Lahkotna in sveža: recept za rulado Pavlova z jagodami #video

Pomlad in poletje nam postrežeta vroče dni, popoldansko uživanje v dobri družbi in obilico sočnega sadja. Lahka, hrustljava in obenem mehka sladica, ki jo mnogi poznajo po značilni beli meringi (stepenem beljaku) z mehko sredico, bo kot nalašč za te prijetne dni. Prekrita s stepeno kremo in svežim sadjem bo rulada Pavlova poskrbela za pravo ravnovesje sladkosti in svežine.

Rulada Pavlova je sodobna interpretacija slovite torte Pavlova, poimenovane po legendarni ruski balerini Ani Pavlovi, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja gostovala v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Prav ti dve državi se danes še vedno prijazno "prepirata", katera je prava domovina torte. Torta je bila ustvarjena kot poklon balerini in naj bi bila prav tako lahkotna in elegantna kot njen ples.

Rulada Pavlova je priljubljena zaradi svoje uravnotežene kombinacije sladkega in svežega. Njena osnova iz meringe je sladka in hrustljava, a se topi v ustih, krema iz maskarponeja in smetane dodaja bogatost, sveže jagode pa poskrbijo za aromo in svežino, kar jo naredi manj nasitno in izjemno primerno za tople dni.

Foto: Liam Toni Šironjič

Ločevanje beljakov

Najprej se lotimo priprave meringe oziroma testa. Pri pripravi rulade Pavlova je ključno, da so beljaki popolnoma čisti in brez sledi rumenjaka, saj bo le tako sneg lepo čvrst in obstojen. Pred stepanjem se prepričajmo, da je posoda za beljake povsem čista, brez maščobe ali kapljic vode, saj lahko že najmanjša nečistoča prepreči uspešno stepanje v čvrst sneg.

Jajca je najbolje ločevati, ko so še hladna, saj so takrat beljaki bolj gosti, rumenjaki pa manj občutljivi na pokanje. Jajce lahko ločimo klasično z lupino, premetavamo rumenjak iz ene polovice v drugo, ali pa preprosto uporabimo čiste roke in pustimo, da beljak steče skozi prste. Na voljo so tudi praktični ločevalci jajc, ki olajšajo postopek, še posebej pri večjih količinah. 200 gramov jajčnih beljakov, kot je zapisano v receptu, v praksi pomeni približno šest beljakov.

Foto: Liam Toni Šironjič

Foto: Liam Toni Šironjič Sestavine za testo:

200 g jajčnih beljakov

ščep soli

200 g sladkorja v prahu

vaniljev ekstrakt

sok pol limone

20 g koruznega škroba

lističi mandljev

Priprava:

Beljakom dodamo ščep soli in jih začnemo stepati z električnim mešalcem. Ko se začne oblikovati čvrst sneg, postopoma dodajamo sladkor v prahu. Ko je sladkor popolnoma vmešan, dodamo vaniljev ekstrakt, nato najprej vmešamo koruzni škrob in zatem sok polovice limone. Maso enakomerno razporedimo na s papirjem za peko obložen pekač in jo potresemo z lističi mandljev. Pečico predhodno ogrejemo na 150 stopinj Celzija in meringo pečemo približno 30 minut, dokler ni rahlo zlato obarvana in na dotik čvrsta. Ko jo vzamemo iz pečice, jo prekrijemo s svežim listom papirja za peko in pustimo, da se popolnoma ohladi.

Ali ste vedeli? Dodatek limoninega soka med stepanjem beljakov poskrbi za bolj čvrsto in obstojno peno – popolno osnovo za uspešno rulado Pavlova.

Foto: Liam Toni Šironjič

Medtem pripravimo nadev

Ko je meringa pečena in popolnoma ohlajena, jo napolnimo s svežo maskarponejevo kremo in jagodami. Nadev je čudovita protiutež sladki, hrustljavi podlagi – maskarpone poskrbi za kremno strukturo, smetana za zračnost, sveže jagode pa dodajo sadno svežino, ki preseka sladkobo meringe. Rulada Pavlova je v tej fazi še posebej občutljiva, zato si za zvijanje vzemimo čas in delajmo nežno, da ohranimo videz in strukturo.

Foto: Liam Toni Šironjič Sestavine za nadev:

500 g maskarponeja

150 g sladke smetane

30 g sladkorja v prahu

500 g jagod

V večji skledi zmešamo maskarpone, sladko smetano in sladkor v prahu. Z električnim mešalnikom stepamo, dokler ne dobimo gladke, čvrste kreme. Pazimo, da ne stepamo predolgo, da se krema ne začne ločevati. Ko je meringa popolnoma ohlajena, jo obrnemo na čist list papirja za peko, odstranimo spodnji papir (na katerem se je pekla) in jo nežno premažemo z maskarponejevo kremo. Po kremi enakomerno potresemo narezane koščke svežih jagod.

Foto: Liam Toni Šironjič

Zvijanje rulade

Ko je nadev enakomerno razporejen in jagode potresene po površini, začnemo rulado previdno zvijati s pomočjo spodnjega papirja za peko. Rulado začnemo zvijati po daljši stranici, pri tem pa si pomagamo tako, da papir nežno privzdigujemo in hkrati zvitek s prsti rahlo oblikujemo. Če se kje pojavi kakšna razpoka, naj vas ne skrbi – to je povsem običajno za meringo rulade in pogosto prispeva k njenemu rustikalnemu šarmu. Ko je rulada zvita, jo ovijemo v papir in damo v hladilnik za vsaj eno uro, da se stabilizira in okusi povežejo.

Foto: Liam Toni Šironjič

Sestavina, ki bo poletnim sladicam dodala pravi pečat Foto: Liam Toni Šironjič Poletne sladice nas osvajajo s svežino, zračnostjo in nežno sladkobo – in prav rulada Pavlova je čudovit primer te kulinarične elegance. Za popoln zaključek jo posujemo s tankim oblačkom sladkorja v prahu Agragold, ki poskrbi za pravo sladko piko na i. Njegova fina struktura se čudovito razporedi po nežni meringi in dopolni vsak grižljaj s kančkom sladkobe. Naj bo vaša rulada ne le okusna, ampak tudi brezhibna na pogled – s sladkorjem v prahu Agragold, ki bo vsako poletno sladico dvignil stopničko višje.

Poletna mojstrovina

Foto: Liam Toni Šironjič Za piko na i rulado okrasimo s sladkorjem v prahu, nekaj rozetami stepene sladke smetane in svežimi rezinami jagod. Lahko dodamo nekaj lističev mete ali naribano limonino lupinico za dodatno svežino. Tako pripravljena rulada Pavlova ni le vizualno osupljiva, ampak tudi lahkotna, sadna in popolna za poletne dni. S svojo hrustljavo, a mehko sredico, kremnim nadevom in sočnimi jagodami bo navdušila prav vsakega gosta – zato kar pogumno: ta sladica je prava kraljica poletnih miz.