila, je lahko izbrala kateri instituciji iz Clevelanda je priigrala lep denarni znesek. Dončić je odigral večino druge četrtine, a je le malokrat dobil žogo (dva zgrešena meta za tri točke). Pravi strelski šov pa je uprizoril Stephen Curry, ki je za znižanje na 33:36 zadel tri zaporedne trojke (šest v četrtini). A Durantovi so bili zelo blizu zmagi v četrtini že tri minute pred koncem, ko je asistiral Trae Young, za 41:33 pa je spektakularno skozi mrežico zabil Morant (pred tem se je še zavrtel v zraku za 360 stopinj). Četrtino so tako dobili z 49:46 dobili Durantovi in po polovici tekme vodili s 94:93. Pa čeprav je za LeBronove Curry zadel kar osem trojk (24 točk), kar je nov rekord za polčas na All Star tekmah.

Morant je letel po zraku, se vrtel in zabijal. On bi moral sodelovati za sobotni tekmi v zabijanju. Foto: Reuters

James in Jordan ob počastitvi 75 največjih vseh časov. Foto: Reuters Na 71. All Star tekmi, ki je potekala v LeBronovem domačem Clevelandu, so ob polčasu ob 75-letnici lige počastili 75 največjih legend NBA-ja. Prikorakali so na parket, med njimi tudi James: "Tega si nisem predstavljal niti v najbolj divjih sanjah, pa sem imel zelo divje sanje kot otrok."

Po 45-minutnem glavnem odmoru se je šov zabijanj in trojk le nadaljeval. Curry je še naprej zadeval za tri. Že v četrti minuti tretje četrtine je dosegel deseto. Rekord na All Star tekmah. Sledila je enajsta - z devetih metrov. Ob 15. trojki (45 točk) se je obrnil stran, še preden je žoga padla skozi obroč. "Koliko znaša rekord na All Star tekmi?" je takrat vprašal. To je 52 točk Anthonyja Davisa iz leta 2017. Zadnje tri minute četrtine je namesto Curryja le dobil priložnost za igro kar nekoliko pozabljeni Dončić. Tretja četrtina se je končala brez zmagovalca, 45:45. Skupno je za točko vodila Durantova ekipa (139:138). Luka je bil pri osmih točkah.

Curry je zadel 16 trojk in dal 50 točk. Foto: Reuters Po tretji četrtini so izklopili uro. Zadnja četrtina je trajala tako dolgo, dokler ni ena ekipa za zmago dosegla 163 točk (139 točkam Durantove ekipe so prišteli 24 točk). Nadaljeval se je lov za strelski rekord All Star tekem. Curry je za 50. točko sploh prvič zadel za dve točki (predtem 16 trojk iz 23 poizkusov). Ko so se približevali ciljnim 163 točkam, so košarkarji končno začeli igrati tudi obrambo. In Curry je zgrešil nekaj metrov za tri zapored. Rekord ni padel. Zadnji koš na tekmi je za zmago ekipe LeBron zadel prav James. Za končni izid 163:160 je dal 24 točk. Pokal Kobeja Bryanta za najbolj koristnega igralca All Star tekme je dobil Curry. Dončić v zadnjih minutah ni igral - osem Ljubljančanovih točk v 25-ih minutah na parketu.