Skupaj s Siol.net se odpravite na kulinarično popotovanje z dijaki in profesorji Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.

Tokrat smo se v Zakladnici okusov na Siol.net sprehodili po okusih Štajerske, ki ima bogato kulinarično tradicijo. Divjačinsko meso je ena od specialitet tega dela Slovenije in dijaki so nam pokazali, kako se pripravi odlične sladke štruklje, ki lepo zaokrožijo kosilo z divjačino. Na koncu smo seveda želeli preveriti tudi to, kako po strokovnih standardih pravilno postreči skodelico dobre kave.

S spletnimi kuharskimi oddajami Zakladnica okusov želimo bralce Siol.net spodbuditi k pripravi okusne in zdrave hrane doma, jim predstaviti različne načine priprave jedi in predvsem mladim približati poklic kuharja, slaščičarja, peka in druge poklice v gostinstvu.

Šum gozda: file srninega hrbta v družbi sladkega krompirja, ostrigarjev, brusnic in popkov divje češnje

Boštjan Bezgovšek in Jernej Jelen Foto: Bojan Puhek

Glavna sestavina jedi Šum gozda, ki sta jo zasnovala Jernej Jelen, dijak petega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, ter profesor Boštjan Bezgovšek, je file srninega hrbta. Za prilogo svetujeta pire iz sladkega krompirja in popečene trosnjake bukovega ostrigarja.

Šum gozda je nastal v kuhinji SŠGT Celje. Foto: Bojan Puhek

Sestavine za file srninega hrbta:

20 dag fileja srninega hrbta

sol, poper, majaron

maslo

Za kvašo: zelenjava, lovorov list, rdeče vino, poper

Priloge:

nekaj ostrigarjev

sladek krompir

brusnična krema

krema iz popkov divje češnje

Priprava:

Srnin hrbet se je dva dni mariniral v kvaši: kos mesa obložimo z zelenjavo, dodamo malce rdečega vina in vode, lovorov list in poper. Po koncu mariniranja kvašo vtremo v meso in obrišemo s kuhinjsko brisačo ter očistimo vse žilice in maščobo.

Pred pečenjem file začinimo z majaronom, soljo in poprom. V ponvi segrejemo žlico masla. Srnin file na vsaki strani pečemo približno pet minut. Obrnemo ga od štiri- do petkrat, ker ne gre za zrezek, ampak za večji kos mesa, tako da ga popečemo po vseh straneh. Srninega fileja ne smemo prepeči, mora ostati rožnat, sicer dobi okus po praženih jetrih, kar pri tej jedi ni zaželeno.

Divjačinsko meso pečemo na temperaturi do 48 stopinj Celzija, saj potem meso še nekaj časa počiva in bo temperatura narasla do 52 stopinj Celzija.

Prva priloga: pire iz sladkega krompirja

Foto: Bojan Puhek

Sladek krompir natančno očistimo in ga narežemo na enakomerne kockice, zato da se enakomerno skuha in ga lažje pretlačimo v gladek pire. Sladki krompir zalijemo s hladno vodo, solimo in ko je kuhan, po približno 20 minutah, dodamo še malce soli, poper in kar precej masla ter ga temeljito pretlačimo. V profesionalni kuhinji pire servirajo s pomočjo sifona.

Druga priloga: bukov ostrigar

Jernej Jelen si je za drugo prilogo izbral ostrigarja, ki se mu zdi ena izmed bolj zanimivih gob in je tudi široko dostopna. Všeč sta mu njegova tekstura in rahlo zemeljski okus.

Ostrigarji imajo precej žilave bete, zato jih je Jernej predhodno počasi kuhal s tehniko sous vide. Gre za nizkotemperaturno kuhanje v vakuumu, in sicer v vakuumski vrečki. Ta metoda se vedno pogosteje uporablja v sodobni kulinariki. Jernej je gobe dve uri kuhal na 53 stopinjah Celzija, da so postale mehkejše. Če bi surove popekli na ponvi, bi ostrigarjevi beti postali trdi, kar bi pokvarilo okus celotne jedi.

Ostrigarje popečemo do zlatorjave barve na vročem maslu v isti ponvi, kjer smo pekli meso, da se navzame srninih arom.

Bukov ostrigar – ena najbolj priljubljenih gob v kulinariki. Foto: Ana Kovač

Krema iz popkov divje češnje

Naberemo pest mladih listkov oziroma popkov divje češnje. Dobro jih očistimo in prekuhamo. Zmešamo jih z nekaj žlicami sladke smetane, dodamo ščepec sladkorja in vse skupaj zmeljemo v električnem mešalniku.

Krema iz brusnic

Brusnice pokuhamo, da se zmehčajo, pretlačimo skozi sito, da odstranimo peške, dodamo en gram agar agarja na sto gramov brusnic. Agar agar je vegansko želirno sredstvo, ki zelo močno želira. Kremo ohladimo.

Sestavljanje krožnika

Foto: Bojan Puhek

Izberemo eleganten krožnik. Srno prerežemo na polovico. Ob robu fileja nabrizgamo pire sladkega krompirja, dodamo nekaj kapljic popkove kreme in brusnično kremo, obložimo s praženimi ostrigarji in dodamo nekaj dekoracije: kreker iz pirine moke in nekaj poganjkov graha in kislice.

K jedi iz divjačinskega mesa ponavadi ponudimo rdeča vina z več tanina in srednjo alkoholno stopnjo – merlot in cabernet sauvignon.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Ana Kovač Kako izračunati količino pripravljene hrane za več gostov? Ko pripravljamo pogostitev za več oseb, je primerno, da naredimo pogrinjek z majhnimi grižljaji ali tako imenovano pogostitev finger food. Pri večjih pogostitvah moramo pripraviti nekaj grižljajev hrane za eno osebo. Vsak grižljaj naj bo težek od dva do tri dekagrame. Iz tega izračunamo, koliko sestavin potrebujemo za določeno pogostitev. Za eno osebo računamo približno pet grižljajev slanih jedi ter od dva do tri grižljaje sladkih jedi.

Skrivnost dobrega okusa je tudi v dobrih sestavinah

Sladki štruklji z vaniljevo omako in orehovo polivko

Jan Vid Cvenk Foto: Bojan Puhek

K divjačini se prileže slasten poobedek in tokrat vam ponujamo recept za sladke štruklje v vaniljevi omaki z orehovo polivko. Za Zakladnico okusov je sladke štruklje pripravil Jan Vid Cvenk, dijak petega letnika SŠGT. Njihov okus je obogatil z nekaj kapljicami kreme iz gozdnih sadežev in s polivko iz praženih lešnikov. Jed je primerna za poobedek, boljšo večerjo ali kot samostojen obrok.

Sirovi štruklji kot preplet skute, lešnikov, brusnice in vanilje. Foto: Bojan Puhek

Sestavine za štruklje (za 2 osebi):

1 list vlečenega testa

200 g skute

2 žlici kisle smetane

2 žlici sladkorja

2 jajci

ščepec soli in kurkume (za barvo)

Sestavine za vaniljevo omako:

3 rumenjaki

300 ml mleka

75 g bele čokolade

nekaj žlic sladke smetane

žlička vaniljevega ekstrakta

Foto: Bojan Puhek

Priprava nadeva:

Skuto pretlačimo skozi sito ali s pomočjo stiskalnika za krompir, da zdrobimo vse grudice. Dodamo dve žlici sladke smetane, sladkor in jajci, solimo in posujemo s kurkumo ter vse skupaj z metlico ročno zmešamo v gladek nadev.

Foto: Bojan Puhek

Sestavljanje in kuhanje štruklja:

Na delovno površino položimo prozorno folijo za živila. Pazimo, da si pripravimo dovolj folije, da bomo štruklje lahko temeljito zavili. Na folijo razgrnemo en list vlečenega testa. Obložimo ga z nadevom in ga namažemo od roba do roba. S pomočjo folije zavihamo en centimeter testa in ga previdno zavijemo v svaljek. Štrukelj res temeljito zavijemo v folijo, da ni nikjer nobene špranje, da voda med kuhanjem ne doseže štruklja. Potem vse skupaj zavijemo še v aluminijasto folijo in robove dobro stisnemo skupaj. Štrukelj kuhamo približno 20 minut. Ohladimo in odvijemo ter narežemo na poljubno velikost.

Foto: Bojan Puhek

Vaniljeva omaka:

Rumenjakom dodamo vaniljev sladkor ali vaniljev ekstrakt ter navaden sladkor. Dobro premešamo, da se sestavine povežejo. Posebej v lončku zavremo mleko. Ko zavre, ga počasi prilivamo v zmes z rumenjaki. Paziti moramo, da rumenjaki ne zakrknejo. Posodo z rumenjaki postavimo nad paro in mešamo, dokler se ne začenja gostiti, nato dodamo belo čokolado in nekaj žlic sladke smetane ter mešamo tako dolgo, da se čokolada stopi. Omako ohladimo.

Krema iz gozdnih sadežev

Gozdne sadeže v kozici segrevamo, da se zmehčajo. Uporabimo lahko borovnice, maline, brusnice, jagode. Na približno sto gramov sadežev dodamo en gram želirnega sredstva agar agar. Omaka se z ohlajanjem tudi zgosti.

Foto: Bojan Puhek

Polivka (emulzija) iz praženih lešnikov:

Nekaj žlic lešnikov ali orehov prepražimo in jih v mešalniku zmeljemo ter hkrati prilivamo olje, da dobimo gladko, tekočo polivko.

Štruklje serviramo na dovolj velik krožnik, polijemo z vaniljevo omako in polivko iz praženih lešnikov. Ob strani nakapljamo še nekaj kreme iz gozdnih sadežev.

Ko skodelica kave še bolj diši

Foto: Ana Kovač

Po vrhunskem obroku se vedno prileže tudi skodelica odlične kave, ki še bolj prija, če jo pripravijo in postrežejo pravi strokovnjaki.

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje dajo velik poudarek tudi na strokovno postrežbo hrane in pijač. Posebno poglavje v gostinstvu predstavlja pravilna priprava kave, predvsem pa brezhibna postrežba. Judita Križnik je strokovna učiteljica praktičnega pouka strežbe in od svojih dijakov zahteva visoko profesionalnost. Razkrila nam je skrivnost, zakaj je kava tako slasten zaključek dobrega obroka, odličen začetek dneva in vrhunsko poživilo, na katerega prisegajo vsi kavoljubci.

Pri pripravi kave moramo biti pozorni na več dejavnikov: barva kave mora biti lešnikova, imeti mora dolg pookus, bogato kremoznost in pristne okuse. Pod kavno skodelico ne sme manjkati krožniček, ročaj skodelice pa mora biti orbnjen proti desni roki gosta. Zraven postavimo tudi žličko in sladkor, nujno pa moramo na levo stran ponuditi tudi kozarec vode, saj je kava diuretik in moramo tekočino tudi nadomestiti.

Srednja šola, ki prisega na strokovnost in širino znanja

Foto: Bojan Puhek

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je srednja poklicna in strokovna šola, ki deluje že od leta 1960 in je ena najmodernejših šol v Sloveniji.

SŠGT vključuje naslednje izobraževalne programe: Biotehniška gimnazija, Farmacevtski tehnik, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronomija in turizem ter program Gastronomija. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. Njihovi dijaki, učitelji in partnerji že več kot 20 let delovne izkušnje pridobivajo tudi v tujini. Za svoje delo so prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.

Foto: Ana Kovač Dijaki oddelka 2. F so na prvi pomladni dan pred šolo pripravili poseben dogodek ob svečanem rezu vinske trte. Gosti kulinarično-kulturnega dogodka so lahko uživali v 15 jedeh, ki so jih pripravili dijaki v okviru praktičnega dela poklicne mature in v kulturnem programu, ki ga je pripravila vokalno-inštrumentalna skupina pod vodstvom mag. Ingrid Slapnik. Šolska trta je potomka mariborske Stare trte, najstarejše trte na svetu, ki sta jo opravila skrbnik Janez Žagar in ravnatelj Iztok Leskovar. Obiskovalce so razvajali še s pogostitvijo, s katero so dijaki opravljali praktični del poklicne mature.

