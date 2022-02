Zdaj je uradno: dobrodošel v Brooklynu, Goran!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj je uradno Goran Dragić in nekdanji kanadski košarkarski as Steve Nash sta spetz združila moči. Slednji je danes glavni trener moštva Brooklyn Nets, koseški zmaj pa njegov novi varovanec. Podrobnosti pogodbe, ki sta jo sklenila Dragić in Brooklyn, "v skladu s politiko kluba" niso razkrili.

Že pred dnevi je bilo znano, da bo slovenski veteran kariero v ligi NBA, po neprijetnem poglavju pri Toronto Raptors, nadaljeval v New Yorku, opblekel bo dres Brooklyn Nets in se pridružil zvezdnikom kot so Kevin Durant, Blake Griffin, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge ...

Brooklyn trenutno zaseda šele deseto mesto na lestvici vzhodne konference lige NBA, ampak ima z zvezdniško zasedbo najvišje cilje, osvojiti naslov prvaka lige NBA, to pa je lovorika, ki Dragiću še manjka.

