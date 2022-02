V ZDA je v ponedeljek odjeknila novica o prestopu Gorana Dragića k Brooklyn Nets. Negotovost o njegovi prihodnosti je tako naposled končana. V tej sezoni se je prvič v karieri znašel v težkem položaju. Pri Toronto Raptors mu srce ni zaigralo in vse do zadnjega dne prestopnega roka 10. februarja je moral čakati na premik. Kanadčani so ga poslali v Teksas k San Antonio Spurs. Od Toronta pa se ni poslovil šele pred dnevi, ampak že novembra. Kot razlog za odhod so bile navedene osebne zadeve, a je bilo že vse od njegovega prihoda v Kanado jasno, da tam ne bo dolgo ostal.

Prav tako ne v San Antoniu, saj je hitro prišlo do odkupa pogodbe. Doživeli smo nekakšen deja vu. Verjetno se spomnite, kako so leta 2008 na naboru lige NBA prav Spurs izbrali našega košarkarja in ga nato takoj poslali v Phoenix Suns, kjer ga je kot mentor pod svoje okrilje vzel legendarni organizator igre Steve Nash.

"Po letu ali dveh sem videl, da ima to v sebi"

Spurs so bili vmesna postojanka tudi letos, preden se je preselil k velikemu prijatelju. Z Nashem bosta namreč spet sodelovala, tokrat pri Brooklyn Nets, kjer je Kanadčan glavni trener. Po Boštjanu Nachbarju in Saši Vujačiću bo tako postal tretji Slovenec, ki bo branil barve tega kluba, ki se je pred tem imenoval New Jersey Nets, za katerega je nekoč igral tudi sloviti Dražen Petrović.

Mentor Steve Nash in Goran Dragić pri Phoenix Suns. Foto: Getty Images

Gogi je ničkolikokrat izpostavil Nasha kot tistega, od katerega je prejel ogromno nasvetov in si ob njem utiral pot v ligi NBA.

"Po letu ali dveh sem videl, da ima to v sebi, saj je na treningih vedno trdo delal," je pred skoraj desetimi leti za slovenske medije razlagal Nash in priznal, da ob prvem stiku s slovenskim košarkarjem ni imel pravega občutka, kam ga bo kariera lahko ponesla: "Nisem vedel, da bo postal odličen igralec, vedel sem pa, da bo dober. Po letu ali dveh sem videl, da ima to v sebi, saj je na treningih vedno trdo delal. Zdaj je eden najboljših organizatorjev igre. "

Skupaj sta zaigrala na 190 tekmah. Prihajal je s klopi in se od velikega mojstra košarkarske žoge učil mojstrovin. A Nash ni edini košarkar, s katerim bo po daljšem času Dragić spet sodeloval. V času igranja za Phoenix Suns in Miami Heat je bil njegov moštveni kolega tudi Amare Stoudemire, s katerim sta zaigrala na 177 tekmah. Ta je zdaj v trenerskem štabu Steva Nasha in ima vlogo pomočnika.

Dragić ima nasmeh na obrazu

A niso le prijateljske vezi razlog, da je Dragić odpotoval v New York. V prvi vrsti si želi naslova prvaka lige NBA. Če bodo pri Brooklyn Nets zdravi, v prvi vrsti zvezdnik Kevin Durant , bi lahko napadali šampionski prstan, ki je Gogijev cilj. Ena zadnjih priložnosti se mu ponuja za dosego prestižne lovorike.

Prvi zvezdnik Brooklyn Nets Kevin Durant naj bi se kmalu vrnil v pogon. Foto: Guliverimage

Povrhu vsega se mu obeta tudi pomembna vloga na parketu. Nets so se do konca prestopnega roka "znebili" Jamesa Hardna, ki ni bil zadovoljen, pripeljali pa so Bena Simmonsa. Ni še jasna časovnica, kdaj bo ta sploh v rotaciji, potem ko je izpustil ves del sezone, ker po lanskem fiasku v polfinalu vzhodne konference ni več želel igrati za Philadelphia 76ers. Povrhu vsega imajo pri Brookylnu še eno nevšečnost. Kyrie Irving namreč ne sme igrati v New Yorku, ker se ne želi cepiti zoper covid-19. Prav tako ne v Torontu.

Če ne bo prišlo do kakšnega sproščanja ukrepov, bo Irving do konca sezone lahko zaigral le še na osmih tekmah in le na eni od zadnjih osmih. Nets morajo do izločilnih bojev prestati še 23 tekem. Zato si lahko Dragić obeta večjo minutažo. Po vseh teh težkih trenutkih, ki jih je preživel v tej sezoni, se naposled le smeji in ima razlog za zadovoljstvo. Vendarle ga čaka svetlejša prihodnost.

Lov na končnico, nato pa ...

Brooklyn ima po vrhu vsega v svojih vrstah številna znana imena svetovne košarke. Ob osrednjih zvezdnikih Durantu in Irvingu so tu še centra LaMarcus Aldridge in Andre Drummond, krilni center Blake Griffin, krvnik Slovenije v tekmi za tretje mesto na poletnih igrah v Tokiu Patty Mills, nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Seth Curry … in jasno novinec Simmons.

Kam bo Steve Nash letos popeljal Brooklyn Nets? Foto: Getty Images

Dobrodošla novica za navijače Nets je, da naj bi se kmalu po poškodbi v pogon vrnil Durant, kar bo dalo ekipi širino, ki jo bo potrebovala v lovu za končnico. Vendarle ne bo šlo vse tako gladko. V izenačeni vzhodni konferenci je Brooklyn na osmem mestu, potem ko je bil lep čas pri vrhu. V tem trenutku bi to pomenilo dodatne kvalifikacije za izločilne boje, tri zmage pa je oddaljen od varnega šestega mesta.

Klavrn je predvsem pogled na nedavno zgodovino. Od konca januarja, ko je zaradi poškodbe moral na stranski tir Durant, pa do sredine februarja je moštvo iz New Yorka izgubilo kar enajst tekem zapored. Nekaj vetra v jadra je dobilo pred All-Star koncem tedna, veliko dela pa jih čaka še v zaključku rednega dela, v katerem bodo morali Durant, Dragić in ekipa dodobra naviti obrate, da bodo mirno vstopili v končnico.