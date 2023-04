Sladki štruklji z vaniljevo omako in orehovo polivko

Štruklji spadajo med najbolj znane tradicionalne slovenske jedi. Pripravljamo jih lahko kot krepko sladico ali kot slano prilogo mesnim jedem. Najbolj priljubljeni so skutini štruklji, lahko pa jih pripravimo tudi z drugimi vrstami nadeva. Narejeni so iz vlečenega testa, ki ga lahko naredimo sami, lahko pa si prihranimo nekaj dela z nakupom že pripravljenih listov vlečenega testa. Doma narejeni skutini štruklji so zares okusni in hitro pripravljeni.

Za Zakladnico okusov je sladke štruklje v vaniljevi omaki z orehovo polivko pripravil Ian Vid Cvenk, dijak petega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Njihov okus je obogatil z nekaj kapljicami kreme iz gozdnih sadežev in s polivko iz praženih lešnikov MR. SIBAMBA. Jed je primerna za poobedek, boljšo večerjo ali kot samostojni obrok.

Sestavine za štruklje (za 2 osebi):

1 list vlečenega testa

200 g skute

2 žlici kisle smetane

2 žlici sladkorja

2 jajci

ščepec soli DON JEREZ in kurkume (za barvo)

Sestavine za vaniljevo omako:

3 rumenjaki

300 ml mleka LAND

75 g bele čokolade

nekaj žlic sladke smetane PASCOLI ITALIANI

žlička vaniljevega izvlečka

Priprava nadeva:

Skuto pretlačimo skozi sito ali s pomočjo stiskalnika za krompir, da zdrobimo vse grudice. Dodamo dve žlici sladke smetane PASCOLI ITALIANI, sladkor in jajci, solimo in posujemo s kurkumo ter vse skupaj z metlico ročno zmešamo v gladek nadev.

Sestavljanje in kuhanje štruklja:

Na delovno površino položimo prozorno folijo za živila. Pazimo, da si pripravimo dovolj folije, da bomo štruklje lahko temeljito zavili. Na folijo razgrnemo en list vlečenega testa. Obložimo ga z nadevom in ga namažemo od roba do roba. S pomočjo folije zavihamo en centimeter testa in ga previdno zavijemo v svaljek. Štrukelj res temeljito zavijemo v folijo, da ni nikjer nobene špranje, da voda med kuhanjem ne doseže štruklja. Potem vse skupaj zavijemo še v aluminijasto folijo in robove dobro stisnemo skupaj. Štrukelj kuhamo približno 20 minut. Ohladimo in odvijemo ter narežemo na poljubno velikost.

Foto: Bojan Puhek

Vaniljeva omaka:

Rumenjakom dodamo vaniljev sladkor ali vaniljev izvleček ter navaden sladkor. Dobro premešamo, da se sestavine povežejo. Posebej v lončku zavremo mleko. Ko zavre, ga počasi prilivamo v zmes z rumenjaki. Paziti moramo, da rumenjaki ne zakrknejo. Posodo z rumenjaki postavimo nad paro in mešamo, dokler se ne začenja gostiti, nato dodamo belo čokolado in nekaj žlic sladke smetane ter mešamo tako dolgo, da se čokolada stopi. Omako ohladimo.

Krema iz gozdnih sadežev

Gozdne sadeže v kozici segrevamo, da se zmehčajo. Uporabimo lahko borovnice, maline, brusnice, jagode. Na približno sto gramov sadežev dodamo en gram želirnega sredstva agar agar. Omaka se z ohlajanjem tudi zgosti.

Polivka (emulzija) iz praženih lešnikov:

Nekaj žlic lešnikov MR. SIBAMBA ali orehov prepražimo in jih v mešalniku zmeljemo ter hkrati prilivamo olje COLLINA D'ORO, da dobimo gladko, tekočo polivko.

Štruklje postrežemo na dovolj velik krožnik, polijemo z vaniljevo omako in s polivko iz praženih lešnikov MR. SIBAMBA. Ob strani nakapljamo še nekaj kreme iz gozdnih sadežev.