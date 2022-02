Kakšna pohvala! Kapetan LeBron James pobožal dušo Luki Dončiću.

V Clevelandu raste napetost. V ponedeljek ob 2. uri zjutraj se bo začela All-Star tekma, vrhunec košarkarskega vikenda, polnega ekshibicije in zabave. Cleveland slovi po tem, da si je v njem v prejšnjem stoletju ustvarilo družinski dom ogromno Slovencev. Luka Dončić, ponos slovenske košarke, ima v tem mestu vedno ogromno navijačev. Tako bo tudi na letošnjem All-Star srečanju, na katerem velja pričakovati veliko dobre volje in atraktivnih potez.

Prizor s sobotnega treninga, ki si ga je ogledalo veliko ljubiteljev košarke. Foto: Guliverimage Luka bo igral v ekipi LeBrona Jamesa. Že tretjič zapored. Kralj James, dolgoletni ''superzvezdnik'' lige NBA, ki rad ruši rekorder glede priljubljenosti, je mladega Slovenca izbral kot prvega razpoložljivega na seznamu rezervistov.

V soboto, ko se je v Clevelandu družil z novinarji, je tudi pojasnil svojo odločitev: ''Obožujem ga. Všeč mi je njegova igra. Pri njem mi je všeč vse. Način njegove igre me spominja na to, kako igral košarko tudi sam. Predstavljava trojno grožnjo za tekmeca. Zbirava skoke, podajava soigralcem, kar je tudi prva stvar, ki jo imava v mislih, saj želiva, da se najini soigralci počutijo dobro … in dosegava po 40 točk, če kdo do naju izkazuje premalo spoštovanja,'' je ''King'' James ogrel srce Dončića in njegovih občudovalcev z odkrito, ogromno pohvalo.

