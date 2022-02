Dallas Mavericks so pred nedeljsko tekmo zvezd lige NBA, kjer bo igral tudi Luka Dončić, na družabnih omrežjih in portalu YouTube objavili video z Luko Dončićem in Bobanom Marjanovićem. Igrata se igrico Poimenuj pesem (Name that tune). Smeh zagotovoljen! Še posebej, ko začne Luka ob pesmi Country Roads peti slovenski različico, Siva pot.