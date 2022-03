Noro, kakšna predstava Dragićevega soigralca! Rekordi padali drug za drugim. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji večer v ligi NBA je zaznamoval Kyrie Irving. Košarkar Brooklyna, soigralec Gorana Dragića, ki lahko v tej sezoni zaradi necepljenosti nastopa le na gostujočih tekmah, je v Orlandu dosegel 60 točk in poskrbel za številne rekorde, Brooklyn Nets pa so najslabšo ekipo lige odpihnili s 150:108! Dragić se v 20 minutah ni vpisal med strelce. Proslavljal je četrto zaporedno zmago. V noči na četrtek se bo prvič kot član Brooklyna pomeril z Dončićevim Dallasom, na srečo gostov iz Teksasa pa takrat ne bo smel igrati Irving.

Moštvo Brooklyn Nets, prepolno zvezdniških imen, igra iz tekme v tekmo boljše. Do izraza prihajajo zlasti na gostovanjih, ko jim lahko pomaga (z izjemo tekem v Torontu) tudi Kyrie Irving. V Orlandu je pričaral nepozabno predstavo, v kateri je dosegel kar 60 točk. Postavil je osebni strelski rekord in se podpisal pod številne mejnike. Mrežice so na koncu nadigrale Orlando, najslabšo ekipo v tej sezoni lige NBA, kar s 150:108.

Kazalo pa je celo še na višjo zmago, saj so Newyorčani dobili prvi polčas z neverjetnih 86:56. Toliko točk niso dali v uvodnih 24 minutah še nikoli. To je bil rekord franšize, pri katerem je imel velike prste vmes ravno Irving. Že v prvem polčasu je dosegel 41 točk. Toliko jih je v uvodnih dveh četrtinah na tekmi lige NBA nazadnje dosegel legendarni, žal že pokojni Kobe Bryant leta 2003.

Vrhunci dvoboja v Orlandu:

Irvingu je šlo v dvorani Amway Center imenitno. V nedeljo, ko je Brookyln nadaljeval zmagoviti niz in v napetem mestnem obračunu ugnal New York, Irving ni smel igrati. Na parketu je bil najbolj razigran Kevin Durant, ki se je na koncu ustavil pri 53 točkah. Na naslednji tekmi Brooklyna je zablestel Irving, dosegel 60 točk, s tem pa sta Kyrie in Kevin postala prva soigralca v zgodovini lige NBA, ki sta na zaporednih tekmah presegla mejo 50 točk.

Kyrie Irving je prvič v karieri dosegel 60 točk. Foto: Reuters

V ligi NBA v zadnjih tednih pogosto pada ''petdesetica''. V tej sezoni so jo košarkarji presegli 16-krat, od tega kar osemkrat v zadnjih 15 dneh. Najboljši strelci so vedno bolj vroči. Bliža se zaključek ligaškega dela sezone, ko se bo odrejal končni vrstni red, še kako pomemben za pare v končnici. Zanimivo je, da je v noči na torek s 60 točkami izstopal član Minnesote Karl-Anthony Towns. Liga NBA je tako prvič po letu 1962 dočakala zaporedna večera, v katerih je nekdo izmed igralcev dosegel vsaj 60 točk!

Irving, ki je postavil strelski mejnik v svoji karieri, bi lahko dal še več točk, če bi mu trener Steve Nash v zadnji četrtini namenil še več minut, a se je ob ogromni prednosti, ki so jo imeli Brooklyn, le ''usmilil'' gostiteljev ter odločil za košarkarje, ki v tej sezoni ne dobivajo veliko minut.

Goran Dragić se v 20 minutah, ki jih je v Orlandu prebil na parketu, ni vpisal med strelce. Foto: Reuters

Izkušeni slovenski legionar Goran Dragić je bil priča najvišji zmagi, odkar nosi dres Brooklyna. Zanimivo je, da se na tekmi, na kateri so Nets dosegli kar 150 točk, sploh ni vpisal med strelce. V 20 minutah je iz igre vrgel le dvakrat, zbral pa štiri asistence in tri skoke. Bolj se je osredotočal na naloge organizacije igre in na parketu občudoval čarobni večer Irvinga.

Dragić proti Dončiću, na parketu pa ne bo Irvinga

Luka Dončić bo v noči na četrtek gostoval v Brooklynu. Foto: Reuters Navijačem Brooklyna je lahko še kako žal, da na območju New Yorka še vedno velja prepoved igranja igralcev, ki niso cepljeni proti covidu. Lahko jih jezi "absurden položaj" v New Yorku, saj si Irving v domači dvorani Barclays Center na tribunah lahko ogleduje tekme, igrati pa še vedno ne sme. Na vprašanja o tem se je pred dnevi odzval tudi župan velikega jabolka Eric Adams, sicer zaprisežen navijač brooklynskih mrežic. "Rešitev te zagate je preprosta," je dejal in dodal: "Kyrie lahko zaigra že jutri, le cepiti se mora."

Tako bo Irving lahko do konca sezone v tej sezoni zaigral le še štirikrat, vselej na gostovanjih. V noči na četrtek ne bo zaigral na domačem parketu proti Dallasu, kar je lahko zelo dobrodošla novica za moštvo Luke Dončića.

''Želim si in upam, da bo v New Yorku do začetka končnice lige NBA obveljala odprava pravila o tem, kako necepljeni igralci ne smejo nastopiti na tekmi. Tako bi lahko spremljali Irvinga na vsaki tekmi končnice. Je neverjeten!,'' je izpostavil željo nekdanji zvezdnik lige NBA Magic Johnson.

V noči na sredo sta bila na delu še dva Dragićeva nekdanja kluba. Miami Heat, s katerim se je koseški zmaj leta 2020 prebil vse do finala, je na domačem parketu premagal Detroit, Phoenix Suns, moštvo, v katerem je Ljubljančan leta 2013 začel kariero v ligi NBA, pa je v gosteh zanesljivo odpravil New Orleans in se še utrdil na vodilnem položaju zahodne konference.

V noči na četrtek (pol ure po polnoči) se bosta v poslastici pomerila "slovenska" kluba, k Dragiću v Brooklyn namreč prihajata Luka Dončić in njegova ekipa Dallas Mavericks. Spektakel, ki bo zagotovo naletel na ogromno zanimanje ljubiteljev košarke na sončni strani Alp, pa bo minil brez Irvinga …

Liga NBA, 15. marec: Indiana Pacers : Memphis Grizzlies 102:135

Smith 15, 8 sk., Hield (7 sk.) in Taylor (8 sk.) 14; Bane 21, 6 as., Jackson Jr. 19, 8 sk., Melton 18, 6 as., Morant ni igral Orlando Magic : Brooklyn Nets 108:150

Anthony 19, 7 as., Carter Jr. 18, 7 sk., M. Wagner 17, 11 sk., F. Wagner 16; Irving 60 (met za tri 8/12, met za dve 12/19), 6 sk., Durant 19, 7 as., 5 sk., Mills 15 (trojke 5/7), Dragić 0 (met za tri 0/1, met za dve 0/1), 4 as., 3 sk., 2 izg. žogi v 20 minutah Miami Heat : Detroit Pistons 105:98

Herro 29 (trojke 4/8), 5 sk., Adebayo (8 sk.) in Strus 16, Robinson 12; Grant 22, Livers 16, 6 sk., Bey (6 as.) in Bagley III (6 sk.) 13 New Orleans Pelicans : Phoenix Suns 115:131

Jones 22, 5 sk., McCollum 21, 9 as., 5 sk., Valančiunas 17, 12 sk., Hayes 16; Booker 27 (trojke 4/9), 8 as., 5 sk., Bridges 20, McGee 19, 6 sk., Ayton 18, Payne 14, 8 as., Paul ni igral

Lestvica:

