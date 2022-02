Šov Dončića in Jokića, ki si nagajata pred kamerami #video

Slovenec Luka Dončić in Srb Nikola Jokić spadata med največje zvezdnike lige NBA. V ponedeljek bosta v Clevelandu združila moči na srečanju All-Star. Zaigrala bosta v ekipi LeBrona Jamesa, sodeč po pestri soboti pa v njuni družbi ne bo manjkalo dobre volje. To sta dokazala s številnimi šaljivimi vložki, s katerimi sta nasmejala prisotne.

Luka Dončić in Nikola Jokić sta pred prihodom v Cleveland, kjer konec tedna poteka spektakel All-Star in bo doživel vrhunec s tekmo zvezdnikov v noči na ponedeljek (ob 2. uri po slovenskem času), napovedala, da želita predvsem uživati. Besede sta hitro pretopila tudi v dejanja.

Ko sta se srečala na prizorišču letošnjega spopada največjih zvezdnikov lige NBA, na katerem bo Dončić nastopil že tretjič zapored, ni manjkalo šaljivih scen, ki so s pomočjo družbenih omrežij zaokrožile po svetu in nasmejale košarkarsko javnost. Kaj sta ''zakuhala'' največja zvezdnika Dallasa in Denverja?

Med druženjem udeležencem tekme All-Star in novinarjev sta bila Dončić in Jokić soseda. Najprej je na vprašanja novinarjev odgovarjal srbski center. Bilo je ravno na njegov 27. rojstni dan. Dončić ga je pri tem motil. Nekajkrat mu je pomahal, ga skušal vreči s tira, ko pa sta se vlogi zamenjali in so predstavniki sedme sile obkrožili Ljubljančana, je Jokić vanj zalučal malo žogo, kakršne so pred tem na treningu metali gledalcem.

Bil je natančen in zadel Dončića, ki je bil presenečen nad potezo srbskega prijatelja, nato pa je LD77 nasmejal prisotne, ko je vprašal, ali lahko toži Jokića. Nato mu je vrnil žogico, srbski slavljenec, ki mu, podobno kot Dončiću, v Clevelandu delajo družbo tudi ožji družinski člani, pa je v smehu odkorakal s prizorišča. Pred tem je v šali dejal, kako sovraži Dončića.

Priljubljena košarkarja sta tudi na sobotnem treningu poskrbela za smeh. Jokić je v slogu nogometašev, to pogosto v ligi NBA počne tudi Dončić, žongliral s košarkarsko žogo. Bil je uspešen in spreten, tako je naredil kar nekaj korakov, dogajanje pa je brez vidnega zanimanja spremljal Slovenec. A vse skupaj je bilo le zaigrano. Ko je bil Jokić najbolj razigran med žongliranjem, je v njegovo žogo priletela še ena in mu pokvarila trenutek. Vrgel jo je Dončić, a se nato hitro obrnil in naredil resen obraz, kot da ne ve nič o tem. Jokić ga je hitro sprevidel in vanj zalučal žogo, Dončić pa se je pravočasno obrnil in jo v smehu ujel.

Močna vez med Evropejci v ligi NBA

Foto: Reuters Evropski košarkarji igrajo v ligi NBA iz leta v leto bolj pomembno vlogo. Pri Dallasu že dolgo obožujejo Evropejce. Oboževani Nemec Dirk Nowitzki je postavil nove okvirje, Luka Dončić jih nadaljuje. V ekipi se odlično razume s srbskim orjakom Bobanom Marjanovićem, ki pri Jasonu Kiddu ne dobi veliko priložnosti, a ostaja pomemben člen in tudi "tisti dobri mož slačilnice", ki skrbi za dobro voljo v ekipi in se odlično razume z LD77.

Dončića pa veže v ligi NBA prijateljska vez tudi z Jokićem, soigralcem trenutno poškodovanega Vlatka Čančarja pri Denver Nuggets, lanskoletnega MVP lige, enega najboljših košarkarjev na svetu. Mnogi se sprašujejo, kako atraktivna in všečna košarka bi se igrala, če bi združila moči. Oba sta zmožna dosegati ogromno točk, skokov, asistenc in še česa. Včasih mejita na popolnost. Na parketu sta v ligi NBA tekmeca, v noči na ponedeljek pa bo drugače. Tam bosta (znova) zaigrala skupaj v ekipi LeBrona Jamesa na tekmi All-Star. To, da sta soigralca, je že tradicija. Vedno izžarevata zadovoljstvo, rada pa se tudi šalita. Če gre soditi po tem, kar se je dogajalo v soboto, bo v Clevelandu še kako zabavno.

Jokić je v soboto spregovoril o povezanosti evropskih legionarjev v ligi NBA. Očitna je zlasti pri košarkarjih, ki prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije. ''V ZDA mislijo, da vsi Evropejci prihajamo iz iste države. Vedno se družimo in pogovarjamo. Kot da bi vsi šli skozi isti proces, se najprej dokazovali v Evropi, potem pa prišli sem v ligo NBA. Imamo podobne izkušnje, kar nas še bolj povezuje. Poznam Luko, govori moj jezik, poznam Giannisa, je Evropejec. Prišel sem se zabavat in uživat,'' je povedal Jokić in se dotaknil prijateljstva s štiri leta mlajšim Dončićem.

Luka Dončić z žogico, ki jo je nato vrgel med občinstvo na sobotnem treningu. Takšno žogico pa je vanj med novinarsko konferenco zalučal tudi Jokić ... Foto: Guliverimage

''Vedno je prijetno, če lahko z nekom spregovoriš v svojem jeziku in se z njim zabavaš. Tako se ne počutiš osamljenega, saj veš, da je nekdo s teboj. Srečen sem, da je tukaj.'' Na koncu se je dotaknil še pogostih kritik, ki jih doživljata z Dončićem na račun njune fizične pripravljenosti, zlasti prekomerne telesne teže. ''Videla se bova na parketu. Izven igrišča se odlično razumeva, ne vem pa, kako bo na igrišču, ker on ni ravno ''atlet'', sam tudi nisem ''atlet'' … Ne vem, kako se bova ujela,'' se je pošalil srbski center, ki v tej sezoni v povprečju na tekmo prispeva 26 točk, 14 skokov in osem asistenc!