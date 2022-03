Dragić na težkem gostovanju v Filadelfiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dragić in druščina so v četrtek zjutraj po slovenskem času z zmago v Charlottu končali niz porazov, ki je Brooklyn Nets pestil štiri tekme zapored, tokrat pa gostujejo pri tretji ekipi vzhodne konference, Philadelphia 76ers. To bo že peti spopad teh dveh ekip v tej sezoni, izid v zmagah pa je trenutno poravnan na 2:2.

Pri Brookylnu bodo manjkali poškodovana LeMarcus Aldridge in Jope Harris ter novinec v ekipi Ben Simmons, ki še ni pripravljen za igro. Sicer je ekipa Steva Nasha popolna, računal bo lahko tudi na prva zvezdnika, Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga.

Denver Nuggets se bodo še vedno brez Vlatka Čančarja spopadli z vročimi Golden State Warriors, tretjo ekipo zahodne konference. Tudi Nuggets so v naletu, izgubili niso že štiri tekme v nizu.

Liga NBA, 10. marec: 1.30 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 4.00 Denver Nuggets - Golden State Warriors

Lestvica:

