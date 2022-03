Grenka vrnitev Luke Dončića

Luka Dončić in Dallas so klonili proti Minnesoti.

Luka Dončić in Dallas so klonili proti Minnesoti. Foto: Reuters

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na soboto v ligi NBA doživeli boleč poraz. Mavs, pri katerih se je po težavah z desnim gležnjem zaradi katerih je izpustil zadnji obračun s Houstonom na parket vrnil Luka Dončić, so na gostovanju pri Minnesoti Timberwolves klonili s 95:116. Dončić je bil s 24 točkami, 10 skoki in osmimi asistencami kljub porazu svoje ekipe prvi igralec srečanja.

Dallas Mavericks so na svoji 73. tekmi v sezoni zabeležili svoj 29. poraz. Zdaj so z izkupičkom 45 zmag in 29 porazov izenačeni z ekipo Utah Jazz, ki je danes klonila na gostovanju pri Charlottu. Neuspešni so bili tudi košarkarji Golden State Warriors, ki imajo ob 48 zmagah 25 porazov. Dallas tako ni uspel izkoristiti spodrsljajev konkurentov in bo na svojih zadnjih osmih tekmah v rednem delu sezone iskal možnost, da se prebije vsaj na četrto mesto, ki bi Mavsom v prvem krogu končnice prineslo prednost domačega igrišča. Košarkarji Dallasa so na zadnjih petih tekmah izgubili trikrat, ob tem pa so na zadnjih treh srečanjih v 111 poskusih zadeli le 28 trojk.

Luka Dončić ni imel razpoloženih soigralcev. Foto: Reuters

Proti Karlu-Anthonyju Townsu in soigralcem so Mavericks igrali četrtič v sezoni, nazadnje so Mavericks na začetku tega tedna zmagali s 110:108, tokrat pa je bila slika povsem drugačna. Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je po tekmi premora vrnil na parket lige NBA in presegel mejo 700 doseženih trojk v ligi NBA. Po težavah z desnim gležnjem je slovenski košarkar tekmo začel v prvi postavi. A kljub vrnitvi prvega igralca je Dallas v Minnesoti zaradi takšnih in drugačnih razlogov nastopil oslabljen. Na listi odsotnih so se znašli Davis Bertans (koleno), Trey Burke (bolezen), Tim Hardaway (koleno), Theo Pinson (prst) in Sterling Brown, ki je tik pred tekmo moral zaradi okužbe z novim koronavirusom v karanteno, trener Jason Kidd pa je pred obračunom dejal, da še ne vedo, kako se bo zdaj Brown vrnil v Dallas. Nazadnje so imeli pozitivnega košarkarja oziroma košarkarja s tveganim stikom sredi januarja.

Predstava Dončića:

Izenačena le prva četrtina

Ekipi sta bili v prvi četrtini zelo izenačeni, nobenemu izmed moštev si v prvih 12 minutah ni uspelo priigrati večje prednosti. Dončić je v prvih 12 minutah dosegel let štiri točke, je pa slabo minuto pred koncem prve četrtine z izjemno asistenco s podajo med nogami nasprotniku Maxiju Kleberju osmešil obrambo Minnesote, ki je sicer prvo četrtino dobila s 26:22. Omenjena situacija se je zgodila tik zatem, ko je eden izmed gledalcev Luki zavpil: "Konec je s tabo," Dončić pa se je ob tem le zasmejal, ob omenjeni asistenci pa se je z nasmehom na obrazu obrnil proti gledalcu v Target Centru.

🚨 LUKA DONCIC NUTMEG ALERT 🚨



What can't this guy do? 🤯pic.twitter.com/mUydEmRNLW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 26, 2022

Drugih dvanajst minut je minilo povsem v znamenju Minnesote, ki je drugi del srečanja odprla z delnim izidom 8:2 in je po trojki Jordana McLaughlina prvič na tekmi povedla z dvomestno razliko (34:24). Gostitelji so nato zaradi težav s poškodbama ostali brez Malika Beasleyja in Naza Reida, ki se je sicer v drugem polčasu vrnil na parket, a jih tudi to ni zmedlo. Še naprej so parali živce obrambi Dallasa, pri kateremu je nekaj dodatnega počitka na začetku druge četrtine dobil tudi Dončić. Ta je tik pred zaključkom drugega polčasa dosegel osem zaporednih točk, a tudi s tem Dallas ni mogel izničiti prednosti gostiteljev, ki so se na najdaljši odmor na tekmi podali s prednostjo 61:50. Ljubljančan je prvih 12 minut končal pri 12 točkah, sedmih skokih in petih asistencah.

Zvezdnik YouTuba JiDion je kar med tekmo poskrbel za urejanje pričeske:

Le še ena tehnična napaka do kazni

Tudi v drugem polčasu je bila Minnesota ves čas vsaj korak pred tekmeci, ki niso našli odgovora na igro razpoloženih gostiteljev, hkrati pa so bili varovanci Jasona Kidda v napadu zelo nenatančni, ob tem pa so Timberwolves pokazali odlično predstavo tudi v obrambi. Dobro minuto in pol pred koncem tretje četrtine so domači po košu Taureana Princa prvič na tekmi povedli z 20 točkami naskoka (84:64). Najboljše tekme ni imel niti Dončić, ki je ob koncu tretje četrtine dobil tehnično napako, ki je bila že njegova 15. v sezoni. Do kazni ene tekme prepovedi igranja mu tako manjka le še ena.

Kidd je Dončiću v zadnjih minutah namenil nekaj več počitka, Minnesota pa je na koncu zmagala s 116:95. Za ekipi je bila to četrta medsebojna tekma v tej sezoni, obe pa sta bili uspešni po dvakrat. "Nismo bili pri metu. Ne moreš zmagati če mečeš trojke s 23-odstotnim izkoristkom. Čaka nas še osem pomembnih tekem. Tudi iz te tekme lahko črpamo nekaj pozitivnih stvari. Dobro smo se gibali v conski postavitvi. Žal smo zgrešili preveč metov, a tudi to se zgodi. Moramo biti še boljši," je takoj po tekmi dejal trener Kidd.

Vrhunci tekme:

Gostje so izkoristili le 38,9 odstotkov metov iz igre (35/90). Dončić je bil s 24 točkami, 10 skoki in osmimi asistencami najboljši igralec tekme, a je imel preslabo pomoč svojih soigralcev. Dwight Powell je dosegel 13 točk, Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie sta jih dodala po enajst. Pri Minnesoti je bil z 20 točkami najučinkovitejši udeleženec All-Star tekme Towns, McLaughlin se je ustavil pri 16.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na ponedeljek (1.30), ko ga na domačem parketu v American Airlines Centru čaka neposreden obračun s tekmeci za četrto mesto Utah Jazz.

Dončić je na jutranjem treningu en koš zadel kar s klopi:

Liga NBA, 25. marec: Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 116:95

Towns 20 (9 sk.), McLaughlin 16, Russell 15 (8 as.); Dončić 24 (3/7 za 2, 5/11 za 3, 3/5 prosti meti), 10 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 36:41, Powell 13, Brunson in Dinwiddie 11 Charlotte Hornets : Utah Jazz 107:101

Bridges 26 (11 sk.), Rozier 25, Ball 21; Mitchell 26 (7 as.), Clarkson 19, Hernangomez 14 Detroit Pistons : Washington Wizards 97:100

Bagley 25, Cunningham 22 (7 sk., 9 as.); Porzingis 30 (10 sk.), Avdija 21 (10 sk.), Hachimura 11 Atlanta Hawks : Golden State Warriors 121:110

Young 33 (15 as.), Gallinari 25, Huerter 20; Thompson 37 (7 sk.), Poole 24 (10 as.), Payton 14 Miami Heat : New York Knicks 103:111

Butler 30 (7 sk., 7 as.), Adebayo (9 sk.) in Lowry 17; Quickley 23, Barrett 18 (8 sk.), Toppin 15 (8 sk.) Portland Trail Blazers - Houston Rockets

Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers

