S pravo popotnico je mladi Luka Talan Lopatič pripotoval na drugi grand slam sezone v Parizu. Že v začetku letošnjega leta je nakazal odlično formo, ko je januarja osvojil turnir ranga J200 v Tuniziji, kjer ni izgubil niti niza. V finalu je premagal Francoza Daniela Jada in si tako prislužil pomembne točke na mladinski ITF-lestvici.

Razvrstitev turnirjev v mladinski ITF-seriji po kakovosti: · Junior Grand Slam

· J500

· J300

· J200

· J100

· J60

· J30

Pred prihodom v Pariz je zaigral tudi na dveh najmočnejših turnirjih mladinske serije – J500 v nemškem Offenbachu in Milanu. Na obeh turnirjih je nudil dober odpor bodočima zmagovalcema turnirja. V Offenbachu ga je po treh nizih izločil drugi igralec svetovne mladinske lestvice, Španec Andres Santamarta Roig, ki je v Parizu celo prvi nosilec turnirja. V Milanu pa se je v tretjem krogu pomeril s četrtim igralcem sveta, Italijanom Jacopom Vasamijem, ki je zmagal s 6:4 in 7:6 (4), a se je moral za zmago močno potruditi.

Generalko za Roland Garros je Talan Lopatič, ki je na mladinski lestvici na 56. mestu, opravil v belgijskem Charleroiju (J300), kjer je najprej premagal takrat še petega igralca sveta, Američana Jaggerja Lecha, in nato še Španca Sergia Planello Hernandeza. Četrtfinalni dvoboj proti turškemu nasprotniku je namenoma izgubil, saj ga je že naslednji dan čakal prvi krog kvalifikacij za Roland Garros.

Po pravi drami v glavni del slovitega Roland Garrosa

V prvem kvalifikacijskem krogu v Parizu mu je žreb za nasprotnika namenil domačina Sasho Colleuja. Z zmago s 6:3 in 6:4 si je zagotovil dvoboj z Američanom Matisseom Farzamom, nekdanjo številko 43 mladinske lestvice, ki je bil v prvem krogu uspešnejši od Brazilca Gustava Albierija. Tudi tokrat je bil Luka, ki že od devetega leta živi in trenira v Španiji, zbran in učinkovit, potrdil dobro formo in se z zmago s 4:6, 7:5, 6:4 uvrstil v glavni del prestižnega grand slama, kar je zanj in za slovenski tenis velik uspeh. Luka Talan Lopatič se je z zmago s 4:6, 7:5, 6:4 uvrstil v glavni del prestižnega grand slama, kar je zanj in za slovenski tenis velik uspeh. Foto: Osebni arhiv/Instagram

Kdo bo njegov nasprotnik v prvem krogu, bo znano v soboto, ko bodo opravili žreb. Luka Talan Lopatič bo tako v nedeljo vpisal svoje ime med elito mladinskega tenisa na enem najprestižnejših turnirjev na svetu.

Pred članskima reprezentantoma dolga suša

Nazadnje je od Slovencev v glavnem delu mladinskega Roland Garrosa nastopil Matic Križnik, ki je pred dvema letoma izgubil v prvem krogu proti Francozu. Leto prej je bil prav tako v prvem krogu poražen Bor Artnak – oba z Maticem sta članska reprezentanta. Pred njima je daljnega leta 2008 na turnirju nastopil Borut Puc, ki je prav tako moral priznati premoč francoskemu tekmecu.

Aljaž Bedene je leta 2007 kot edini slovenski igralec v takratnem obdobju preskočil prvo oviro, a izpadel v drugem krogu proti Brazilcu Fernandu Rombollu.

Največji uspeh v Parizu med slovenskimi mladinci pa je uspel Luki Gregorcu, ki je leta 2001 prišel do tretjega kroga. Leta 2000 ga je v drugem krogu izločil Jo-Wilfried Tsonga. V drugi krog so se nekoč uvrstili še Rok Jarc (2003), Matija Zgaga (poraz proti Richardu Gasquetu, 2001), Andrej Kračman (1998), Miha Gregorc (1997) in Andrej Kraševec (1995, 1996).

