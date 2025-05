Američanko čaka resna preizkušnja

Coco Gauff, šele 21-letna teniška igralka, ki je pred sedmimi leti kot najstnica zmagala v mladinski konkurenci v Parizu, je danes že ena izmed izkušenejših igralk na turneji.

Danes ji bo na drugi strani mreže stala izkušena in neugodna Čehinja Marie Bouzkova, ki jo je v obeh njunih dosedanjih obračunih že premagala. Je to priložnost za maščevanje? Vsekakor bo Gauff morala prikazati svojo najboljšo igro.

Andrejeva in Pegula napredovali

Šesta nosilka, Rusinja Mira Andrejeva ni imela pretiranega dela s Kazahstanko Julijo Putincevo. Po uri in 18 minutah je bila od 32. nosilke boljša s 6:3 in 6:1.

"Vedela sem, da je zelo zahtevna igralka, da igra zelo zanimivo in da me to naredi malo neprijetno. Zato sem imela na začetku nekaj težav. Proti njej treniram, tako da vem, kaj pričakovati. Vesela sem, kako sem danes igrala," je po zmagi dejala 18-letna Rusinja, ki je lani na pariškem pesku prišla do polfinala.

V osmini finala se bo merila z rojakinjo, ki pa od letos zastopa barve Avstralije, Darjo Kasatkino. Sedemnajsta nosilka je bila boljša od desete igralke na svetu Španke Paule Badosa s 6:1 in 7:5. Kasatkina je v polfinalu Roland Garrosa igrala leta 2022.

Napredovala je tudi tretja nosilka Američanka Jessica Pegula. Proti Čehinji Marketi Vondroušovi, nekdanji zmagovalki Wimbledona, je sicer oddala prvi niz s 3:6, nato pa naslednja dva dobila s 6:4 in 6:2.

OP Francije, WTA, 3. krog, rezultati: Mira Andrejeva (Rus/6) - Julija Putinceva (Kaz/32) 6:3, 6:1;

Darja Kasatkina (Avs/17) - Paula Badosa (Špa/10) 6:1, 7:5;

Jessica Pegula (ZDA/3) - Marketa Vondroušova (Češ) 3:6, 6:4, 6:2.

Preberite še: