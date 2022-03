Luka Dončić z majico pokazal, da je car

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkar Luka Dončić te dni nabira točke in zmage na košarkarskem igrišču. Je car v vseh pogledih in temu primerno si je za novinarsko konferenco oblekel majico beograjske modne znamke DechkoTzar.

Luka Dončić se je na tiskovni konferenci po zmagi proti ekipi Los Angeles Lakers pojavil v majici beograjske modne znamke DechkoTzar.

Foto: Instagram

Pod to znamko že sedem let ustvarjata brata Nikola in Nenad Radojčić, grafična dizajnerja s podjetjem Brača Burazeri.

Znamka je dobila ime po istoimenski pesmi skupine Red Zmaja, za katero sta fanta leta 2001 izdelala majice.

V beograjskem žargonskem izrazu pa ime znamke pomeni "dečko, car", se pravi fant je car.

Zagotovo je Luka Dončić po izjemni igri na igrišču velik car in včasih modne oprave povedo več kot tisoč besed.

Modni dvojec je bil nad Lukovo izbiro več kot zadovoljen, pohvalil se je v zgodbi na Instagramu.

Ker je Luka Dončić najbolj prepoznavna slovenska blagovna znamka, si lahko slovenski oblikovalci samo želijo, da bi se pojavil v kakšnem izmed njihovih opaznih oblačil.