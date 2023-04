Prazniki so vedno prava priložnost, da si vzamemo čas za druženje in peko tradicionalnih dobrot. Tokrat pa so imeli profesorji in dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje v gosteh tudi belgijske profesorje gostinstva, ki so jim pokazali, kako pripraviti tradicionalno slovensko sladico. Belgijci so bili navdušeni tako nad receptom kot nad mentorji.



V prihodnjih dneh bodo po slovenskih domovih zadišale potice, ki že med pripravo testa in nadeva zapeljujejo s svojimi slastnimi vonjavami. Peke potice smo se lotili s strokovnjaki – z dijaki in profesorji Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Potico smo postregli s posebnim pivom stout z okusom potice. Dijaki in profesorji šole SŠGT Celje so za Zakladnico okusov pripravili tudi odličen smuti, ki ga lahko pijemo kot samostojni zajtrk, kot napitek med glavnimi obroki ali napitek po telesni vadbi, saj nam bo s svojimi hranili pomagal k boljšemu počutju.

Dijakinja Melisa Halilović in profesor Boštjan Bezgovšek Foto: Ana Kovač

Ne glede na to, da ima vsaka gospodinja svoj najljubši recept za pripravo orehove potice, je včasih vredno poskusiti kakšnega novega, še posebej, če je njegov avtor profesor kuharstva. Profesor Boštjan Bezgovšek, ki na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje uči praktični pouk kuharstva, nas je skupaj z Meliso Halilović, dijakinjo prvega letnika gastronomskega tehnika, popeljal v skrivnosti priprave res rahle in sočne orehove potice, ki mora krasiti vsako praznično pogostitev.

Omamni vonj praznikov, ki si ga lahko pričaramo s peko prave potice

Potica Boštjana Bezgovška se odlikuje tudi po tem, da je ravno prav sladka. Foto: Ana Kovač

Omamni vonj, ki pri peki potice napolni prostor, je nepogrešljiv dodatek, ki praznikom da pravo noto domačnosti, družinskega povezovanja in tradicije. Pečemo jo v okroglem glinenem potičniku, da dobimo originalno okroglo obliko, ki simbolizira večnost, povezanost in neskončnost.

"To je tako rahlo testo, da ga lahko razvaljamo kar z rokami. Vedno odlično vzhaja," nam je namignil profesor. Šola je marca organizirala tudi hitri tečaj peke potice za belgijske profesorje kuharstva, ki so tako spoznali našo tradicionalno sladico. Vsak je spekel svojo potico, ki so mu jo lično zavili za domov kot kulinaričen spominek na Slovenijo.

Pred veliko nočjo je prav, da se tudi sami lotimo peke klasične slovenske sladice, ki ne sme manjkati na nobenem družinskem praznovanju.

Slovenska potica nosi oznako Zajamčena tradicionalna posebnost, s katero je zaščitena receptura. Takšna potica ima lahko enega od petih uradnih nadevov: orehovega ali orehovega z rozinami, rozinovega, pehtranovega ali pehtranovega s skuto. Doma pripravljene potice lahko obogatimo z dodatki in drugačnimi nadevi – rozinami, skuto, pehtranom, lešniki, mandlji, kokosovo moko, makom, ocvirki s kislo smetano in marmelado. Pustimo domišljiji prosto pot.

Sestavine:

1 kg moke AMO ESSERE

600 ml mlačnega mleka LAND

100 g kvasa

100 g sladkorja AGRAGOLD

2 žlic vaniljevega sladkorja

10 rumenjakov

5 žlic ruma

1 limona

150 g masla LAND

10 g soli DON JEREZ

Orehe za nadev prej poparimo z vrelim mlekom. Foto: Ana Kovač

Orehov nadev:

1 kg mletih orehov

500 ml vročega mleka LAND

5 žlic vaniljevega sladkorja

1,5 žlice cimeta v prahu DON JEREZ

1,5 žlice kakava v prahu DOLCIANDO

150 g masla LAND

10 beljakov

Za pripravo testa in pršenje delovne površine moko vedno presejemo. Foto: Ana Kovač

Priprava:

Testo: Mleko segrejemo, da je toplo. Kvas nadrobimo v lonček, dodamo žličko sladkorja in moke ter prelijemo malo toplega mleka. Razmešamo, da se kvas raztopi.

V skledo presejemo moko in naredimo v sredini jamico. Vanjo vlijemo kvasec, prekrijemo ga z malo moke AMO ESSERE in ga pustimo vzhajati 20 minut.

Med vzhajanjem kvasca stopimo maslo LAND, ki ga dolijemo toplemu mleku LAND, dodamo sladkor AGRAGOLD, vaniljev sladkor, rum, limonino lupinico, sol DON JEREZ in rumenjake. Paziti moramo, da rum in sol ne prideta neposredno v stik s kvasom, zato ju damo na rob moke. Sol in alkohol bi uničila kvasovke.

Ko kvasec vzhaja, ga vlijemo v jamico z moko in počasi pripravimo mešanico mleka z maslom, sladkorjem, vaniljevim sladkorjem, rumom, limonino lupinico, soljo in rumenjaki. Mešamo s kuhalnico, da se sestavine sprimejo.

Testo zvrnemo na dobro pomokano delovno površino in zgnetemo v hlebček. Biti mora prožno in gladko. Lahko ga premešamo tudi v kuhinjskem robotu Kenwood. Testo rahlo pomokamo in pokrijemo s prtičkom. Pustimo, da vzhaja 15−20 minut in pazimo, da ne na hladni podlagi. Prostor mora biti primerno topel.

Potičnik dobro premažemo z maslom. Foto: Ana Kovač

Orehov nadev:

Orehe preberemo in zmeljemo. Prilijemo jih z vrelim mlekom, dodamo preostale sestavine in ohladimo. Vrelo mora biti res vrelo, ker se zaradi tega maščobe v orehih drugače obnašajo.

Priprava potice:

Vzhajano testo razvaljamo en centimeter debelo v pravokotnik in ga premažemo z izbranim nadevom. Testo zavijamo po krajši stranici. Tam, kjer bomo začeli zavijati, namažemo nadev do roba, centimeter zgornjega roba pa pustimo nenamazanega in ga premažemo z vodo ali beljakom. Testo zavijemo.

Vzamemo šiviljski meter. Izmerimo premer potičnika. Dolžino premera potičnika primerjamo z dolžino testa in morata biti enaki. Višek testa pri vsakem koncu odrežemo. Potičnik namažemo z maslom in vanj preložimo potico. Testo z dlanmi rahlo potlačimo in ga na več mestih prebodemo do dna z leseno špilo. Prekrijemo s prtom in pustimo vzhajati. Pred peko testa ponovno prebodemo. Pečemo 45 minut pri 170 stopinjah Celzija.

Preden potico postrežemo, jo moramo posuti s sladkorjem v prahu AGRAGOLD, predvsem pa mora biti pred rezanjem res dobro ohlajena.

Blaž Ramšak, dijak 5. letnika gastronomsko-turističnega tehnika, je k potici ponudil temno pivo stout močnega karakterja z aromo potice. Foto: Ana Kovač

Kako je potekalo učenje peke potice z belgijskimi profesorji:

Kuhinjski robot KENWOOD KMX750RD je najboljši prijatelj vsakega strastnega kuharja in omogoča preprosto mešanje, stepanje in gnetenje. Robot ima 5-litrsko posodo, motor z močjo 1000 W in tri osnovne nastavke – klasične metlice za mešanje in stepanje ter nastavek K-Beater, vključuje pa še 20 dodatnih nastavkov, kot so nastavki za testenine in mletje mesa.

Pralineji za zlato medaljo

Ajdovi pralineji so nedavno prejeli zlato medaljo na mednarodnem tekmovanju. Foto: Ana Kovač

Domen Krže in Aljaž Resnik, dijaka 5. letnika programa gastronom in hotelir, sta skupaj zasnovala edinstveno sladico, ki s svojimi nenavadnimi okusi in elementi poskrbi za pravo presenečenje. Čeprav vsega v tem receptu doma ne moremo pripraviti (kroglic iz temnega piva), pa je osnovni recept dovolj preprost tudi za domačo pripravo.

V tej sladici sta Domen in Aljaž združila na videz nezdružljive jedi, kot so hren, čokolada, smetana, ajdova kaša, klobasa, lešniki, pivo, za povrh pa je v čokoladni kremi še košček oglja. Presenečenja se kar vrstijo eden za drugim, vse skupaj pa se lepo zaokroži v prefinjeno sladico, ki je ne pozabiš.

Domen Krže in Aljaž Resnik Foto: Ana Kovač Domen in Aljaž sta pod vodstvom profesorice Nataše Kamerički tudi s to sladico na 18. Mednarodnem kulinaričnem festivalu Biser med štiridesetimi ekipami v kategoriji Timsko tekmovanje srednjih šol osvojila zlato medaljo. Pripraviti sta morala predjed, glavno jed in sladico.

Pralineji z ajdo

Sestavine:

Foto: Ana Kovač Ajdov mousse:

75 g kuhane ajde

60 g bele čokolade

120 g sladke smetane

Čokoladni preliv:

150 g čokolade ruby

150 g kakavovega masla

Postopek:

Ajdo skuhamo ter zmeljemo v mešalniku, med tem dodamo belo čokolado in sladko smetano. Maso nadevamo v modelčke za bonbone ter zamrznemo.

Kakavovo maslo stopimo ter dodamo čokolado ruby in homogeno zmešamo s paličnim mešalnikom. Zamrznjen mousse potopimo v zmes čokolade in kakavovega masla, in to tolikokrat, da je lupina gladka in ravna. Preden se zadnji sloj strdi, posujemo še malo dehidrirane kranjske klobase.

Dehidrirana kranjska klobasa

100 g kranjske klobase

Postopek:

Kranjsko klobaso skuhamo ter ohladimo, narežemo jo na čim tanjše lističe ter jih razporedimo na pekač s papirjem za peko. V pečici dehidriramo približno štiri ure na 70 stopinj Celzija. Pred uporabo damo za nekaj minut še enkrat v pečico na 200 stopinj Celzija, da postane hrustljava.

Namesto čokolade ruby lahko uporabimo tudi belo, mlečno ali črno čokolado. Foto: Ana Kovač

Drobljenec iz hrena in jabolk

Sestavine:

Domen Krže Foto: Ana Kovač

60 g masla

100 g sladkorja v prahu

sol, sveži hren, jabolka

Postopek:

Vse sestavine zmešamo v homogeno zmes ter spečemo v pečici na 180 stopinjah Celzija, do zlato rjave barve.

Ganaš črne čokolade z ogljem

Sestavine:

100 g temne čokolade

100 g sladke smetane

košček oglja

Postopek:

Smetano segrejemo ter ji dodamo oglje, ki se dimi, in dimimo smetano, nato jo dodamo čokoladi in zmešamo v homogeno zmes ter ohladimo do trdega. Trdi ganaš zmešamo z mešalnikom, da mu dodamo zračne mehurčke.

Gel maline

Sestavine:

500 g pireja maline

5 g agar agarja

limonin sok, sladkor

Postopek:

Pireju maline dodamo agar agar in začinimo ter segrejemo do vrenja, nato ohladimo do trdega. Trdi gel zmiksamo do gladkega.

Kroglice iz piva: Domen je temno pivo z okusom potice najprej pokuhal, da je alkohol povrel in so mehurčki izginili, sicer pri namakanju zmrznjenih pivskih kroglic v posebni tekočini ne bi dobili ovojnice. Tako je dobil temne kroglice, v katerih je temno pivo, ki obogati okus pralinejev. Kroglice so z namakanjem v posebni tekočini dobile ovojnice.

Aljaž Resnik Foto: Ana Kovač

Sestavljanje krožnika

Na krožnik položimo po dva pralineja, posujemo z drobljencem iz lešnikov in hrena, dodamo kroglico iz piva in ganaš. Nakapljamo še nekaj kapljic gela iz maline in dekoriramo s poganjki lubenice in trobenticami.

Zelenjavni smuti z jabolčno peno

Dijak Blaž Ramšak in strokovna učiteljica praktičnega pouka strežbe Judita Križnik Foto: Ana Kovač

Dijak Blaž Ramšak in strokovna učiteljica praktičnega pouka strežbe Judita Križnik sta pripravila zelenjavni smuti z jabolčno peno Eksplozija pomladi.

Živila pred mešanjem očistimo in narežemo na kocke. V mešalniku zmeljemo koščke avokada, ki je prava zakladnica hranilnih vitaminov, v smutiju pa z maščobami poskrbi za viskoznost in polnost okusa. Dodamo svežo špinačo, ki je stalnica zelenjavnih smutijev. Vsebuje namreč veliko kalija, železa, vitaminov B.

Sledi kumara, ki posrbi za popolno svežino. Vlijemo sok rdeče pese in vodo. Za okus dodamo melisin sirup, ki aromatizira smuti, in nekaj kapljic limoninega soka. Za sladkobo dodamo žličko akacijevega medu.

Za dekoracijo sta Blaž Ramšak in Judita Križnik uporabila jedilno mačeho, kalček sončnice, hrustljavo čipko iz rdeče pese, smuti sta začinila s soljo rdeče pese, kot prigrizek pa sta ponudila čips rdečega korenja in sladkega krompirja.

Jabolčna pena, ki sta jo dodala na vrh smutija, je narejena z dodatkom beljakovin.

Foto: Ana Kovač

Skrivnost dobre hrane so vrhunske sestavine. Vse sestavine, ki jih potrebujete za pripravo slastnih obrokov, posladkov, pogostitev in prigrizkov, so na voljo v trgovinah Eurospin, ki s svojimi blagovnimi znamkami že dolgo navdušuje slovenske potrošnike.

Foto: Ana Kovač

Za pripravo sladic smo uporabili sladkor AGRAGOLD, ki ima zelo nežno granulacijo in se zato pri pripravi najrazličnejših sladic hitro stopi ter zagotavlja popoln uspeh. Sladkor AGRAGOLD je na voljo kot beli kristalni sladkor, rjavi sladkor Demerara, sladkor v kockah in prahu ter kot posebno droben sladkor za peko.