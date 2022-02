Goran Dragić pojasnil, zakaj se je odločil za Brooklyn

Po dolgotrajnem ugibanju, čakanju ter povezovanju z različnimi klubi je slovenski košarkar pred dnevi uradno utišal vse govorice in razkril, da bo svojo bogato košarkarsko pot nadaljeval pri Brooklyn Nets. Petintridesetletni slovenski košarkar bo tako v ligi NBA po Phoenixu, Houstonu, Miamiju in Torontu oblekel še dres Brooklyn Nets. Udeleženec tekme All-Star iz leta 2018 je z ekipo v sredo že opravil prvi pravi trening, kaj kmalu pa bi lahko prav zares tudi prvič oblekel dres novega kluba, čeprav je trener Brooklyna Steve Nash povedal, da starejši od bratov Dragić potrebuje še nekaj časa, da se povsem vključi v ekipo, hkrati pa potrebuje čas, da se tudi pripravi na tekme, saj ni igral vse od 14. novembra lani.

Dragić je bil v obdobju, ko je bil brez kluba, eden izmed bolj zaželenih košarkarjev v ligi, za njegove storitve naj bi se zanimalo res veliko klubov, zadnjo besedo pa je imel najboljši košarkar evropskega prvenstva leta 2017, ta je zdaj tudi pojasnil svojo odločitev, ki je bila po njegovih besedah vse prej kot lahka.

"V stik z mano je stopilo veliko ekip, ki so prav tako imele možnosti za osvojitev naslova, a izbral sem Brooklyn, ker mislim, da ima lepe možnosti za osvojitev šampionskega prstana. Igrati s Kevinom Durantom, Kyriejem Irvingom, Benom Simmonsom, LaMarcusom Aldridgeem ... To so igralci, ki znajo igrati na pomembnih tekmah, imajo izkušnje. Veliko vlogo pa je imel tudi Steve (Nash, trener Brooklyna, op. p.), ki je bil moj mentor, ko sem prišel v ligo in zaigral v Phoenixu. In končati mojo kariero z njim bi bilo res enkratno," je povedal 35-letni košarkar.

Za Toronto je zaigral na le petih tekmah. Foto: Reuters

Dragić se je v prvem medijskem nastopu po priključitvi vrstam Brooklyna dotaknil tudi ne prav prijetne izkušnje v Torontu, kjer je odigral le pet tekem, na katerih je v povprečju dosegel osem točk, 2,8 skoka in 1,8 asistence na tekmo.

"To je bila zame letos zares posebna izkušnja. Na žalost se v Torontu nismo ujeli. Pri Torontu so se želeli osredotočiti na delo z mladimi igralci, zato nisem spadal v njihov sistem. Pogovarjali smo se in povedali so mi, da se bo zgodila menjava. Strinjali smo se, da odidem domov k družini, dokler se stvari ne rešijo, in z moje strani ni prav nobene zamere," je o stanju z zdaj z že nekdanjim klubom dejal Dragić.

"Torontu želim vse najboljše. V naslednjih tednih imamo dve medsebojni tekmi, zagotovo bo zanimivo," je še dejal slovenski košarkar, ki že komaj čaka na prve minute za dokazovanje na parketu.

Fiba se je vrnila v leto 2017 Pri Fibi so se ob Dragićevi selitvi k Brooklyn Nets spomnili tudi na enega izmed njegovih vzornikov iz mladosti, Dražena Petrovića, ki je v preteklosti prav tako zaigral za ta klub. Pri Fibi so se spomnili na dogodek iz leta 2017, ko je Dragić po zlatem EuroBasketu od mame Dražena Petrovića, Biserke Petrović, vidno ganjen v dar prejel dres Netsov njenega pokojnega sina. 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐈𝐍𝐘



After signing with the Nets this week, we remember the time when Drazen Petrovic's mother gave Goran Dragic a Nets jersey 🥺 pic.twitter.com/mfHlMWcoYT — FIBA (@FIBA) February 23, 2022 "To je eno od najlepših daril, kar sem jih prejel kadarkoli v življenju. Dražena sem občudoval. Bil je moj idol. Vemo, kaj je storil za jugoslovansko in svetovno košarko. Bilo mi je v čast, da lahko nosim številko 3. Poklon legendi. Naj počiva v miru," je takrat ob sprejemu darila za Planet TV dejal slovenski košarkar.

