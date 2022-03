Čeprav Brooklyn Nets znova niso nastopili v najmočnejši postavi, manjkali so LaMarcus Aldridge, Ben Simmons in Joe Harris (zadnji v tej sezoni ne bo več zaigral), so tokrat zlahka odpravili Charlotte, neposrednega tekmeca na vzhodu, in se utrdili na osmem mestu.

Kyrie Irving je že petič v karieri v ligi NBA dosegel vsaj 50 točk. Foto: Reuters V napadu je kraljeval Kyrie Irving. Zvezdnik Brooklyna, ki se ni cepil proti covid-19 in lahko zaradi tega v tej sezoni do nadaljnjega nastopa le na gostovanjih, v tej sezoni še ni bil tako razigran kot na gostovanju v Severni Karolini. Dosegel je kar 50 točk, zadel devet od 12 metov za tri točke, s tem pa tudi pisal zgodovino, saj je postal eden izmed zgolj 22 košarkarjev, ki so se v ligi NBA vsaj petkrat vpisali med strelce z vsaj 50 točkami. Njegov rekord kariere ostaja 57 točk, ki jih je dosegel pred sedmimi leti v dresu Clevelanda proti San Antoniu. Postal je tudi edini branilec v ligi NBA, ki je na eni tekmi dosegel vsaj 50 točk ob vsaj 75-odstotnem metu iz igre. Drugi je legendarni Michael Jordan.

"To je bilo nekaj posebnega. Zadeval je iz vseh strani, ni se silil z meti. Potrebujemo takšnega Kyrieja," je bil nad učinkom soigralca navdušen Seth Curry. "Vse, kar je naredil, je bilo videti tako preprosto. Mladi igralci bi si morali ogledati to tekmo, da bi videli, kaj je potrebno, da lahko dosežeš toliko košev," je bil nad predstavo Irvinga navdušen prvi zvezdnik Brooklyna Kevin Durant, ki se tokrat ni silil v ospredje. Ni veliko metal iz igre, dvoboj pa končal pri 14 točkah.

Goran Dragić je po štirih porazih v dresu Brooklyna le občutil slast zmage. Foto: Reuters Brooklyn je prevladoval na tekmi, že v prvem polčasu vodil za +28, Goran Dragić pa je tako po štirih zaporednih porazih končno občutil slast zmage. Na parketu je prebil 27 minut, dosegel pet točk, statistiko pa oplemenitil s sedmimi asistencami, dvema skokoma in dvema ukradenima žogama. Pod košem se je izkazal center Andre Drummond (20 točk in 14 skokov), pri gostiteljih pa sta s 30 točkami izstopala Miles Bridges in Terry Rozier, a nista mogla preprečiti zanesljive zmage Newyorčanov, ki so v tretji četrtini vodili že za več kot 30 točk.

Brooklyn čaka zahtevno gostovanje v Philadelphii, kjer se bo ekipi prvič na klopi pridružil Ben Simmons. Avstralca po prihodu v Brooklyn še vedno ovira poškodba hrbta, a se njegovo stanje izboljšuje. Ekipi se bo v sredo pridružil na treningu, nato pa bo na gostovanju pri svojem nekdanjem klubu prvič sedel na klopi. To je tekma, ki vzbuja veliko zanimanja, saj se bo prvič proti nekdanjim soigralcem v dresu 76ers predstavil bradati zvezdnik James Harden, v obratno smer pa sta se poleg Simmonsa, ki v tej sezoni sploh še ni odigral tekme v ligi NBA, preselila Seth Curry in Andre Drummond.

Poleg Brookylna je daljši niz porazov prekinil tudi Golden State. Bojevniki so po petih zaporednih porazih premagali Los Angeles Clippers, a ostajajo na tretjem mestu zahodne konference, saj je novo zmago vknjižil tudi Memphis.

Pri zmagi Clevelanda nad Indiano (127:124) je z 41 točkami (njegov strelski rekord kariere) izstopal Darius Garland, ki se je izkazal tudi s 13 asistencami, pri prvaku Milwaukeeju, ki se je znesel nad Oklahoma Cityjem in dosegel kar 142 točk, pa je bil z 39 točkami prvi strelec Giannis Antetokounmpo. To je peta zaporedna zmaga branilcev naslova, ki na razpredelnici vzhodne konference gledajo v hrbet le Miamiju in Philadelphii.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je s povprečjem 28,0 točke na tekmo peti najboljši strelec sezone v ligi NBA, bo z Dallasom ponovno na delu v noči na četrtek, ko bo gostil New York.

Liga NBA, 8. marec:

Charlotte Hornets : Brooklyn Nets 121:132

Bridges (trojke 3/9) in Rozier (trojke 5/11, 8 sk.) 30, Ball 24, 7 as., Oubre Jr. 15; Irving 50 (trojke 9/12), 6 as., Drummond 20, 14 sk., Durant (7 as.) in Brown (8 sk.) 14, Dragić 5 (met za tri 1/4, met za dve 1/2), 7 as., 2 sk., 2 ukr. žogi, 2 izg. žogi v 28 minutah



Indiana Pacers : Cleveland Cavaliers 124:127

Haliburton 25, 9 as., Bitadze (9 sk.), Washington Jr. in Smith 15, Hield 14, 8 as., Brogdon (12 as.) in Jackson (8 sk.) 12; Garland 41 (trojke 4/9), 13 as., Mobley 22, 12 sk., Markkanen 21

Orlando Magic : Phoenix Suns 99:102

Carter Jr. 20, 12 sk., M. Wagner 12, 7 sk.; Ayton (19 sk.) in Shamet 21, Payne 18, 12 as.

Memphis Grizzlies : New Orleans Pelicans 132:111

Morant 24 (met iz igre 8/13), 8 sk., 8 as., Bane (6 as.) in Jackson Jr. 22, Williams 16, 6 sk.; McCollum 32 (trojke 5/10), 11 as., 6 sk., Hernangomez 17, 9 sk., Marshall 16

Oklahoma City Thunder : Milwaukee Bucks 115:142

Gilgeous-Alexander 33 (met iz igre 11/18), 14 as., 8 sk., Waters III 16, Pokuševski 13, 7 sk.; Antetokounmpo 39 (met iz igre 13/19), 7 sk., 7 as., Middleton 25, 9 as., Portis 18, 14 sk., Ibaka 14, 7 sk.

Golden State Warriors : Los Angeles Clippers 112:97

Kuminga 21, 6 sk., 6 as., Thompson in Poole 20, Curry 15 (trojke 1/6), Wiggins 14, 11 sk.; Batum 17, Morris Sr. in Kennard 11