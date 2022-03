Za zmago Dallas Mavericks na gostovanju pri Brooklyn Nets s 113:111 sta bila najbolj zaslužna Luka Dončić s 37 točkami, devetimi asistencami in devetimi skoki ter Spencer Dinwiddie, ki je 15 od 22 točk dosegel v zadnji četrtini, po Dončićevi asistenci pa dosegel še zmagoviti met z zvokom sirene.

Dallas igra v zadnjem obdobju eno od najboljših iger v ligi NBA. Dončić je po koncu tedna All-Star prerojen, Dinwiddie pa se je izkazal za odličen "nakup", potem ko je bil udeležen v menjavi Kristaps Porzingis-Dinwiddie in Davis Bertans.

"Skoraj vso tekmo igrajo 'pick'n'roll' za Luko in nato on ustvarja akcije za druge. Včasih je nepredvidljivo. Tako izvrsten podajalec je. Edinstven je v tem, kako dobro ga uporabljajo," ga je pohvalil Kevin Durant, ki je zadel trojko za vodstvo s 111:108, a je Dinwiddie nato na drugi strani vrnil udarec in prinesel Dallasu zmago.

Goran Dragić je moral na tekmi kdaj tudi pokrivati Dončića. Foto: Reuters

Pred tem je Dončić poskrbel za vodstvo s 110:108, ko je na hrbet naložil rojaka Gorana Dragića in s korakom stran zadel koš. "Z Lukom sva dobra prijatelja. Kadarkoli je bila menjava v obrambi ali sem ga jaz pokrival, sem mu poskušal otežiti delo. Vendar morate vedeti, da je velik fant. Če naredi korak nazaj, ga je skoraj nemogoče pokriti. Lahko bi dosegel 60 točk, če bi želel, vendar raje vključi v igro preostale. Zato ga je treba pokrivati in zožiti prostor. A nato najde prostega soigralca in je nenehna rotacija. In to je težko pokrivati," je dejal Dragić.

Did Luka Doncic like making his go-ahead bucket with 22.7 seconds left over a fellow Slovenian?



“No, it’s less fun.”



But did he let Goran Dragic know about his 37-9-9 tonight?



"No, I can’t talk trash to him. He’s my mentor."