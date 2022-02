Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mala Viki se je tako v Dallasu že pridružila pomerancu Hugotu in beli švicarski ovčarki Gii, ki s svojo ljubkostjo in vragolijami že zdaj navdušujeta sledilce družbenih omrežij Luke Dončića in Anamarije Goltes.

Novo prikupno pridobitev je na družbenih omrežjih pozdravil tudi Goran Dragić, ki ga je navdušilo tudi psičkino ime. Tudi njegova hči je namreč Victoria, krajše Viki.