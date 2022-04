V noči na soboto je bilo v Washingtonu nekoliko bolj čustveno, saj so se pomerili košarkarji, ki so bili februarja udeleženi v menjavi. Rošada je takrat dvignila veliko prahu. Kristaps Porzingis je moral zapustiti Dallas Mavericks, veliko pa se je govorilo o odnosu, ki sta ga imela z zvezdnikom Luko Dončićem. Po zmagi proti Mavericks je Porzingis idejo, da se s slovenskim košarkarjem ne razumeta, označil za napačno.

Ko premagaš nekdanjega delodajalca, je vselej dober občutek in si lahko velikodušen. Nič drugače se ni počutil Kristaps Porzingis, ki je bil februarja vpleten v menjavo med Washington Wizards in Dallas Mavericks. V glavno mesto ZDA je na veliko presenečenje odpotoval Porzingis, v nasprotno smer pa Spencer Dinwiddie in Davis Bertans.

In košarkarji so se po tej menjavi v noči na soboto med seboj prvič pomerili. Presenetljivo je s 135:103 visoko zmagala zasedba Washingtona, ki v tej sezoni nima več možnosti igranja v končnici.

Porzingis je k zmagi prispeval 24 točk, najboljši strelec dvoboja pa je bil s 36 točkami Luka Dončić, ki je ob tem v statistiko dodal še sedem skokov in šest asistenc. To je bila nasploh prva njuna medsebojna tekma v ligi NBA, da sta si zrla iz oči v oči, medtem ko sta se že pomerila v reprezentančnem dresu, ko je Slovenija leta 2017 v četrtfinalu na poti do evropskega naslova s 103:97 premagala Latvijo v razburljivem obračunu - Dončić je takrat z 18 leti dosegel 27 točk, Porzingis 34.

Latvijec je bil po zmagi razumljivo zadovoljen in vesel, da so mu soigralci krili hrbet. "Ko so predstavljali imena igralcev pred začetkom tekme, sem dejal Porzingisu, da jih bomo premagali, ker so te menjali," je po tekmi povedal Kentavious Caldwell-Pope, ki je na koncu s 35 točkami v veliki meri pomagal, da je Dallas padel.

"To je največja napačna predstava, ki so jo imeli. Luka je super fant."

Po tekmi je ameriške novinarje zanimalo, katera je bila napačna predstava, ki so jo imeli ljudje v času njegovega igranja v Dallasu in v povezavi z Dončićem: "Mislim, da to, da se izven igrišča nisva razumela. Med nama ni nobenih težav. Super kul sva. Vedno bi se lahko družila. To je najbolj napačna predstava, ki so jo imeli. Luka je super fant. Sproščen je, zato je težko, da se z njim ne bi imel dobro. To je edino, kar bi rekel. Odlično je bilo igrati z generacijskim superzvezdnikom. Toda to je zdaj preteklost in navdušen sem, da sem tukaj in imam priložnost igrati za Washington."

Foto: Reuters

"Mislim, da smo imeli z Dallasom res dobre trenutke. Tam smo se zelo zabavali. Navezal sem veliko stikov in pogrešam te ljudi. Ni šlo tako, kot so vsi pričakovali. In včasih se to v življenju zgodi. Iz časov igranja za Dallas imam le pozitivne spomine, iskreno. Vsi so me lepo obravnavali," je še povedal.

Vse od odhoda Porzingisa so Mavericks igrali bistveno preudarnejše in učinkovitejše. V tem času so zabeležili 16 zmag in sedem porazov, zaradi česar so se jim delnice v zahodni konferenci dvignile. Pred prihodom v Washington so zasedali celo tretje mesto, zdaj pa padli na četrto in bodo v zaključku, v katerem jih čakajo še štiri tekme, morali spet najti zmagovalni ritem, če bodo želeli imeti v prvem krogu končnice prednost domačega terena. Če bi se končnica začela v tem trenutku, bi v prvem krogu igrali proti Utah Jazz, ki imajo na petem mestu dve zmagi manj, kakor tudi eno tekmo.

Naslednjo tekmo bodo Dončić in druščina igrali v nedeljo ob 19. uri, ko bodo gostovali pri aktualnih prvakih Milwaukee Bucks.