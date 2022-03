Bradati zvezdnik spet navdušil, drama v Milwaukeeju #video

V noči na četrtek ni bilo v ligi NBA na delu nobenega Slovenca. Denver je brez poškodovanega Vlatka Čančarja doma priznal premoč Oklahoma Cityju, Luka Dončić (Dallas) in Goran Dragić (Brooklyn) pa se pripravljata na petkova izziva. Vodilni Phoenix je nadigral Portland in prekinil niz dveh zaporednih porazov, James Harden je debitiral na domači tekmi Philadelphia 76ers in se izkazal proti New Yorku, junak razburljivega srečanja v Milwaukeeju, na katerem je Miami zapravil prednost 14 točk, pa je postal Jrue Holiday.

Ko je James Harden po tekmi All-Star zaigral za Philadelphio, so 76ers vstopili v zmagoviti niz. Najprej so visoko odpravili Minnesoto, nato pa dvakrat zapored še New York. Bradati zvezdnik lige NBA je v noči na četrtek debitiral v domači dvorani Wells Fargo Center v Philadelphii in pomagal gostiteljem do nove zmage nad kratkohlačniki. Do trojnega dvojčka sta mu zmanjkala le skok in asistenca.

Vrhunci dvoboja med Philadelphia 76ers in New York Knicks:

Slovenska košarkarska legionarja Goran Dragić in Luka Dončić bosta na delu znova v noči na petek. Dragić bo z Brooklynom po Torontu gostil še enega izmed svojih nekdanjih klubov, Miami, Dončić pa bo z Dallasom pričakal Golden State Warriors.

Miami Heat so v noči na četrtek na razburljivem srečanju ostali praznih rok proti branilcu naslova Milwaukeeju. Zmagovalca dvoboja je slabi dve sekundi pred iztekom z uspešnim polaganjem odločil Jrue Holiday. Košarkar aktualnih prvakov je bil eden izmed treh članov Milwaukeeja, ki so proti Miamiju dosegli vsaj 25 točk.

Razburljiva končnica srečanja v Milwaukeeju:

Največ točk je prispeval grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je s skokom in ujeto žogo omogočil zadnji met domačih. Čeprav si je kmalu nakopal težave zaradi večjega števila prejetih osebnih napak, je proti Miamiju zbral 28 točk, 17 skokov in pet podaj. Khris Middleton je dodal 26 točk. Nekdanji Dragićevi soigralci, sicer najboljša ekipa vzhodne konference, so na srečanju vodili že za 14 točk, a na koncu izgubili. S tem so prekinili niz štirih zaporednih zmag. Zdaj jih čaka obračun z Brooklynom, za katerega naj bi po 21 tekmah odsotnosti končno zaigral prvi zvezdnik Kevin Durant.

Liga NBA, 2. marec: Cleveland Cavaliers : Charlotte Hornets 98:119

Garland 33 (trojke 5/10), 7 izg. žog, Allen 18, 11 sk.; Rozier 29, 7 sk., 7 as., Oubre Jr. 19, Bridges 15, 7 sk., 6 as. Orlando Magic : Indiana Pacers 114:122*

F. Wagner 28 (trojke 4/6), 6 sk., Bamba 19, 12 sk., Suggs 14, Carter Jr. 13, 18 sk.; Brogdon 31 (trojke 3/5) 31, 11 sk., 8 as., Haliburton 21, 6 as., Hield 17, 6 sk., Jackson 16, 7 sk., Smith 15, 15 sk. Philadelphia 76ers : New York Knicks 123:108

Embiid 27 (met iz igre 7/15), 12 sk., Harden 26 (met iz igre 8/13), 9 sk., 9 as., Maxey 25, Harris 14, 7 sk.; Barrett 30 (met iz igre 10/23), 7 as., 6 sk., Randle 24, 6 sk. Houston Rockets : Utah Jazz 127:132*

Green 27, Wood 24, 10 sk., Martin 20, 7 sk., Porter 16, 12 as., Mathews 14, 6 sk.; Mitchell 37 (met iz igre 13/23), 10 as., 6 izg. žog, Gobert 27, 17 sk., Bogdanović 18, Conley 15, 8 as., Clarkson 14 Milwaukee Bucks : Miami Heat 120:119

Antetokounmpo 28 (met iz igre 9/20), 17 sk., Middleton 26, Holiday 25, 11 as., 6 sk., Portis 15, 7 sk.; Herro 30 (trojke 6/10), 7 sk., 5 as., Vincent 21, 6 as., Adebayo 18, 12 sk., Robinson 15 (trojke 5/7) New Orleans Pelicans : Sacramento Kings 125:95

Ingram 33 (met iz igre 15/19), 6 as., Valančiunas (14 sk.), McCollum (9 as.) in Marshall 17, Jones 14, 6 sk., Hayes 13, 7 sk.; Fox 25, Barnes 19, Sabonis 15, 14 sk., 7 as. Denver Nuggets : Oklahoma City Thunder 107:119

Jokić 22 (met iz igre 10/17), 16 sk., 6 izg. žog, Hyland 19, Forbes 18, Čančar ni kandidiral za nastop; Gilgeous-Alexander 29 (trojke 3/5), 7 sk., 7 izg. žog, 5 as., Roby 26, 7 sk., Mann 13, 6 sk., Bazley 12, 8 sk. Phoenix Suns : Portland Trail Blazers 120:90

Johnson 20 (trojke 4/5), Ayton 18, 8 sk., Bridges in Crowder 15; Williams 14, Eubanks (8 sk.) in Watford (7 sk., 6 as.) 13 * po podaljšku

