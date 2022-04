Nova rapsodija čarovnika Dončiča, padel tudi prvak! #video

V ligi NBA je v noči na ponedeljek na delu kar 24 ekip, nekatere izmed njih pa so stopile na parket že zelo zgodaj. Med njimi je tudi Dallas Mavericks, ki je v nedeljski matineji gostoval pri prvakih lige NBA Milwaukee Bucks in jih na krilih izjemne predstave Luke Dončića (32 točk, 15 asistenc in 8 skokov) premagal. Ljubljančan je v zvezdniškem obračunu zasenčil Giannisa Antetokounmpa, Dallas pa se je na lestvici zahodne konference povzpel na tretje mesto.

Milwaukee Bucks : Dallas Mavericks 112:118 (33:25, 55:57, 87:90)

Učinek Luke Dončića: 32 točk (met za tri 3/9, met za dve 6/13, prosti meti 11/14), 8 sk., 15 as., 3 ukr. žoge, 6 izg. žog v 39 minutah

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Košarkarji Dallasa so bolje vstopili v srečanje, po prvi polovici uvodne četrtine še tesno vodili, nato pa se je razigral Jrue Holiday, dosegel kar 11 točk (met za tri 2/3), in popeljal Milwaukee Bucks do prednosti osmih točk (33:25). Gostitelji so v uvodni četrtini zadeli kar osem trojk. Dvakrat sta bila poleg Holidayja uspešna še Bobby Portis in Pat Connaughton, po enkrat pa Brook Lopez in Grayson Allen. Pozneje se je izkazalo, da je bila to edina četrtina, v kateri je bil Milwaukee boljši od gostov iz Teksasa ...

Sledil je preobrat, pri katerem je osrednjo vlogo odigral Luka Dončić. Od trojnega dvojčka sta ga ločila le dva skoka. Prispeval je 31 točk, 15 asistenc in 8 skokov. To je bila že njegova tretja tekma v tej sezoni, v kateri je vknjižil vsak 30 točk in 15 asistenc. Vsem preostalim košarkarjem v ligi NBA je to uspelo natanko trikrat!

Dončić edini v ligi NBA, ki ...

Ljubitelji Luke Dončića so v nedeljo prišli na svoj račun. Mojstrovine slovenskega reprezentanta so lahko spremljali v neposrednem prenosu ob še kako atraktivnem evropskem terminu, saj se je nedeljska matineja v Milwaukeeju začela malce po 19. uri. Mladi Ljubljančan je še enkrat več dokazal, kako se ob koncu ligaškega dela nahaja v izjemni formi. Od 19. januarja je nanizal kar 22 tekem, na katerih je dosegel vsaj 30 točk. Toliko jih v omenjenem obdobju v ligi NBA ni zbral nihče drug, kar priča o tem, kako strelsko je razigran mladi Ljubljančan v koledarskem letu 2022.

Atraktiven koš Luke Dončića med ogrevanjem na tekmo z Milwaukeejem:

Liga NBA, 3. april: Milwaukee Bucks : Dallas Mavericks 112:118

Antetokounmpo 28 (met iz igre 12/22), 10 sk., Holiday 20 (trojke 5/8), 9 as., Portis 17, 8 sk.; Dončić 32 (met za tri 3/9, met za dve 6/13, prosti meti 11/14), 8 sk., 15 as., 3 ukr. žoge, 6 izg. žog v 39 minutah, Powell 22, 13 sk., Bullock 16, 7 sk., Brunson 15



