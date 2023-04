Ajdovi pralineji za zlato medaljo

Dijaka 5. letnika programa gastronom in hotelir Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje Domen Krže in Aljaž Resnik sta zasnovala edinstveno sladico, ki s svojimi nenavadnimi okusi in elementi poskrbi za pravo presenečenje. Z njo sta prejela tudi zlato medaoljo na mednarodnem tekmovanju. Čeprav vsega v tem receptu doma ne moremo pripraviti (kroglic iz temnega piva), pa je osnovni recept dovolj preprost tudi za domačo pripravo.

Obiščite Zakladnico okusov in uživajte v receptih in idejah za pripravo različnih jedi.

Pralineji z ajdo

Ajdov mousse:

75 g kuhane ajde

60 g bele čokolade

120 g sladke smetane

Čokoladni preliv:

150 g čokolade ruby

150 g kakavovega masla

Postopek:

Ajdo skuhamo ter zmeljemo v mešalniku, med tem dodamo belo čokolado in sladko smetano. Maso nadevamo v modelčke za bonbone ter zamrznemo.

Kakavovo maslo stopimo ter dodamo čokolado ruby in homogeno zmešamo s paličnim mešalnikom. Zamrznjen mousse potopimo v zmes čokolade in kakavovega masla, in to tolikokrat, da je lupina gladka in ravna. Preden se zadnji sloj strdi, posujemo še malo dehidrirane kranjske klobase.

Dehidrirana kranjska klobasa

100 g kranjske klobase

Postopek:

Kranjsko klobaso skuhamo ter ohladimo, narežemo jo na čim tanjše lističe ter jih razporedimo na pekač s papirjem za peko. V pečici dehidriramo približno štiri ure na 70 stopinj Celzija. Pred uporabo damo za nekaj minut še enkrat v pečico na 200 stopinj Celzija, da postane hrustljava.

Drobljenec iz hrena in jabolk

100 g moke AMO ESSERE

60 g masla LAND

100 g sladkorja v prahu AGRAGOLD

sol, sveži hren, jabolka

Postopek:

Vse sestavine zmešamo v homogeno zmes ter spečemo v pečici na 180 stopinjah Celzija, do zlato rjave barve.

Ganaš črne čokolade z ogljem

100 g temne čokolade DOLCIANDO

100 g sladke smetane PASCOLI ITALIANI

košček oglja

Postopek:

Smetano segrejemo ter ji dodamo oglje, ki se dimi, in dimimo smetano, nato jo dodamo čokoladi in zmešamo v homogeno zmes ter ohladimo do trdega. Trdi ganaš zmešamo z mešalnikom, da mu dodamo zračne mehurčke.

Gel maline

500 g pireja maline

5 g agar agarja

limonin sok

sladkor AGRAGOLD

Postopek:

Pireju maline dodamo agar agar in začinimo ter segrejemo do vrenja, nato ohladimo do trdega. Trdi gel zmiksamo do gladkega.

Kroglice iz piva: Domen je temno pivo z okusom potice najprej pokuhal, da je alkohol povrel in so mehurčki izginili, sicer pri namakanju zmrznjenih pivskih kroglic v posebni tekočini ne bi dobili ovojnice. Tako je dobil temne kroglice, v katerih je temno pivo, ki obogati okus pralinejev. Kroglice so z namakanjem v posebni tekočini dobile ovojnice.

Na krožnik položimo po dva pralineja, posujemo z drobljencem iz lešnikov in hrena, dodamo kroglico iz piva in ganaš. Nakapljamo še nekaj kapljic gela iz maline in dekoriramo s poganjki lubenice in trobenticami.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Domen Krže in Aljaž Resnik sta pod vodstvom profesorice Nataše Kamerički tudi s to sladico na 18. Mednarodnem kulinaričnem festivalu Biser med štiridesetimi ekipami v kategoriji Timsko tekmovanje srednjih šol osvojila zlato medaljo. Pripraviti sta morala predjed, glavno jed in sladico.