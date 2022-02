Luka Dončić na rojstni dan pri ostrostrelcu Stephu Curryju

V košarkarski ligi NBA bo ponoči po slovenskem času spet na delu Luka Dončić, ki s svojimi Dallas Mavericks gostuje v San Franciscu pri Golden State Warriors in njihovemu ostrostrelcu Stephu Curryju. Na zadnjem obračunu teh ekip so bojevniki zmagali kar s 130:92. Luka Dončić sicer 28. februarja praznuje rojstni dan, star bo 23 let.

Dallas je v 60 tekmah sezone zbral 35 zmag in je trenutno na petem mestu zahodne konference, Golden State pa je pri 43 zmagah v 60 tekmah in na zahodu zaostaja le za vodilnim Phoenixom. V tej sezoni sta se Dallas in Golden State pomerila dvakrat, na prvi tekmi v Teksasu, 6. januarja so z 99:82 slavili Mavericks, Dončić pa je bil s 26 točkami najboljši strelec tekme. 26. januarja v San Franciscu pa je bila zgodba drugačna, Warriors so zmagali s kar 130:92, Dončića pa ni potolažilo niti dejstvo, da je bil tudi na tej tekmi najboljši strelec (25 točk).

Liga NBA, 27. februar: 19:00, New York Knicks - Philadelphia 76ers

21:30, Phoenix Suns - Utah Jazz

23:00, Indiana Pacers - Boston Celtics

1:00, Charlotte Hornets - Detroit Pistons

1:00, Houston Rockets - Los Angeles Clippers

1:30, Golden State Warriors - Dallas Mavericks

3:00, Portland Trail Blazers - Denver Nuggets

4:00, Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans

