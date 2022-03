Dončić na prisilni počitek, Denver prekinil niz porazov

V noči na sredo so v ligi NBA igrali štiri tekme. Denver, ki zaradi poškodbe še vedno pogreša Vlatka Čančarja, je gostil Los Angeles Clippers in zmagali z izidom 127:115. Prvaki iz Milwaukeeja so proti Chicagu ujeli tretjo zaporedno zmago, Golden State Warriors pa v gosteh izgubili proti Orlandu. Iz Dallasa prihaja novica, da ima Dončić težave z gležnjem in na naslednji tekmi ne bo igral.

Nikola Jokić je dosegel 30 točk. Foto: Guliverimage

Denver Nuggest so po dveh zaporednih porazih na domačem parketu dosegli novo zmago. Zanjo je bil znova najbolj zaslužen Nikola Jokić, ki je tokrat na tekmi dosegel 30 točk, ob tem pa v sojo statistiko vpisal 14 skokov in šest asistenc. Hyland, Aaron Gordon in Jeff Green so za Denver dosegli po 16 točk. Denver je trenutno na 6. mestu zahodne konference, ki še vodi v končnico.

Za LA Clippers, pri katerih je bil s 24 točkami najboljši igralec Terance Mann, je bil to že četrti zaporedni poraz in so na 8. mestu zahodne konference. Marcus Morris Sr., Isaiah Hartenstein in Robert Covington so prispevali po 14 točk.

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je po tekmi počitka zaradi bolečin v kolenu vrnil v postavo prvakov severnoameriške košarkarske lige NBA iz Milwaukeeja. Na tekmi s Chicago Bulls je pomembno prispeval pri zmagi na domačem parketu s 138:119. Milwaukee je na drugem mestu vzhodne konference.

Dallas se bo moral v noči na četrtek znajti brez Dončića

Dallas Luke Dončića bo znova na delu v noči na četrtek, ko bodo Mavs v American Airlines Centru pričakali Houston Rockets, a Mavericks se bodo morali znajti brez Dončića, saj ima ta težave z gležnjem. Kot so sporočili iz tabora Dallasa, bo slovenski košarkar zaradi bolečin v desnem gležnju izpustil vsaj tekmo s Houstonom. Poleg Dončića bosta manjkala še Tim Hardaway Jr. (operacija levega stopala) in Theo Pinson (poškodba prsta na roki).

Luka Dončić bo izpustil naslednjo tekmo Dallasa. Foto: Reuters

Brooklyn z Goranom Dragićem se bo isti večer kot Dallas pomeril z Memphisom.

Liga NBA, 22. marec: Orlando Magic - Golden State Warriors 94:90

Carter Jr. 19, Wagner 18; Poole 26, Thompson 15



New York Knicks : Atlanta Hawks 111:117

Barrett 30, 13 sk., Burks 21; Young 45, Bogdanović 32



Milwaukee Bucks : Chicago Bulls 126:98

Holiday 27, Antetokounmpo 25, 17 sk., Vučević 22, LaVine 21, DeRozan 21



Denver Nuggets : Los Angeles Clippers 127:115

Jokić 30, 14 sk., Gordon 16, Green 16, Hyland 16; Mann 24, Jackson 14



