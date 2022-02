Konec Dragićeve sage, našel je prostor med zvezdniki

Dragic, a one-time All-Star, reunites with ex-Suns teammate and Nets head coach Steve Nash and has opportunity for a significant role in Brooklyn’s backcourt. https://t.co/cj4HN6Z2ss — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2022

Želja Gorana Dragića se je naposled uresničila. Sicer je moral nanjo čakati dolgo časa, a se mu odpirajo vrata, da bi morda prvič v karieri lahko osvojil šampionski prstan. Brooklyn Nets imajo namreč ekipo za najvišje domete, pa čeprav trenutno zasedajo šele osmo mesto v vzhodni konferenci.

Sezona se za kapetana zlate slovenske reprezentance ni začela, kot je upal. V bistvu so se temni oblaki začeli zgrinjati že v poletnem prestopnem roku, ko so ga Miami Heat po šestih letih igranja odslovili in zamenjali za Kyleja Lowryja. Klub s Floride ga je poslal v Toronto Raptors, kamor sploh ni želel oditi.

Dolgo časa trpel

To je jasno povedal že takoj po menjavi, ko je v javnosti odmevala njegova izjava, da ne bo zaigral za moštvo, ki ni konkurenčno za naslov prvaka. Takrat se je veliko govorilo o njegovem morebitnem odhodu k Dallas Mavericks k Luki Dončiću in Igorju Kokoškovu, ki ima v Teksasu vlogo pomočnika, vendar iz te moke (še) ni bilo kruha.

Toronto Raptors mu ne bodo ostali v lepem spominu. Foto: Guliverimage

Ko je prišel v Kanado, srce ni utripalo, kot je želel. Kmalu se je znašel na stranskem tiru, trener ga je postavil ob rob parketa. Zaradi nezadovoljstva se je novembra skupaj z vodstvom kluba odločil, da se zaradi osebnih razmer umakne iz pogona.

Odpotoval je v Miami, kjer je treniral in čakal na ponudbe ter na odločitev vodilnih pri Torontu. Povsem na zadnji dan prestopnega roka, 10. februarja, se je zgodila zamenjava. Kanadčani so ga poslali v San Antonio Spurs, a je bilo takoj jasno, da dresa kluba, ki ga je leta 2007 izbral na naboru, tudi tokrat ne bo oblekel. V igri je bil namreč odkup njegove pogodbe.

Zdravi Brooklyn Nets konkurenčni za naslov prvaka

Vse od 10. februarja je bilo v zraku, kdaj se bo to zgodilo. In naposled se je. Kandidatov za njegov podpis je bilo kar nekaj. Največ so se sicer omenjali aktualni prvaki Milwaukee Bucks, na koncu pa so bili najbolj podjetni pri Brooklyn Nets, kjer dirigentsko palico nad moštvom vrti njegov nekdanji klubski igralec pri Phoenix Suns Steve Nash.

Goran Dragić ima končno razlog za zadovoljstvo. Foto: Guliverimage

Dragić je tako prišel v klub, ki je konkurenčen za naslov prvaka. V svojih vrstah ima enega najboljših košarkarjev lige NBA Kevina Duranta, ki po poškodbi še čaka na zeleno luč od zdravnikov. Tu je še zvezdnik Kyrie Irving, nedavno je kot zamenjava za nezadovoljnega Jamesa Hardna prišel Ben Simmons.

Z zadnjim ima Gogi nekaj skupnega. Avstralec v tej sezoni sploh ni odigral tekme, slovenski košarkar vsega pet. Ključno bo, da bosta do končnice prišla v ritem, tam pa bodo Brooklyn Nets, če bodo vsi zdravi, lahko naskakovali tudi naslov prvaka lige NBA. Naslov, ki si ga Dragić neizmerno želi. In letos bi se mu lahko sanje uresničile.