Osmoljenec Dragić z razdalje spremljal rekord Duranta, ki ni bil nagrajen

Slovenski košarkarski as Goran Dragić na še kako pomembnem gostovanju Brooklyna v Atlanti za končno razvrstitev moštev na lestvici vzhodne konference, zaradi upoštevanja proticovidnega protokola ni mogel pomagati svoji ekipi. Ta je kljub izjemni predstavi Kevina Duranta, ki je vknjižil rekordnih 55 točk, izgubila s 115:122. Golden State Warriors so si z zmago nad Utah Jazz zagotovili končnico in poskrbeli, da Luka Dončić z Dallasom ostaja na četrtem mestu. Dončić bo na delu že ob 19. uri po slovenskem času, ko bo gostoval pri prvaku Milwaukeeju.

Košarkarji Brooklyna so na pomembnem gostovanju v Atlanti ostali praznih rok, gostitelji so peto zaporedno zmago vknjižili z rezultatom 122:115. Gostitelji so odločilni korak z zmagi naredili v drugi četrtini, ki so jo dobili s 37:20 in ob polčasu vodili za 15 (65:50). Prednosti kljub šovu Kevina Duranta niso več izpustili iz rok. Zvezdnik Brooklyna je obračun končal s 55 točkami (iz desetih poskusov je dosegel osem trojk), kar je njegov nov osebni rekord, a podvig na koncu ni bil nagrajen z zmago.

New career-high 55 points for Kevin Durant! pic.twitter.com/5Zpy2iXz9y — NBA (@NBA) April 3, 2022

Kyrie Irving je ob porazu dodal 31 točk. Pri zmagovalcih je voz pričakovano vlekel Trae Young s 36 točkami, pod 15 točk sta dodala Danilo Gallinari in De Andre Hunter.

Vrhunci srečanja:

Brooklyn je v Atlanti igral oslabljen. Med drugim sta manjkala Bruce Brown (bolezen, ki ni povezana s covid-19) in Goran Dragić, ki je bil odsoten zaradi upoštevanja varnostnega in zdravstvenega protokola v povezavi s covid-19, tako da je ostal v New Yorku. Goran Dragić je v tej sezoni za Brooklyn Nets odigral 16 tekem. Na njih je v povprečju dosegal 7,3 točke in 4,8 asistence. Tokrat ni mogel pomagati svoji ekipi. Foto: Guliverimage

Obe moštvi na mestih za play-in

Ekipi že pred večernim srečanjem nista imeli veliko možnosti za neposredno končnico, bolj verjetn je namreč scenarij, da bodo vstopnico za končnico lovili v dodatnih kvalifikacijah (play-in), v katerem pa bo zelo pomembno, ali je ekipa po rednem delu uvrščena na sedmo, osmo, deveto oziroma deseto mesto. V play-inu bo namreč sedmouvrščena ekipa igrala doma z osmouvrščeno, devetouvrščena pa z desetouvrščeno. Zmagovalec prvega obračuna se bo že uvrstil v končnico, za drugo vstopnico pa se bosta pomerila poraženec prvega obračuna in zmagovalec drugega. Atlanta je štiri tekme pred koncem trenutno osma, Brooklyn pa deveti.

Golden State do zvezdice

Košarkarji Golden State Warriors, ki v rednem delu ne bodo mogli računati na prvega zvezdnika Stephena Curryja, so po hudem boju s 111:107 ugnali Utah Jazz in si teoretično zagotovili končnico. Prvo ime ob zmagi Bojevnikov sta bila Klay Thompson s 36 točkami in Jordan Poole z 31.

Dallas Luke Dončića ostaja na četrtem mestu zahoda. Ob 19. uri ga čaka obračun s prvaki. Foto: Guliverimage

Dončićevi ostajajo četrti, ob 19. uri nad prvake

Tekma je bila pomembna tudi za Luko Dončića in soigralce Dallasa, saj bi se ob porazu Golden Statea vrnili na tretje mesto zahodne konference, a tako ostajajo četrti.

Dončićev Dallas bo po visokem porazu, izraziti nemoči v Washingtonu, kjer je proti delodajalcu Kristapsa Porzingisa ostal prekratek kar za 32 točk, na delu v Milwaukeeju. Mudil se bo pri prvaku lige NBA, tako da se obeta zvezdniški spopad med Grkom Giannisom Antetokounpojem ter ponosom slovenske košarke Luko Dončićem.

Vodilni Miami do 50. zmage

Do nove zmage so prišli vodilni v vzhodni konferenci Miami Heat, pri Chicagu so slavili s 127:109, Jimmy Buttler je k 50 zmagi prispeval 22 točk. Najvišjo zmago večera so po treh porazih vknjižili člani Philadelphia 76ers, ki so za 30 točk premagali Charlotte Hornets in so četrti na vzhodu. Sedmi Cleveland je slavil pri New York Knicks, ki nima več možnosti za izločilne boje.

Liga NBA, 2. april: Atlanta Hawks : Brooklyn Nets 122:115

Y0ung 36, 6 sk., 10 asist., Gallinari 15; Durant 55, 7 sk., Irving 31 Chicago Bulls : Miami Heat 109:127

LaVine 33, DeRozan 26, Vučević 12, 10sk.; Butler 22, 7 sk., 6 asist., Lowry 19, 10 asist., Herro 19 Golden State Warriors : Utah Jazz 111:107

Thompson 36, Poole 31; Conley 26, Mitchell 26 Philadelphia 76ers : Charlotte Hornets 144:114

Embiid 29 (met iz igre 12/16), 14 sk., 6 as., Harris 23 (trojke 5/9), Maxey 19, Harden (13 as., 8 sk.) in Thybulle 12; Bridges 20, Washington 14



New York Knicks : Cleveland Cavaliers 101:119

Toppin 20, Fournier 19, Quickley 17, 7 as., 7 sk.; Garland 24 (trojke 5/9), 13 as., LeVert 19, 6 sk., 6 as., Brown (13 sk.) in Okoro 16, Love 15

Lestvica: