Če so se navijači v vikendu All-Star skoraj vedno najbolj veselili tega, kakšna zabijanja in trike bodo pokazali tekmovalci, pa so letos ljubitelji košarkarskih vragolij ostali razočarani. V finalu je košarkar New York Knicks Obi Toppin zmagal z zabijanjem, pri katerem je izvedel trik z žogo med nogami, ob drugem pa si je žogo podal ob tablo in nato zabil. V zadnji rundi je zbral več točk kot košarkar Golden Stata Juan Toscano, ki mu je za drugo zabijanje v finalu zmanjkalo poskusov.

V zabijanju sta tekmovala še košarkar Orlanda Cole Anthony in igralec Houstona Jalen Green. Čeprav so tekmovalci poskrbeli za nekaj lepih potez, pa so si bili gledalci enotni, da so bila vsa zabijanja daleč od tistih, ki jih je nekoč prikazoval legendarni Vince Carter ali pa od šova, ki sta ga leta 2016 uprizorila Aaron Gordon in Zach LaVine.

Tekmovanje je organizirano že vrsto let, od leta 1984, ko je bilo na sporedu prvič in je bil to glavni dogodek sobotnega večera. Vendar pa je v zadnjih letih, razen nekaj izjem, vrednost tekmovanja upadla. S tem se ne strinjajo le navijači, temveč tudi nekateri igralci NBA, tako zdajšnji kot že upokojeni. "Danes bi lahko jaz zmagal v tekmovanju v zabijanju," je na Twitterju zapisal danes nekdanji košarkar Paul Pierce. S tekmovanja so se ponorčevali tudi Ja Morant, Kevin Durant, Donovan Mitchell, v Clevelandu pa je svoje nezadovoljstvo pokazal tudi Dwyane Wade. A glavni razlog, da ugled tekmovanja v zabijanju upada, je predvsem to, da v zadnjih letih najboljši košarkarji, predvsem zaradi možnosti poškodb, v tem tekmovanju ne želijo nastopati.

Me after a basic one hand https://t.co/opMBMsMWaI pic.twitter.com/5zYuMFh3B2 — Kevin Durant (@KDTrey5) February 20, 2022

Man @ZachLaVine and @Double0AG yall messed it up for the rest of us 😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 20, 2022

😂‼️ they made hard dunks regular. you get 7s for em now https://t.co/THPYbuk0EK — Ja Morant (@JaMorant) February 20, 2022

Im never dunking again y’all sorry strictly layups now #mytimbsnotyours — Cole Anthony (@The_ColeAnthony) February 20, 2022

I could’ve won the dunk contest tonight 😂 — Paul Pierce (@paulpierce34) February 20, 2022

The evolution of the NBA Slam Dunk contest:



Shaq is all of us tonight #NBAAllStar pic.twitter.com/rF9L82MdKW — DUGGAN🎙 (@SidelineDuggs) February 20, 2022

These dudes are shooting 30% from the floor in the dunk contest. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 20, 2022

Center slavil v metu za tri

Je pa več odobravanja poželo tekmovanje v metu za tri točke, v katerem je kar nekoliko presenetljivo zmagal košarkar center Minnesote Karl-Anthony Towns. 211 centimetrov visoki košarkar je po Kevinu Lovu, ki je zmagal leta 2012, prvi center, ki mu je uspelo zmagati. V finalu je zbral 29 točk. V metu za tri točke so tekmovali še Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Luke Kennard (LA Clippers), Zach LaVine (Chicago Bulls), CJ McCollum (New Orleans Pelicans), Patty Mills (Brooklyn Nets), Fred VanVleet (Toronto Raptors) in Trae Young (Atlanta Hawks).

V tekmovanju v spretnosti so slavili Darius Garland, Evan Mobley in Jarrett Allen.

Glavni dogodek vikenda All-Star se bo odvil v noči na ponedeljek ob 2. uri zjutraj, ko bo na sporedu tekma med ekipo LeBrona Jamesa, za katero bo tretjič zaporedoma igral tudi Luka Dončić, in ekipo Kevina Duranta.

