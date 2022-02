Generalni direktor Nets dal vedeti, zakaj se je Goran Dragić tako odločil

"Zasluge, da je Dragić prišel k nam, gredo v celoti trenerju Stevu Nashu. Z Goranom Dragićem smo se dobili v Miamiju, preživeli nekaj časa z njim. Lepo je bilo videti odnos, ki ga imata, spoštovanje drug do drugega. Edinstven je. Steve ima zdaj zaveznika na igrišču. Vemo, česa je Goran sposoben. Preizkušen je. Jasno je, zakaj je želel priti k nam. Po naslov prvaka," je generalni direktor Brooklyn Nets Sean Marks, ki je leta 2005 skupaj z Rašom Nesterovićem in Benom Udrihom osvojil naslov prvaka lige NBA, spregovoril o prihodu slovenskega košarkarja Gorana Dragića v New York.

Za kapetana zlate slovenske košarkarske reprezentance iz leta 2017, ko je osvojila evropsko prvenstvo, so bili pretekli meseci mučni. Praktično vse od prihoda v Toronto Raptors, kamor so ga lani poleti poslali Miami Heat.

V Kanadi se ni dobro počutil, povrhu vsega ni bil v ekipi, ki bi bila konkurenčna za naslov prvaka. Novembra je nato iz osebnih razlogov celo zapustil klub. Podal se je v Miami, kjer je treniral po individualnem programu.

Sestali so se v Miamiju

Ob zaključku prestopnega roka so ga Toronto Raptors poslali k San Antonio Spurs, kamor Goran ni nikoli odpotoval, saj je bilo jasno, da bo prišlo do odkupa pogodbe. Zanj so se začela zanimati kakovostna moštva za najvišje domete.

Generalni direktor Sean Marks je vesel, da se je Dragić odločil za prihod v njihovo sredino. Foto: Guliverimage Veliko se je govorilo o Milwaukee Bucks, povezovali so ga tudi z Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers in Brooklyn Nets. Ko je zadnja ekipa nedavno gostovala v Miamiju, sta se glavni trener Steve Nash in generalni direktor kluba Sean Marks sestala s slovenskim košarkarjem.

"Ko sem poslušal zgodbe, o katerih sta govorila ..."

Marks je kaj hitro videl, da bo pogovor lahko obrodil sadove. Vendarle imata Nash in Dragić trdno vez, ki se je začela graditi ob Goranovem prihodu v NBA. Pri Phoenix Suns je bil namreč Nash njegov mentor, ki je našemu košarkarju odprl vrata najmočnejše lige in mu predal številne nasvete, hkrati pa sta postala prijatelja.

Steve Nash je bil Goranu Dragiću pri Phoenix Suns mentor, ko je prišel v ligo NBA. Foto: Getty Images

"Zasluge, da je Dragić prišel k nam, gredo v celoti trenerju Stevu Nashu. Z Goranom Dragićem smo se dobili v Miamiju, preživeli nekaj časa z njim. Lepo je bilo videti odnos, ki ga imata, spoštovanje drug do drugega, spoštovanje Gorana do Steva pred mnogimi leti, ko sta igrala skupaj in je bil takrat Steve veteran, Goran novinec. Edinstven odnos imata. Ko sem poslušal zgodbe, o katerih sta govorila, je bilo osvežujoče. In hkrati sem si predstavljal, da pelje v to smer, da bo pristal pri nas," je izpostavil Marks, ki je bil kot košarkar sicer član Phoenix Suns, vendar je zapustil klub ravno pred prihodom takrat golobradega Dragića.

Durant bi se lahko kmalu vrnil, status Irvinga odvisen od rahljanja ukrepov

Zato pa je igral skupaj z Rašem Nesterovićem in Beom Udrihom pri San Antonio Spurs in se leta 2005 skupaj z njima veselil naslov prvaka lige NBA. Zaveda se, kaj so Brooklyn Nets s prihodom Gorana dobili: "Visok košarkarski inteligenčni kvocient ima. Steve ima zdaj zaveznika na igrišču. Vemo, česa je Goran sposoben. Preizkušen je, velik tekmovalec. Jasno je, zakaj je želel priti sem. Po naslov prvaka."

Foto: Guliverimage

Brooklyn ima moštvo za uresničitev Dragićevih sanj, vendar se bo moralo sestaviti še kar nekaj koščkov. Spodbudno je, da je vrnitev enega najboljših košarkarjev v ligi Kevina Duranta po poškodbi vse bližje. Brooklyn je ob zaključku prestopnega roka dobil veliko okrepitev tudi v Benu Simmonsu, ki pa v tej sezoni sploh ni zaigral za Philadelphio 76ers.

Veliko tekem Nets je izpustil drugi zvezdnik moštva Kyrie Irving, ampak zaradi drugačnega razloga. Ni namreč cepljen zoper covid-19 in zaradi pravil, ki jih ima New York, ne sme igrati v zaprtih prostorih. Marks je zaradi vse boljše epidemiološke slike optimističen, da se bodo ukrepi v prihodnosti sprostili in bo Irving lahko zaigral. V nasprotnem primeru bo lahko denimo do konca sezone ekipi na preostalih 23 tekmah rednega dela pomagal le osemkrat, kar bi bil velik udarec za ekipo, ki želi sestavljati mozaik za pohod k naslovu prvaka.