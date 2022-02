Dončić jezen na sodnika: Ne mara me #video

Po krajšem premoru, ki je sledil po zvezdniški tekmi All-Star, se je na parket vrnil Luka Dončić. Ljubljančan je z Dallas Mavericks izgubil na gostovanju pri Utahu (109:114). Ob zgolj 33-odstotnem metu iz igre, zadel je 8 od 24 metov, je prispeval 23 točk, 11 asistenc in 7 skokov, v obrambi pa mu je veliko preglavic povzročal Francoz Rudy Gobert. Po dvoboju je podal kritiko na račun sojenja. V dresu Philadelphie je debitiral James Harden in z odlično predstavo pomagal 76ers do visoke gostujoče zmage nad Minnesoto.

Izbranci Jasona Kidda so v obračunu za četrto mesto zahodne konference naleteli na premočnega tekmeca. Utah Jazz je na domačem parketu zmagal s 114:109, odločilno prednost pa si zagotovil v zadnji poldrugi minuti srečanja. Ko je bilo najbolj napeto, na semaforju je bil izpisan rezultat 107:107, je Hrvat Bojan Bogdanović zadel trojko in popeljal gostitelje v vodstvo s 110:107. Na drugi strani mu je skušal z enako mero vrniti Luka Dončić, a je zgrešil cilj, nato pa je Francoz Rudy Gobert 11 sekund pred koncem s košem popeljal gostitelje do neulovljive prednosti +5.

Vrhunci dvoboja med Utahom in Dallasom:

Dallas se je v uvodnem polčasu zoperstavil tekmecu. Čeprav Dončiću ni stekel met iz igre, na koncu je imel 33-odstotnega tako za dve (5 od 15 metov) kot tudi tri (3 od 9) točke, so si Mavericks v prvem delu srečanja priigrali prednost +7. Koš gostiteljev sta marljivo polnila zlasti novinca Davis Bertans in Spencer Dinwiddie.

Dvoboj v Salt Lake Cityju so spremljali tudi navijači Luke Dončića iz Slovenije. Foto: Reuters

Prednost gostov je izpuhtela v tretji četrtini, ko je Utah z delnim rezultatom 13:3 poskrbel za preobrat. Pri njem je prednjačil Donovan Mitchell, ki je bil na koncu s 33 točkami prvi strelec srečanja. Zadel je kar sedem trojk, kar mu je uspelo prvič v karieri na eni tekmi.

V zadnji četrtini je Dallas že zaostajal za -6 (86:92), a je nato na krilih Bertansa in Dinwiddieja, Latvijec je bil izjemno natančen pri metu za tri točke, z delnim rezultatom 10:0 znova povedel (96:92).

Kako je Gobert v obrambi povzročal težave Dončiću:

rudy putting clamps on luka pic.twitter.com/mvfcSdzQi3 — taylor griffin (@griffdunk) February 26, 2022

Sledil je napet zaključek srečanja, v katerem sta bili ekipi še poldrugo minuto pred koncem poravnani na 107, nato pa si je Utah, ki je imel 54-odstotni met iz igre, le priigral odločilno prednost in na lestvici še bolj pobegnil teličkom. Dončiću je v obrambi ogromne težave povzročal Gobert, po dvoboju pa je bilo veliko govora tudi o zadnjih dveh prodorih 22-letnega Ljubljančana (v ponedeljek bo dopolnil 23 let), kjer je pričakoval drugačen odziv sodnika. Bil je prepričan, kako je Gobert nad njim storil prekršek, a so delivci pravice menili drugače. ''Nad menoj je bil dvakrat storjen prekršek. A poznam tega sodnika. Noče piskati prekrška. Ne mara me. A mislim, da je bil nad mano storjen prekršek,'' je Dončić po tekmi z razburljivo končnico podal kritiko na sodniški kriterij.

Doncic, Gobert’in 3 kez yılın en iyi savunmacısı olduğu unuttuyor! ✋🏾✋🏾✋🏾 pic.twitter.com/TJAkyyc2aA — Son Periyot (@SonPeriyotcom) February 26, 2022

Na srečanju se je Luka spustil tudi v pogovor z nekaterimi domačimi navijači, ki so sedeli v prvi vrsti ob parketu, za katero je potrebno odšteti največ denarja. Vivant Arena je v očeh Dončića ena izmed najbolj glasnih dvoran v ligi NBA. Enemu izmed najbolj glasnih domačih privržencev v dvorani se je tako ''zahvalil'': ''Hvala, da si plačal tako veliko, da lahko spremljaš mojo tekmo. To je to. Tako se bom vedno odzval, če me bo hotel kdo ogovarjati med tekmo.''

Pri gostiteljih je Bogdanović v dvorani Vivint Arena dosegel 18 točk, Conley 15, zvezdniški center Gobert je prispeval 14 točk, 17 skokov in tudi tri blokade.

Dallas čaka v noči na ponedeljek novo zahtevno gostovanje, v San Franciscu se bodo pomerili z Golden Statom.

Vodilni Phoenix je ostal doma praznih rok proti New Orleansu, v Washingtonu pa sta obe ekipi skupaj ob zmagi San Antonia po dveh podaljških dosegli kar 310 točk.

Liga NBA, 25. februar: Utah Jazz : Dallas Mavericks 114:109

Mitchell 33 (trojke 7/12), Bogdanović 18, Conley 15, 6 sk., Gobert 14, 17 sk., 3 blok., Clarkson 13; Dončić 23 (za tri 3/9, za dve 5/15, prosti meti 4/4), 11 as., 7 sk., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 35 minutah, Powell 22 (met iz igre 9/12), 7 sk., Dinwiddie 20 (trojke 3/4), Bertans 17 (trojke 5/8) Charlotte Hornets : Toronto Raptors 125:93

Rozier (9 as.) in Oubre Jr. 23, Harrell 20, 10 sk., Ball (6 as.) in Washington 13; Barnes 28 (met iz igre 13/18), Trent Jr. 12 Indiana Pacers : Oklahoma City Thunder 125:129 po pod.

Hield 29 (trojke 5/9), 7 sk., Jackson 17, 6 sk., Smith 16, 6 sk., Brogdon 15, Haliburton (11 as.) in Stephenson 14, Brissett 10, 15 sk.; Gilgeous-Alexander 36 (met iz igre 13/24), 8 sk., 5 as., 7 izg. žog, Mann 22, Bazley (10 sk.) in Maledon 14, Pokuševski 13, Roby 10, 11 sk. Orlando Magic : Houston Rockets 119:111

Okeke 26 (trojke 5/7), 9 sk., Carter Jr. 24, 12 sk., Anthony 14, 6 as., F. Wagner 13, 8 sk.; Green 23, Wood 21, 11 sk., Gordon 15, Tate (6 as.) in Mathews 13 Washinghton Wizards : San Antonio Spurs 153:157 po dveh pod.

Kuzma 36 (met iz igre 13/27), 8 sk., 7 as., Caldwell-Pope 24, Neto 22, 9 as., Gatford 17, 6 sk., Avdija 14, 9 sk.; Johnson 32 (trojke 5/9), 7 sk., Murray 31 (met iz igre 12/20), 14 as., 13 sk., Pöltl 28 (met iz igre 12/15), 11 sk., 8 as., Walker IV 23 New York Knicks : Miami Heat 100:115

Barrett 46 (trojke 6/11), 9 sk., Fournier 13, Burks 12, 8 sk., Randle 11, 8 sk., 8 as.; Herro 25 (trojke 4/9), 7 sk., Butler 23, Lowry 19, 9 sk., Adebayo 16, 16 sk. Minnesota Timberwolves : Philadelphia 76ers 102:133

Towns 25, 7 sk., Russell 21, Edwards 15; Embiid 34 (met iz igre 10/18), 10 sk., Maxey 28 (met iz igre 12/16), Harden 27 (trojke 5/7), 12 as., 8 sk., Thybulle 11, 7 sk. Phoenix Suns : New Orleans Pelicans 102:117

Booker 30 (met iz igre 10/24), Ayton 20, Johnson 15; McCollum 32 (met iz igre 11/18), 6 sk., Ingram 28, 7 as., Valančiunas 18,. 17 sk. Los Angeles Lakers : Los Angeles Clippers 102:105

James 21 (met iz igre 6/18), 11 sk., 6 izg. žog, Westbrook in Anthony 18, Horton-Tucker 16, Howard 14, 16 sk.; Mann 19, 10 sk., Kennard 18 (trojke 5/8), 6 sk., Jackson 17, 6 as., Coffey 14

Lestvica: