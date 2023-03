Pregrešno dobri sladici, ki vabita na spomladansko sladkanje #video

Kuhanje vsakdanjih obrokov in peka vabljivih sladic lahko jemljemo kot naporno opravilo, ki vsak dan zahteva naš čas. Lahko pa si ustvarjanje jedi zamislimo kot ustvarjalni proces, s katerim se odklopimo po napornem dnevu in ki nam pomaga doseči pomemben življenjski cilj: jesti uravnoteženo, doma pripravljeno hrano in uživati v domačih slaščicah, ki so v primerjavi s kupljenimi resnično nekaj posebnega.

Kuhanje je lahko prava umetnost, ki nas navdaja s posebnim zadovoljstvom, če se ga znamo lotiti kot nekaj, kar nas sprošča, povezuje družino in nam nudi izjemne gurmanske užitke.

Na Siol.net bomo v prihodnjih tednih objavljali spletne kuharske oddaje Zakladnica okusov , s katerimi želimo bralce spodbuditi k pripravi okusne in zdrave hrane doma.

Lea Sterle in Stela Špoljar z BIC Ljubljana, kjer smo posneli prvo oddajo Zakladnice okusov. Foto: Ana Kovač

Poleg tega pa želimo z oddajami Zakladnica okusov pokazati, kako pomembna sta tudi praktično usposabljanje in izobraževanje za poklic kuharja, slaščičarja, peka in za druge poklice v gostinstvu, ki ga je epidemija covid-19 močno prizadela. Izobraževanje na tem področju pa je v Sloveniji na zelo visokem nivoju. Mladi, ki se šolajo na slovenskih gostinskih šolah, imajo veliko strokovnega znanja, praktično se usposabljajo v šoli in pri delodajalcih, tako da so zelo iskan kader, ki tudi na raznih tekmovanjih v tujini žanje lepe uspehe.

Pecivo, ki se prileže na lep spomladanski dan

V šolski kuhinji na BIC Ljubljana so nastali slastni browniji z malinami in beli išlerji. Foto: Ana Kovač

Pred nami so prelepi spomladanski dnevi in spodobi se, da praznujemo prihod lepše polovice leta s pripravo sladic – odločili smo se za eno temno sladico za prave čokoholike in eno belo za ljubitelje bele čokolade.

Skupaj s slaščičarkama Leo Sterle in Stelo Špoljar, ki sta obe zaposleni na BIC Ljubljana, smo se lotili sladkega izziva, ki zdaj čaka, da se ga lotite tudi vi.

Predstavljamo pripravo zares sočnega brownieja in spomladanske različice klasičnih piškotov išlerjev, ki nas vedno vabijo s prodajnih vitrin vsake boljše slaščičarne.

Browniji z malinami in karamelno omako

Foto: Ana Kovač

Brownie je čokoladno pecivo z zelo sočno sredico, ki kar poka od energije in slastnih okusov. Privoščite si ga lahko kar za malico ali kot krepkejši poobedek, primeren je za otroško zabavo in druge pogostitve ob kavi in čaju, vzamemo pa ga lahko tudi s seboj na izlet kot prigrizek, saj nam bo hitro pomagal povrniti energijo. Brownije so začeli peči najprej v ZDA, zdaj pa so priljubljeni povsod po svetu. V testo lahko dodajamo sveže ali suho sadje, oreščke, čokolado in kaj podobnega.

Čokoladna sladica, ki je že sama po sebi odlična, bo še boljša, če jo prelijemo še z bogato aromatično omako. Karamelna omaka, ki smo jo prelili čez naše brownije, je ravno prav gosta, da lepo steče po pecivu in poskrbi za dodatno dimenzijo okusov.

Foto: Ana Kovač

Sestavine za testo:

8 jajc

460 g sladkorja v prahu AGRAGOLD

200 g rjavega sladkorja AGRAGOLD

620 g temne čokolade Dolciando

480 g masla Land

3 g soli

280 g moke T500 Amo Essere

15 g sode bikarbone

50 g drobljenih lešnikov

200 g zmrznjenih malin za posip

100 g čokoladnih kapljic za posip

Sestavine za karamelno omako:

50 g kristalnega sladkorja AGRAGOLD

80 g vode

150 g alpske smetane za stepanje Land

Foto: Ana Kovač

Priprava:

Zmehčano maslo na sobni temperaturi in sladkor v prahu penasto stepemo. Pomembno je, da stepamo vsaj pet minut, da dobimo res puhasto zmes. Čokolado stopimo, lahko kar v mikrovalovni pečici ali vodni kopeli. Čokolado zamešamo v masleno zmes. Suhe sestavine – moko, rjavi sladkor, sodo bikarbono, sol, drobljene lešnike in čokoladne kapljice – posebej zmešamo v drugi skledi. Vse skupaj premešamo in vsujemo v masleno-čokoladno zmes ter z metlico ročno premešamo. Mešamo počasi, da se masa ne sesede. Vlijemo jo na pekač, obložen s papirjem za peko. Po vrhu posujemo zmrznjene maline. Pomembno je, da so zmrznjene, ker bodo poskrbele za sočnost peciva.

Pečemo 45 minut na 180 stopinj Celzija.

Brownie se bo med peko najprej lepo napihnil. Ko bo malce "padel skupaj", pa bomo vedeli, da je pečen.

Priprava karamelne omake:

Foto: Ana Kovač

Za karamelno omako v kozici segrejemo kristalni sladkor in malo vode. Med kuhanjem karamele ne mešamo. Ko postane rjavkaste barve, dodamo segreto smetano. Ogenj malce zmanjšamo. Nekaj časa narahlo mešamo, da se sladkor in smetana lepo povežeta in stopita. Karamelo nekaj minut kuhamo, da izginejo tudi morebitni kristali. Ko je omaka kuhana, jo prelijemo najprej v posodico, potem pa čez brownije.

Spomladanski išlerji z belo čokolado

Foto: Ana Kovač

Išlerji so tradicionalni avstrijski piškoti, ki jih radi uživamo tudi pri nas. Narejeni so iz dveh krhkih piškotov, med katerima je slastna pariška krema. Preliti so s čokoladno glazuro in zelo izdatni ter se kar stopijo v ustih, saj je testo za piškote zelo krhko.

Zakaj ne bi škatlice doma narejenih išlerjev podarili za rojstni dan nekomu, ki zna ceniti ročno izdelane domače sladice?

Sestavine za piškote:

300 g moke Amo Essere

200 g margarine Land

100 g sladkorja v prahu AGRAGOLD

50 g mletih mandljev

1 jajce

limonina lupina, cimet, sol, vanilin sladkor

Foto: Ana Kovač

Krema za išlerje:

300 g smetane za stepanje Land

300 g bele čokolade

po želji sadna aroma (v malih stekleničkah)

Priprava:

Najprej naredimo testo za piškote. V posodo stresemo moko, sol, sladkor v prahu, mandlje, vaniljev sladkor, cimet, limonino lupinico, margarino in jajce. Hitro zgnetemo krhko testo, ki ga zavijemo v folijo in pustimo vsaj pol ure počivati v hladilnik, lahko tudi čez noč. Na pomokani površini ohlajeno testo zvaljamo v pravokotno obliko, debeline približno tri milimetre. Premer modelčkov za standardne išlerje znaša osem centimetrov. Mi pa smo se poigrali z različnimi oblikami. Naredimo parno število piškotov! Piškote pečemo 10–12 minut na 170 stopinj Celzija.

Foto: Ana Kovač

Pariška krema:

Pripravimo jo lahko med tem, ko testo počiva v hladilniku. V kozici zavremo smetano in dodamo belo čokolado ter mešamo, da se čisto stopi. Postavimo na hladno, najbolje kar čez noč. Pariško kremo po navadi naredimo s črno čokolado, tokrat pa smo se odločili za belo, da s tem pričaramo malce spomladanskega vzdušja. Ko je krema povsem ohlajena, jo stepemo, vendar ne smemo pretiravati, ker se lahko sesiri. Z dresirno vrečko kremo nabrizgamo dva centimetra visoke kupčke po celotni površini piškota. Pokrijemo z drugim piškotom. Na vrh nabrizgamo še en kupček kreme. Spet postavimo v hladilnik, da se krema strdi.

Oblivanje išlerjev:

Foto: Ana Kovač

Čokolado za preliv stopimo in zmešamo z nekaj žlicami olja. Piškote, in sicer vsakega posebej, namočimo v obliv in odložimo na rešetko. Ker je bela čokolada zelo redka, jih oblivamo dvakrat. Piškoti naj v hladilniku stojijo toliko časa, da se obliv strdi, potem jih še poljubno dekoriramo. V hladilniku jih lahko hranimo do sedem dni.

Foto: Ana Kovač

Izobraževalni center, kjer se kalijo tudi slaščičarji

Tokratno oddajo smo posneli v sodelovanju z BIC Ljubljana (Biotehniški izobraževalni center Ljubljana), ki ima devet srednješolskih in dva višješolska izobraževalna programa ter več kot 70 krajših programov usposabljanj s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

Program slaščičar je program triletnega srednjega poklicnega izobraževanja.

Foto: Ana Kovač

Za lažjo odločitev: mojaizbira.si

Ob koncu osnovne šole lahko devetošolci izbirajo med nižjimi in srednjimi poklicnimi programi, srednjimi strokovnimi programi, gimnazijskimi programi ter celo vajeniško obliko izobraževanja.

Na Centru za poklicno izobraževanje si želijo, da bi se zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje spet povečalo. Glavna prednost poklicnega in strokovnega izobraževanja je takojšnja zagotovitev zaposlitve, saj delovni trg dobesedno hrepeni po tovrstnem kadru.

Pri izbiri prave srednje šole vam lahko pomaga informativni portal Centra za poklicno izobraževanje mojaizbira.si, kjer lahko najdete tudi seznam deficitarnih poklicev, ki nimajo samo visokih možnosti zaposlitve, pač pa dijakom med izobraževanjem omogočajo celo štipendiranje.