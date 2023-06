Kremasta sladica v kozarčku, ki prija ob poletni vročini #video

Skupaj s študentko drugega letnika Manco Rehberger z Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled smo se prepustili ustvarjanju v šolski kuhinji v blejskem hotelu Astoria. Tam se študenti gostinstva učijo vseh kuharskih, slaščičarskih in drugih kulinaričnih veščin, s katerimi bodo svojim bodočim gostom predstavili slovenske gurmanske posebnosti. Veliko študentov že med študijem nabira izkušnje v različnih restavracijah in slaščičarnah, tudi Manca, ki končuje drugi letnik šolanja.

Neustavljiv kolač za vse ljubitelje kremastih posladkov

Foto: Ana Kovač

Pripravite se na neustavljiv kremast limonin cheesecake, ta vsebuje lahko kremo iz kremnega sira, ki je osvežilno kiselkast zaradi limoninega soka in lupinice.

Manca Rehberger z Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled Foto: Ana Kovač Ker je dodana stepena sladka smetana, dobimo res rahlo in okusno kremo. Skupaj s piškotnim dnom je to popoln recept za limonin cheescake. Ker smo ga pripravili v majhnih kozarčkih, je ta način postrežbe primeren tudi za razne pogostitve, ko želimo goste še posebej očarati.

Limonin skutni kolač oziroma cheescake, kot ga tudi pri nas že poimenujemo, sicer pripravljamo v pekaču, še posebej, kadar bi radi naredili večjo količino te sladice. Če kolač delamo v pekaču, moramo sladico pred postrežbo res temeljito ohladiti, da jo bomo lahko razrezali na lepe koščke. Najbolje jo je pripraviti kar dan prej, da lahko čez noč počiva na hladnem. Dodatek limone v kremi poskrbi za osvežilen okus, tako da nas pretirana sladkost res ne more zmotiti.

Najboljšo kremo bomo naredili iz polnomastnega kremnega sira za mazanje. Nikar ne uporabljajmo posnetih kremnih namazov, ker bo struktura kreme preveč vodena, okus pa ne bo takšen, kot ga pričakujemo pri pravem limoninem cheesecaku. Brez slabe vesti si privoščimo eno porcije te pregrešno dobre sladice, ki bo še posebej prijala vsem ljubiteljem kremastih posladkov.

Uporabimo sveže bio limone, saj bomo morali sladici dodati tudi lupinico.

Obiščite Zakladnico okusov in uživajte v receptih in idejah za pripravo različnih jedi.

Sirni kolač oziroma cheesecake je med najbolj priljubljenimi sladicami. Ker je pripravljen iz preprostih sestavin, ga je mogoče narediti v veliko različnih okusih in različicah. Naša sladica je narejena iz kremastega sira za mazanje, lahko pa jo pripravimo tudi iz rikote, skute, maskarponeja, kar malce spremeni strukturo in okus sladice.

Okus kolača lahko obogatimo s čokolado, različnim sadjem oziroma jagodičevjem, arašidovim maslom, limetami in bananami.

Recept: limonin cheesecake v kozarčku

Foto: Ana Kovač

Sestavine za 8 kozarčkov:

Piškotno dno:

150 g piškotnih drobtin

25 g stopljenega masla

limonin sok

Limonina krema:

340 g kremnega sira

2 limoni (sok in lupinica)

70 g sladkorja v prahu AGRAGOLD

250 ml sladke smetane

Foto: Ana Kovač

Priprava

Za piškotno dno piškote zmeljemo v drobtine, nato pa jih zmešamo s stopljenim maslom in limoninim sokom. Razporedimo jih po dnu kozarčkov.

Za kremo najprej stepemo smetano do čvrste strukture. V drugi posodi zmešamo kremni sir, sladkor, limonin sok in lupinico. Tej masi na koncu primešamo še stepeno smetano.

Kremo nabrizgamo čez piškotno dno. Po želji lahko dekoriramo z listom sveže mete.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Limonin cheesecake v kozarčku so pripravili na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Z nami je ustvarjala Manca Rehberger. Foto: Ana Kovač Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji. Na VSŠ Bled izobražujejo in usposabljajo visoko strokoven kader, ki bo s svojim znanjem, veščinami in gostoljubnostjo uspešno ter trajnostno razvijal turizem, gostinstvo in velnes. Foto: Ana Kovač Za sladico smo uporabili sladkor AGRAGOLD, ki ima zelo nežno granulacijo in se zato pri pripravi najrazličnejših sladic hitro stopi ter zagotavlja popoln uspeh. Sladkor AGRAGOLD je na voljo kot beli kristalni sladkor, rjavi sladkor Demerara, sladkor v kockah in prahu ter kot posebno droben sladkor za peko. Foto: Ana Kovač

