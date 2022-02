Ko še Luka Dončić ostane brez besed #video

V noči na ponedeljek so v ligi NBA igrali All Star tekmo, katere del je bil tudi Luka Dončić. Naš košarkar pa je bil povsem iz sebe, ko je do njega prišel legendarni Michael Jordan in mu namenil nekaj besed.

Luka Dončić je na tekmi All Star imel tokrat bolj stransko vlogo, a to še ne pomeni, da ga niso opazili največji zvezdniki ameriške košarke. Med polčasom ga je presenetil Michael Jordan, eden najboljših košarkarjev vseh časov. Ta je Luko objel in mu dejal, naj ostane zdrav.Luka po tem kratkem srečanju ni mogel skriti navdušenja.

"To je neverjetno. Sploh ne vem, kako naj to razložim. Ta trenutek je bil neverjeten. Michael Jordan pozna moje ime. To bil preprosto neverjeten trenutek. Sem brez besed," je povedal 22-letni član Dallas Mavericks.

Prihaja v Slovenijo

Luka si bo zdaj vzel nekaj časa za počitek in novinarjem sporočil, da ga nekaj časa ne bodo videli. Pozneje je razkril, da bo za nekaj časa prišel v Slovenjo.

Na tekmah All Star se košarkarji predvsem sprostijo in tudi na parketu ne igrajo resne košarke. A Luka Dončić se je še najbolje zabaval ob srbskem zvezdniku Nikoli Jokiću. Zvezdnik Denver Nuggets je v soboto praznoval svoj 27. rojstni dan, kamor je bil povabljen tudi Luka.

The Luka Doncic-Nikola Jokic banter continued until the very last minute.



Just after Luka noticed he was stationed next to Jokic again and asked for a small ball, Jokic threw one at him as he left.



Luka threw it back … and missed.



“Just like my free throws, man.” pic.twitter.com/tnj23jZY88 — Callie Caplan (@CallieCaplan) February 21, 2022

Veliko zbadanja

Nekateri najvijači Dallasa so na družbenih omrežjih začeli ugibati, da bi igralca, ki se več kot očitno dobro razumeta, lahko nekoč zaigrala v isti ekipi. In videti je, da se med seboj zelo dobro razumeta dekleti obeh košarkarjev Natalija in Anamarija Šoltes.

Dončić in Jokić pa sta se zbadala vse do zadnjega. Pri druženju z mediji je srbski košarkar našega igralca vrgel majhno žogico. Luka mu je seveda želel vrniti, a zgrešil. "Kot moji prosti meti," se je pošalil trenutno naš najboljši košarkar.

Še petič je tekmo All Star lige NBA dobila ekipa LeBron, ki je ekipo Durant premagala s 163:160. To je bila tekma z veliko zabijanji in trojkami Stephena Curryja.