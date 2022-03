Dončić ni edini Slovenec, zaposlen pri Dallas Mavericks #video

Za 23-letnega Andraža Zalarja iz Trzina bi lahko rekli, da ima sanjsko službo. Delati za klub Dallas Mavericks, za katerega igra zvezdnik Luka Dončić, je nekaj posebnega. "Vsi iz Slovenije vemo, da je zvezdnik, vrhunski igralec. A šele tu, ko kričijo in vzklikajo njegovo ime, želijo njegove podpise na vsakem koraku, vidiš, da je na povsem drugi ravni," poudarja Zalar.

Prošnjo za pripravništvo je poslal na pobudo njegovega dekleta Inje, ki v ZDA študira in igra golf. Zaradi izbruha pandemije je moral Andraž več kot leto čakati, da je lahko odpotoval čez lužo. Zdaj od decembra naprej spoznava ustroj franšize v ligi NBA.

V klubu dela v oddelku za digitalne vsebine in je zadolžen za klubski Twitter profil v slovenščini, ki je zaživel konec leta. Njegova naloga je tudi, da skrbi za neprestano povezavo kluba z navijači v Sloveniji.

Andraž Zalar dela v klubu Dallas Mavericks. Foto: Dallas Mavericks

A to ne pomeni, da je vseskozi v stiku z Dončićem. Zato pa je v času, ki ga je preživel v Dallasu, nekdanji košarkar dobesedno iz prve vrste občutil, kakšen superzvednik je postal njegov vrstnik in rojak v ligi NBA. "Kar se tiče stika z Luko, ga niti nimam toliko, kot sem mislil na začetku, da ga bom imel. Luka je ogromna zvezda v ZDA. Vsi ga želijo imeti zase. Če bi vsem ustregel, bi lahko ves dan delal le to. Sem in tja rečeva kakšno, se pozdraviva, kaj več ne. Klub ga zelo ščiti, da ima čim manj zunanjih motenj," izpostavlja Andraž.

Dodatno razsežnost dela bo občutil danes ponoči, ko Dallas gostuje pri Brooklynu, katerega član je zdaj kapetan zlate slovenske reprezentance iz leta 2017 Goran Dragić.