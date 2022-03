Dončić novo veliko priznanje kronal z zmago, boleč poraz za Dragića

Za slovenske ljubitelje lige NBA je bila noč na petek znova neprespana, saj sta bila na delu tako Luka Dončić kot Goran Dragić. Dončić, ki je bil pred tekmo proglašen tudi za najboljšega igralca meseca februarja na zahodu, je z Dallas Mavericks s 122:113 odpravil Golden State Warriors, ob tem pa je 23-letnemu košarkarju le ena asistenca zmanjkala do novega trojnega dvojčka. Dončić je tekmo končal pri 41 točkah, 10 skokih in 9 asistencah. Manj zadovoljen je bil Dragić, ki je z Brooklynom na domačih tleh s 107:113 klonil proti Miami Heat, za katere je slovenski košarkar igral med letoma 2015 in 2021. 35-letni košarkar je ob porazu dosegel devet točk.

Luka Dončić je pred srečanjem z Golden Statom prejel novo veliko priznanje, saj je bil drugič v svoji karieri proglašen za najboljšega košarkarja zahoda. To je zanj drugo tovrstno priznanje, prvo po novembru 2019. Dončić je ob tem za Dirkom Nowitzkim postal šele drugi košarkar Dallasa, ki je bil več kot enkrat proglašen za igralca meseca. Nemcu je to uspelo šestkrat.

Dončić je na srečanju z Golden Statom dokazal, da je upravičeno prejel naziv igralca meseca. Tekmo je končal pri 41 točkah, desetih skokih in devetih asistencah, Dallas pa je prišel do 38. zmage v tej sezoni, tretje na četrtem obračunu z Golden Statom v tej sezoni. Za Dallas je bila to že druga zmaga na medsebojnih tekmah v nekaj dneh, saj so varovanci Jasona Kidda po preobratu dobili tudi nedeljsko tekmo. Mavericks so pot do uspeha tlakovali že v izjemni prvi četrtini, v kateri so dosegli 38 točk, Golden State pa enajst manj. Polovico točk Dallasa je v prvih 12 minutah prispeval Dončić, ki je do konca prvega polčasa zbral 28 točk.

Dallas se je na najdaljši odmor na srečanju podal s prednostjo 68:54. Golden State se je v nadaljevanju nevarno približal, prednost Dallasa je kopnela iz minute v minuto, Dončića pa je zopet razburilo nekaj spornih sodniških odločitev, kar je bila voda na mlin Warriorsov. Slabih šest minut in pol pred koncem je Moses Moody zadel za tri in izid poravnal na 104:104 in rezultat poravnal prvič po začetku tekme, ko je bilo 2:2. Zatem je bil Dallas do druge polovice zadnje četrtine ves čas v vodstvu.

Gostje izenačili, a je Dallas odgovoril

A več kot do izenačenja Golden Statu ni uspelo, Dallas pa na drugi strani ni dovolil, da bi se Warriors vrnili tako kot se sami na medsebojni tekmi v nedeljo, ko so sredi tretje četrtine zaostajali z 21 točkami, nato pa prišli do zmage. Dobre štiri minute do konca je Dončić s "fadeaway" metom zadel za 112:108, gostitelji pa so nato napravili delni izid 10:5 in tekmo na koncu mirno pripeljali v svojo korist. Na koncu so zmagali s 122:113 in so tako prišli še do tretje zaporedne zmage v tej sezoni.

Golden State, ki je drugi na zahodu, je v tej sezoni v gosteh na 30 tekmah zmagal 17-krat. Izgubil je še tretjič zapored, na zadnjih enajstih tekmah pa je zmagal le štirikrat. V veliko boljšem nizu je Dallas, ki je dobil devet od zadnjih enajstih tekem, na domačih tleh pa je četa Jasona Kidda dobila 20 od 31 srečanj.

Dončiću je po številu doseženih točk v dresu Dallasa z 18 točkami sledil Dorian Finney-Smith. Pri gostih je Jordan Poole dosegel 23 točk, pod dve manj se je podpisal superzvezdnik Stephen Curry.

Dallas naslednja tekma čaka že v soboto, ko se bo ob 23. uri po slovenskem času pomeril s Sacramentom.

Goran Dragić je dosegel devet točk. Foto: Reuters

Manj uspešen pa je bil Brooklyn z Goranom Dragićem, ki je dosegel devet točk. Ta je doživel še tretji zaporedni poraz, potem ko so Nets na domačih tleh s klonili proti Miami Heat, za katere je slovenski košarkar igral med letoma 2015 in 2021, leta 2020 je z njimi prišel tudi do naslova podprvaka. Dragić je ob porazu dosegel devet točk. Dragić je tako po dveh porazih s Torontom izgubil še proti svojemu drugemu nekdanjemu klubu. A na Heat ima slovenski košarkar veliko lepše spomine, v Miamiju pa si je Slovenec tudi ustvaril dom.

"Obožujem Gorana. Vedno se zna prilagoditi na razmere in je dodana vrednost vsaki ekipi. Vedeli smo, da bo po odličnih predstavah v dresu Miamija zaželen pri veliko ekipah. Vesel sem zanj in želim mu vso srečo. Zame je Goran kot član družine, a klišejsko, razen, ko igra proti nam (smeh, op. p.), je pred tekmo o Slovencu dejal njegov nekdanji trener Erik Spoelstra, ki je s svojo zasedbo prišel do 42. zmage v sezoni.

Brooklynu na koncu ni pomagala niti vrnitev prvega zvezdnika Kevina Duranta, ki se je vrnil po poškodbi. Miami je dobil še tretji medsebojni obračun v tej sezoni. Prvi polčas je sicer stekel povsem po željah Brooklyna, ki je prvo četrtino dobil s kar 35:23, ob polčasu pa so gostitelji vodili s 67:60. Nekajkrat se je proti svoji nekdanji ekipi izkazal tudi Dragić, ki je tekmo začel v prvi postavi, proti svoji nekdanji ekipi pa je bil še posebej motiviran. Dosegel je tudi prvi koš na srečanju, potem ko je po dobri minuti igre zadel trojko za 3:0.

Dragić zgrešil polaganje za izenačenje

A nadaljevanje ni bilo tako sanjsko. Brooklyn je v tretji četrtini povsem popustil, Netsom nikakor ni steklo v napadu, Miami pa je tretji del tekme dobil z 28:17 in prešel v vodstvo. A gostitelji se kljub temu niso predali. V zadnji četrtini so se spet približali, ob zaostanku z 92:94 pa je polaganje za izenačenje zgrešil ravno Dragić. Miami je nato spet povišal vodstvo, a se je Brookyln približal še drugič. Pri zaostanku s 107:109 so imeli domači na voljo dva napada za izenačenje ali vodstvo, a dva poskusa z tri s strani Duranta in Setha Curryja nista našla cilja, Miami pa je to izkoristil v svoj prid in na koncu zmagal s 113:107.

Dragić je tekmo končal pri devetih točkah, treh skokih in sedmih asistencah. Durant je bil ob vrnitvi na parket z 31 točkami prvi strelec tekme, Bruce Brown je dosegel 21 točk. Na strani Miamija se je z dvojnim dvojčkom izkazal nekdanji Dragićev soigralec Bam Adebayo, ki je 30 točkam dodal enajst skokov. Tyler Herro je obračun končal pri 27 točkah in osmih asistencah.

Liga NBA, 3. marec: Dallas Mavericks : Golden State Warriors 122:113

Luka Dončić 41 točk (11/16 za 2, 4/10 za 3, 7/9 prosti meti), 10 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 6 izg. žog v 40:24, Finney-Smith 18; Poole 23, Curry 21 (9 as.), Wiggins 17 Brooklyn Nets : Miami Heat 107:113

Durant 31, Brown 21, Mills 14, Goran Dragić 9 točk (3/7 za 2, 1/3 za 3), 3 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 27:46; Adebayo 30 (11 sk.), Herro 27 (8 as.), Martin 22 Atlanta Hawks : Chicago Bulls 130:124

Young 39 (13 as.), Bogdanović 20, Hunter 18; DeRozan (7 sk., 8 as.) in LaVine (7 as.) 22, Vučević 21 (11 sk.) Boston Celtics : Memphis Grizzlies 120:107

Tatum 37, Horford 21 (15 sk.), Smart 18 (12 as.); Morant 38 (7 as.), Jackson 20 (7 sk.), Bane 17 (7 sk.) Toronto Raptors : Detroit Pistons 106:108

Siakam 28, Barnes 21 (10 sk.), Achiuwa 18 (7 sk.); Grant 26, Bey 23, Cunningham 22 (12 sk.)



San Antonio Spurs : Sacramento Kings 112:115

Walker 30, Murray 29 (12 sk., 7 as.), Poeltl 16; Barnes 27, Fox 26 (9 as.) 4.00 Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers

Lestvica:

