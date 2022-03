Poslastica v ligi NBA: Dončić proti Dragiću

V noči na četrtek po slovenskem času (0:30) se bosta v New Yorku v ligi NBA spopadla kluba slovenskih košarkarskih asov. Brooklyn Nets Gorana Dragića v domači dvorani Barclays Center pričakujejo Dallas Mavericks Luke Dončića. V tej sezoni sta se moštvi pomerili le enkrat, zmagali pa so Brooklynčani.

8. decembra lani Dallasu v domači dvorani niti 28 točk, šest skokov in osem asistenc Luke Dončića ni pomagalo, da bi preprečil tesno zmago Brooklyna s 102:99. Ljubljančan je bil prvi strelec tekme, a kaj ko sta pri Brooklynu zablestela Kevin Durant s 24 in James Harden s 23 točkami. Danes Hardna ni več v moštvu iz Brooklyna, nov član moštva pa je drugi slovenski as v ligi NBA, Goran Dragić.

Nets so v naletu, dobili so zadnje štiri tekme v ligi, na Vzhodu pa lovijo mesta, ki bi jim zagotovila neposredno uvrstitev v končnico. Trenutno so osmi in bi morali v dodatne kvalifikacije za "play-off", do šestega mesta, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico, jim manjkajo tri zmage. Dallas na drugi strani je peti na Zahodu in tako v "varnem območju", a ga zagotovo mika četrto mesto, ki ga trenutno z enakim razmerjem zmag in porazov (42-26) zaseda Utah Jazz.

To bo tudi šesti spopad Dončića in Dragića, reprezentančnih kolegov iz nepozabnega leta 2017, ko sta s slovensko reprezentanco osvojila evropski naslov, v ligi NBA. S 3:2 v zmagah vodi Dončić. Dragić bo proti mlajšemu rojaku zaigral že v tretjem moštvu, štirikrat se je z Dallasom spopadel še kot član Miamija, 23. oktobra lani pa še kot član Toronta. Prav na tej zadnji tekmi je Dragić prispeval najmanj, zgolj dve točki.

Dvoboji Dončića in Dragića v ligi NBA: 28. marec 2019:

Dallas Mavericks : Miami Heat 99:105

Dončić 19 točk, 8 sk., 7 as.; Dragić 23, 12 sk., 11 as. 28. februar 2020:

Dallas Mavericks : Miami Heat 118:126

Dončić 23, 4 sk., 10 as.; Dragić 16, 4 sk., 5 as. 1. januar 2021:

Dallas Mavericks : Miami Heat 93:83

Dončić 27, 15 sk., 7 as.; Dragić 10, 5 sk., 7 as. 4. maj 2021:

Dallas Mavericks : Miami Heat 127:113

Dončić 23, 12 sk., 8 as.; Dragić 19, 5 sk., 3 as. 23. oktober 2021:

Dallas Mavericks : Toronto Raptors 103:95

Dončić 27, 9 sk., 12 as.; Dragić 2, 2 sk., 1 as.

Pri Brooklynu se je Aldridgeu, Harrisu in Simmonsu, ki so odsotni že dalj časa, na seznamu poškodovanih pridružil še nekdanji član Dallasa Seth Curry, pa tudi Cameron Thomas. Curry je za tekmo vprašljiv. Pri Dallasu sta poškodovana Tim Hardaway in Marquese Chriss.

Liga NBA, 16. marec: 0:00, Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 0:00, Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 0:00, Washington Wizards - Denver Nuggets 0:30, Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 0:30, New York Knicks - Portland Trail Blazers 1:00, Houston Rockets - Phoenix Suns 1:00, Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 1:30, San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 2:00, Utah Jazz - Chicago Bulls 3:00, Golden State Warriors - Boston Celtics 3:00, Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 3:30, Los Angeles Clippers - Toronto Raptors

Lestvica:

