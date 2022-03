Dončić osmešil nekdanjega soigralca, ki je povsem izgubil orientacijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkar Luka Dončić nadaljuje odlične predstave. Novo v nizu je zrežiral proti Cleveland Cavaliers. Ob tem je poskrbel za poteze, ki so navdušile navijače. Ena izmed teh je pristala med najlepšimi akcijami večera v ligi NBA.

Dallas Mavericks so med najbolj vročimi ekipami v ligi NBA. Novo pomembno zmago pred vstopom v končnico so dosegli 24 ur po zmagi nad Los Angeles Lakers. Tokrat so premagali Cleveland Cavaliers.

Luka Dončić je spet prikazal odlično predstavo ter k zmagi s 120:112 prispeval 35 točk, 13 asistenc in devet skokov. Navduševal je z lepimi potezami. V eni od napadalnih akcij si je privoščil nekdanjega soigralca Mosesa Browna, s katerim sta si garderobo delila lani. Pod košem Clevelanda se je tako poigral z njim, da je izgubil orientacijo, nato pa je še dosegel koš.

Najlepše akcije večera v ligi NBA - med njimi je tudi Dončićeva

In ta akcija je pristala med najlepšimi akcijami večera v ligi NBA. "Luka vidi igro z drugačno hitrostjo. Videti je, da ima vse pod nadzorom. Težko ga je pokrivati, zlasti pri igri pick'n'roll," je po koncu tekme povedal Brown.